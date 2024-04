Le gouvernement du Canada désigne la gare de Kitimat comme gare ferroviaire patrimoniale





La gare de Kitimat assurait le transport de passagers et de marchandises, ainsi que la fourniture de services de télégraphie et de radiocommunication.

KITIMAT, BC, le 29 avril 2024 /CNW/ - Les gares ferroviaires du Canada sont des points de repère reconnaissables qui ont des significations différentes selon les personnes. Ce sont des structures emblématiques qui représentent les liens entre les personnes, les collectivités et les perspectives. Elles sont aussi des rappels tangibles de l'expansion coloniale et de l'incidence de la construction d'infrastructures sur les communautés autochtones et l'environnement. La désignation des gares ferroviaires patrimoniales garantit leur protection et permet de rappeler le rôle qu'elles ont joué dans notre histoire commune.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la désignation de la gare de Kitimat en vertu de la Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales . Les gares ferroviaires patrimoniales désignées sont protégées contre la modification, la vente, le transfert ou l'aliénation non autorisés. Les gares ferroviaires patrimoniales se trouvent dans des collectivités de toutes tailles partout au Canada et représentent des aspects importants de l'histoire du pays.

En 1955, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) a construit sa gare à Kitimat à la demande d'Alcan afin d'exporter les lingots d'aluminium de son site d'électrolyse voisin, d'importer des matériaux et de transporter les travailleurs et leurs familles. De nombreux nouveaux arrivants au Canada, d'origines géographiques et ethniques diverses, notamment des Portugais, des Italiens, des Hongrois, des Grecs, des Allemands et des Scandinaves, ont utilisé la ligne de chemin de fer pour accéder à des emplois et à leur nouvelle vie à Kitimat. Bien que les services de transport de passagers aient pris fin au printemps 1958, la gare a continué à servir de bureau télégraphique jusque dans les années 1970.

La construction de la gare et du site d'électrolyse d'Alcan a eu des répercussions importantes sur les communautés autochtones locales. Le barrage hydroélectrique construit par Alcan sur la rivière Nechako a inondé de vastes zones de terres, de forêts, de terres agricoles et d'aires de loisirs, obligeant la Première Nation Cheslatta T'en à quitter son territoire dans un délai très court et avec une indemnisation minimale. Pendant ce temps, les planificateurs et les gestionnaires d'Alcan n'ont que très peu pris en compte les quelque 200 Haisla qui vivent près du projet d'implantation d'une ville à Kitimat.

En plus de désigner des gares ferroviaires patrimoniales, le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 240 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour proposer la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application .

« En tant que connexion vitale sur la ligne des Chemins de fer nationaux du Canada, la gare de Kitimat a transporté des passagers et des marchandises, fourni d'importants services de communication et soutenu l'économie locale. La construction du site et le développement des infrastructures associées ont également eu des répercussions considérables sur les Premières Nations Haisla et Cheslatta T'en. Ce n'est qu'en racontant toute l'histoire que nous reconnaissons et apprécions la vérité de notre histoire commune avec les peuples autochtones. Les désignations patrimoniales reflètent les perspectives riches et variées de l'histoire du Canada, et j'encourage tous les Canadiens à en apprendre davantage sur la gare ferroviaire patrimoniale de Kitimat ».

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Kitimat fait partie du territoire du peuple Haisla et se trouve à la tête du canal Douglas, à environ 800 km au nord de Vancouver . Les Haisla, qui signifient « habitants de l'aval », occupent leur territoire traditionnel depuis des temps immémoriaux, vivant de la terre et des ressources en eau de leur territoire. Le village Haisla de Kitamaat est situé au sud de la ville de Kitimat .

La gare de Kitimat illustre la modernisation, au milieu du XXe siècle, de l'approche du CN en matière d'architecture et d'image de marque par la fusion des caractéristiques architecturales modernistes et des attributs communs aux gares historiques du CN et à l'architecture domestique.

illustre la modernisation, au milieu du XX siècle, de l'approche du CN en matière d'architecture et d'image de marque par la fusion des caractéristiques architecturales modernistes et des attributs communs aux gares historiques du CN et à l'architecture domestique. Depuis la promulgation en 1990 de la Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales , plus de 150 gares ferroviaires patrimoniales ont été désignées partout au Canada . La Commission des lieux et monuments historiques du Canada , avec le soutien de Parcs Canada, évalue les gares admissibles en fonction de critères tels que l'importance architecturale et historique, puis formule une recommandation de désignation au ministre responsable de Parcs Canada (ministre de l'Environnement et du Changement climatique).

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada. En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes sont transmises aux Canadiens.

Document d'information : Gare ferroviaire patrimoniale de Kitimat

