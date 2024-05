Pour éviter la grève, MDA Espace doit débloquer la négociation





MONTRÉAL, le 3 mai 2024 /CNW/ - À moins d'avancées significatives dans les prochains jours, les travailleurs et les travailleuses de MDA Espace seront en grève pour six jours à compter du 7 mai. L'entreprise spécialisée en robotique et en opérations spatiales continue d'offrir des augmentations salariales insultantes.

Les 160 travailleurs et travailleuses attendent avec impatience le retour de la séance de négociation prévue le 5 mai prochain. Avec l'inflation des dernières années, les offres salariales proposées par MDA Espace entraîneraient un appauvrissement des travailleurs et des travailleuses. À cela s'ajoutent des bonifications insuffisantes du régime de retraite, de l'assurance collective et des banques de congés payés.

Dans les dernières semaines, le syndicat a adopté à 99 % un mandat de séquences de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Le syndicat déclenchera la grève la semaine prochaine si la négociation ne porte pas fruit dans les prochains jours.

«?Notre négociation traîne depuis trop longtemps. On a laissé toutes les chances à l'employeur de régler le conflit. Il est maintenant minuit moins une. Ou bien il se met sérieusement en mode règlement, ou bien nous exercerons la grève?», lance Michel Mercier, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs de MDA Espace-CSN.

«?MDA Espace est en orbite depuis un bout dans cette négociation. L'entreprise est en croissance fulgurante et a les moyens de reconnaitre le travail de ses employé-es. Il est temps que ça commence à paraitre?», explique Louis Bégin, président de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN).

«?Les travailleurs et les travailleuses de MDA Espace ont raison de faire valoir leurs droits?! Si l'employeur ne veut rien entendre et que la grève est nécessaire, ils peuvent compter sur la solidarité du Conseil central du Montréal métropolitain jusqu'à l'obtention d'une bonne convention collective?», de conclure Chantal Ide, vice-présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN).

