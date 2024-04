La ministre du Tourisme souligne la Semaine nationale du tourisme 2024 en saluant le travail des entreprises touristiques du Canada





OTTAWA, ON, le 15 avril 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada, a fait la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine nationale du tourisme 2024 :

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite à tous les Canadiens et Canadiennes une excellente Semaine nationale du tourisme!

« Le Canada est un géant du tourisme. Il possède des atouts qui sont recherchés par les visiteurs de partout dans le monde : des montagnes majestueuses, des centres-villes dynamiques, un accueil chaleureux, et plus encore!

« La Semaine nationale du tourisme offre l'occasion de rendre hommage aux lieux et aux gens qui rendent notre pays si unique, dont les millions de Canadiens et de Canadiennes qui travaillent dans le secteur du tourisme.

« Cette année, le thème de la semaine est Le Canada : propulsé par le tourisme. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi : le tourisme est un pilier de notre économie qui soutient l'emploi de près d'un Canadien sur dix et génère des milliards de dollars chaque année!

« Les personnes qui travaillent dans ce secteur jouent un rôle qui va au-delà de leurs tâches : elles sont des ambassadrices de notre pays. Elles sont souvent les premières personnes canadiennes que les touristes rencontrent à leur arrivée au pays, et les dernières qu'ils voient avant de rentrer chez eux. Le secteur est un chef de file à l'égard de l'embauche des femmes, des nouveaux arrivants et des jeunes; même le premier ministre a déjà travaillé dans le secteur du tourisme dans l'un de ses premiers emplois!

« Le tourisme est aussi une question de fierté : celle de partager notre coin de pays avec le reste du monde.

« Notre gouvernement est là pour appuyer le tourisme canadien. Guidés par notre Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, nous voulons aider le secteur à atteindre son plein potentiel, à investir dans le tourisme autochtone et à surmonter les obstacles pour favoriser sa prospérité.

« Le tourisme offre d'incroyables possibilités, et nous veillons à les saisir. Nous souhaitons voir la contribution du secteur du tourisme au PIB du Canada augmenter de 40 % et atteindre 61 milliards de dollars d'ici 2030, ce qui se traduirait par la création d'environ 85 000 emplois directs supplémentaires.

« Néanmoins, les résultats attendus vont au-delà des statistiques. Il s'agit, pour le Canada, de prendre sa place à titre de destination incontournable. Pour ce faire, nous offrons du soutien aux entreprises par l'intermédiaire du Programme pour la croissance du tourisme, au titre duquel 108 millions de dollars sont investis dans des entreprises touristiques aux quatre coins du pays.

« Le tourisme autochtone nous permet d'avancer sur la voie de la réconciliation tout en créant des occasions dans l'ensemble du pays. Dans le cadre d'initiatives comme le Fonds pour le tourisme autochtone, nous travaillons en partenariat avec les communautés et les dirigeants pour saisir ces occasions.

« Il va sans dire que le tourisme comporte son lot de difficultés, mais nous travaillons avec le secteur à les surmonter. Nous aidons les entreprises à attirer davantage de nouveaux talents et à les maintenir en poste. Nous améliorons les infrastructures de transport et de logement. Nous luttons contre les changements climatiques, qui représentent une menace existentielle pour le tourisme canadien.

« Cette semaine, je vous invite à découvrir les attractions qui rendent votre communauté et votre pays si uniques. Le tourisme est une grande force qui permet aux gens de tisser des liens, de trouver des points en commun et de se réunir, ce dont nous avons besoin plus que jamais.

« Bonne Semaine nationale du tourisme! »

