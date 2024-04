L'Organisme canadien de réglementation des investissements permet la reprise de la négociation - TCN

Ivanhoé Cambridge et l'équipe du 9e vous invitent à visiter les espaces nouvellement rénovés du 9e le 19 avril prochain, avant son ouverture officielle prévue en mai. À partir de 9h30, vous aurez un accès privilégié à ce lieu si cher aux Montréalais...

Reprise des négociations pour : Société : Tricon Residential Inc. Symbole TSX : TCN Les titres : Non Reprise : 14 h 42:33 L'OCRI peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une société...