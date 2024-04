Le gouvernement du Canada lance le Carrefour canadien de données et de renseignements sur le commerce intérieur





OTTAWA, ON, le 15 avril 2024 /CNW/ - L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a annoncé aujourd'hui le lancement du Carrefour canadien de données et de renseignements sur le commerce intérieur. L'annonce a été faite lors de la Journée sur la Colline annuelle de la Chambre de commerce du Canada. À cette occasion, le ministre s'est adressé aux dirigeants d'entreprises et d'associations commerciales.

Le Carrefour renferme des données pancanadiennes ouvertes et accessibles sur les principaux secteurs économiques, notamment l'agriculture, l'énergie et le transport, la circulation des biens et services ainsi que la mobilité interprovinciale de la main-d'oeuvre. La plateforme de données interactive comprend des visualisations, des graphiques et des outils conviviaux qui offrent de précieux renseignements sur l'économie à l'échelle du Canada et permettent de mieux évaluer les possibilités de renforcer le commerce intérieur.

Ces renseignements aideront le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux à travailler ensemble en vue de cibler et d'éliminer les obstacles au commerce et à la mobilité de la main-d'oeuvre à l'échelle interprovinciale. Ils permettront également aux entreprises et aux travailleurs canadiens de choisir au moment opportun où investir et où travailler.

Conçu par Statistique Canada, en partenariat avec le Bureau du Conseil privé, le Carrefour répond aux demandes du milieu des affaires et du milieu universitaire qui réclament des données gratuites, fiables et à jour. Le Carrefour intégrera, au fur et à mesure qu'il évoluera, de nouvelles sources de données, entre autres des gouvernements provinciaux et territoriaux.

L'annonce d'aujourd'hui donne suite à un engagement clé du Plan d'action fédéral pour renforcer le commerce intérieur. Le gouvernement du Canada continue de faire avancer tous les éléments du Plan d'action dans le but de réduire les obstacles au commerce qui font augmenter les coûts pour les entreprises et les consommateurs canadiens.

Citations

« Des données fiables sont essentielles à la prise de décisions pour les gouvernements et les entreprises. Le nouveau Carrefour canadien de données et de renseignements sur le commerce intérieur offre de l'information cruciale grâce à laquelle nous pourrons faciliter les échanges commerciaux des entreprises au Canada. En partenariat avec les provinces, les territoires et les entreprises, notre gouvernement continuera de cerner et d'éliminer les obstacles au commerce et à la mobilité de la main-d'oeuvre et de rendre la vie plus abordable pour tous les Canadiens. »

-- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

Faits en bref

Grâce aux outils du Carrefour, les utilisateurs peuvent tirer pleinement parti du grand éventail de données tirées de l'Enquête canadienne sur la situation des entreprises de 2023, notamment des renseignements provenant d'entreprises de partout au pays sur la façon dont elles échangent des biens et accèdent aux services et sur les obstacles auxquels elles sont confrontées. Ces renseignements peuvent être ventilés par région géographique, industrie/secteur et taille.

Le Carrefour renfermera également les résultats de la future enquête canadienne sur le commerce interprovincial, qui sera menée à l'été 2024. Il s'agira d'une enquête sans précédent, la première du genre, qui permettra d'étudier en profondeur les points de vue et les expériences des entreprises en matière de commerce intérieur.

Selon les nouvelles données qui se trouvent dans le Carrefour, le commerce intérieur est crucial pour l'économie canadienne. Par exemple : Plus de 525 milliards de dollars de biens et services traversent les frontières provinciales et territoriales - annuellement -, soit près de 19 % du produit intérieur brut du Canada ; L'an dernier, le tiers de toutes les entreprises canadiennes ont participé au commerce intérieur. En fait, plus l'entreprise est grande, plus elle est susceptible de faire du commerce intérieur - près de la moitié de toutes les entreprises canadiennes comptant plus de 100 employés vendent des marchandises dans une autre province ou un autre territoire.

Depuis l'annonce du Plan d'action fédéral pour renforcer le commerce intérieur en 2022, le gouvernement du Canada a réduit considérablement les obstacles au commerce dans les limites de sa compétence. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web du gouvernement fédéral sur le commerce intérieur.

