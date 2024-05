La coentreprise entre AtkinsRéalis et Stantec obtient une place au sein du plus grand programme de ressources hydriques du Royaume-Uni





MONTRÉAL, le 3 mai 2024 /CNW/ - AtkinsRéalis [SNC-Lavalin Group inc.] (TSX : ATRL), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, a été nommée au cadre de partenariat technique du plus important programme d'options de ressources hydriques stratégiques au Royaume-Uni, formant une coentreprise avec Stantec.

Thames Water, la plus grande entreprise britannique de service des eaux, met en oeuvre son plan visant à garantir l'approvisionnement en eau pour l'avenir et a choisi la coentreprise AtkinsRéalis Stantec pour fournir plusieurs solutions destinées à ses clients et parties prenantes dans le sud-est de l'Angleterre. Il s'agit notamment de nouvelles canalisations de transfert de l'eau de distribution, d'un plan de réutilisation des eaux usées à Londres et de l'aménagement d'un nouveau réservoir à Abingdon, dans l'Oxfordshire.

Le cadre permettra à Thames Water d'accéder à des services de soutien professionnel d'une valeur maximale de 300 millions de livres sterling dans trois consortiums de coentreprises distincts (dont la coentreprise AtkinsRéalis Stantec), en vue de faire progresser plusieurs projets stratégiques.

La coentreprise AtkinsRéalis Stantec fournira une gamme de services pour soutenir les projets d'options de ressources stratégiques en vertu d'un contrat initial de trois ans, qui pourra être prolongé jusqu'à huit ans. En plus de services de consultation, de conception, d'ingénierie et d'environnement, la coentreprise assurera également la gestion du projet, la planification et l'obtention des autorisations, la gestion des parties prenantes et l'offre de services-conseils.

« Face aux défis mondiaux du changement climatique et de la croissance de la population, l'approvisionnement en eau potable propre et la construction de nouvelles infrastructures de distribution s'avèrent primordiaux pour le secteur de l'eau », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « Le plan de Thames Water constitue le plus important programme stratégique de ressources hydriques au Royaume-Uni et garantira l'approvisionnement en eau pour des millions de clients et de parties prenantes dans le sud et le sud-est de l'Angleterre, pour des générations à venir. Parallèlement, il permettra des améliorations en matière de durabilité et la réalisation de projets axés sur la nature qui seront bénéfiques pour l'environnement et créeront une valeur sociale pour les collectivités, reflétant parfaitement notre objectif de façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. »

Les mesures décrites par Thames Water visent à protéger l'approvisionnement en eau et réduire les pénuries pendant les périodes de sécheresse prolongée. La coentreprise AtkinsRéalis Stantec déploiera une gamme d'outils pour appuyer la planification stratégique des ressources hydriques ainsi que la conception axée sur l'environnement, accompagnée d'une stratégie de système numérique claire et compréhensible pour Thames Water. La coentreprise fera également appel à l'expertise de notre division Transports pour concevoir l'infrastructure routière et ferroviaire nécessaire pour le réservoir d'Abingdon et d'autres projets dans le portefeuille d'options de ressources stratégiques.

« En nous appuyant sur des décennies d'expérience dans le cadre de projets respectueux de l'environnement, notamment la conception, la planification et l'obtention des autorisations pour les réservoirs d'Abingdon et de Havant Thicket dans le Hampshire, et en exploitant les dernières technologies numériques, nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre relation avec Thames Water afin de réaliser ce programme essentiel de ressources hydriques aux côtés de notre partenaire de coentreprise Stantec », a affirmé Richard Robinson, président, Royaume-Uni et Irlande, AtkinsRéalis.

Le cadre représente un investissement important dans les infrastructures de l'eau tout en intégrant des solutions durables pour le secteur.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une entreprise mondiale de pointe de services professionnels et de gestion de projet, dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif?-- consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services?d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

