ADM AÉROPORTS DE MONTRÉAL NOMME TROIS NOUVEAUX VICE-PRÉSIDENTS





MONTRÉAL, le 29 avril 2024 /CNW/ - C'est avec grand plaisir qu'ADM Aéroports de Montréal annonce la nomination de monsieur Réal Bouchard à titre de vice-président, Infrastructures aéroportuaires, de monsieur Karl Brochu en tant que vice-présent, Exploitation et développement aérien, ainsi que celle de madame Viviane Choi comme vice-présidente, Technologies et innovation.

Fort de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la gestion d'actifs et de projets d'ingénierie complexes, Réal Bouchard possède une feuille de route marquée de réalisations d'envergure. Il se joint à l'organisation après avoir occupé le rôle de directeur corporatif, Ingénierie et Technologies chez Kruger, où il était responsable de la gestion de projets significatifs pour l'entreprise, de leur conception à leur construction. Parmi ses réalisations dans ce poste, notons la mise en activité de deux nouvelles usines dans le secteur des P&P, à Sherbrooke (Québec) et au Kentucky (États-Unis), impliquant des équipes de plus de 200 personnes chacune. M. Bouchard est entré en fonction le 22 avril.

Karl Brochu travaille pour ADM depuis plus de 25 ans. Avant sa récente nomination il occupait le poste de Directeur principal Opérations, Sûreté et Sécurité. Il possède une expérience de près de 35 ans dans la gestion des opérations, l'application de la loi et les mesures d'urgence ayant notamment débuté sa carrière dans les Forces armées canadiennes comme officier dans la police militaire. Il est diplômé du programme international « Global ACI-ICAO Airport Professional Accreditation Program » et du « Airport Executive Leadership Program » de l'Université Concordia. M. Brochu est en poste depuis le 10 avril.

Viviane Choi compte près de 25 ans d'expérience dans les technologies de l'information, ayant dirigé des équipes multidisciplinaires mondiales. Au cours de sa carrière, elle a occupé des postes de direction dans les domaines des opérations TI, de l'architecture de domaine TI et de l'ingénierie commerciale TI dans plusieurs industries. Jusqu'à tout récemment, elle oeuvrait chez Definity en tant que vice-présidente, Technologie de l'information Cloud, Infrastructure et ingénierie de la qualité. Elle a également fait des passages remarqués chez Intact Assurance et CGI où elle a notamment bâti et dirigé une équipe de 600 employés. Mme Choi s'est jointe à l'organisation le 15 avril.

« Je suis extrêmement heureux d'accueillir ces trois gestionnaires chevronnés au sein de mon comité de direction. Réal, Karl et Viviane possèdent tous des qualités professionnelles indéniables dans des domaines d'expertise variés, qui leur permettront très certainement de contribuer de façon soutenue à l'essor des sites aéroportuaires alors que l'organisation entre dans une nouvelle ère d'accessibilité et de connectivité. Rappelons également qu'ADM se lance dans la réalisation de son ambitieux Plan de vol 2028, qui nécessitera la construction d'infrastructures essentielles ainsi que le déploiement de solutions technologiques innovantes et la mise en place de mesures assurant la fluidité opérationnelle au service des passagers », a indiqué Yves Beauchamp, président-directeur général d'ADM.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal?est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le «?World Airport Star Rating?» de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

29 avril 2024 à 10:30

