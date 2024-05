Des athlètes de haut niveau s'unissent une fois de plus pour le très attendu championnat FlowBank





GENÈVE, 3 mai 2024 /PRNewswire/ -- FlowBank, la banque en ligne suisse innovante, est fière de dévoiler sa programmation pour la deuxième édition du championnat FlowBank. Des personnalités de premier plan, dont Anthony Joshua, Israel Adesanya, Antoine Dupont, Ana Markovi?, Esteban Ocon et Peter Sagan, sont prêtes à participer à cette compétition inédite de trading en ligne, prévue du 1er mai au 31 mai 2024. Après le succès retentissant du premier championnat FlowBank 2023, ces icônes du sport sont impatientes de présenter leurs compétences en matière de trading et de mettre en avant l'accessibilité des marchés financiers à leurs fans et à leurs communautés en ligne.

Charles Henri Sabet, fondateur de FlowBank, s'est réjoui du retour de l'événement et a déclaré : "L'engagement remarquable dont nous avons été témoins l'année dernière souligne le succès de cette initiative. Elle a non seulement mis en évidence les parallèles entre l'excellence sportive et le trading, mais elle a également souligné l'importance de l'éducation financière. Élever le niveau de la compétition pour sa deuxième année a représenté pour nous une progression naturelle."

Dans le cadre d'un développement passionnant, Alexander Zverev, ambassadeur de FlowBank et troisième de la première édition, jouera un rôle de mentor. "Passer du statut de compétiteur au statut de mentor est enthousiasmant. Ayant affronté les défis que ces athlètes rencontreront dans cette compétition, je suis impatient de partager mes idées et de guider le groupe exceptionnel d'athlètes de cette année", a fait remarquer Alexander Zverev.

Pendant tout le championnat, FlowBank fournira aux athlètes des outils, des plateformes et des ressources qui leur permettront d'approfondir leur compréhension des marchés financiers alors qu'ils se disputent le titre de meilleur trader d'un portefeuille virtuel.

Simultanément, la communauté FlowBank obtiendra un accès sans précédent aux stratégies de trading des athlètes, avec des opportunités d'améliorer leur éducation financière grâce à des contenus éducatifs personnalisés, notamment des podcasts et des articles détaillés.

"Le championnat FlowBank est plus qu'une compétition ; il souligne notre engagement à démocratiser l'accès aux marchés financiers, en faisant émerger une communauté informée et engagée", a conclu Charles Henri Sabet.

Le championnat FlowBank présentera également le point de vue de Severin Lüthi, l'ambassadeur de longue date de FlowBank, et de la légende du tennis Martina Hingis, qui fera des commentaires et des analyses dans un podcast hebdomadaire pendant toute la compétition.

Au-delà du championnat FlowBank, FlowBank reste le principal sponsor de Swiss Tennis, de Swiss Ice Hockey et du Gonet Geneva Open, renforçant ainsi son soutien indéfectible aux sports suisses à tous les niveaux et étoffant son portefeuille de sponsors.

Depuis sa création en novembre 2020, FlowBank a étendu ses services de manière remarquable et continue. À l'heure actuelle, FlowBank offre un accès à plus de 50 000 instruments financiers et est la seule banque suisse à ne pas pratiquer de commissions sur les actions suisses et à proposer les frais de trading les plus bas en Suisse. La banque reste déterminée à poursuivre ses investissements dans la technologie, ainsi que ses innovations dans les fonctionnalités et les produits et, surtout, à accorder la priorité à l'expérience client.

Suivez @flowbank sur les réseaux sociaux pour obtenir les dernières nouvelles et mises à jour sur le championnat FlowBank.

À propos de FlowBank

Créée en 2020 par le PDG Charles Henri Sabet, avec un siège à Genève et un bureau à Zurich, FlowBank emploie actuellement 140 experts. La banque fournit des services d'investissement et de trading en ligne, donnant accès à plus de 50 000 produits financiers à des prix compétitifs. Récemment reconnue comme le fournisseur de services de trading le plus compétitif de Suisse par Neue Zürcher Zeitung, FlowBank est agréée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et est membre d'esisuisse. En outre, elle est membre de l'Association suisse des banquiers.

Facebook : FlowBank@FlowBank

Instagram : @flowbank

LinkedIn : FlowBank

X : FlowBank@flowbank_sa

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2403595/FlowBank_SA.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2315878/4685193/FlowBank_logo.jpg

Contact pour les médias

FlowBank SA

Caroline Puder-Lévy, directrice du marketing

Esplanade de Pont-Rouge 9

1211 Genève 26

[email protected]

+41 22 716 6409

3 mai 2024 à 07:28

Communiqué envoyé leet diffusé par :