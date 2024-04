Visite du premier ministre de la France au Québec - La relation économique entre le Québec et la France à l'honneur : des entreprises québécoises et françaises confirment d'importants investissements





MONTRÉAL, le 12 avril 2024 /CNW/ - À l'occasion de la 21e Rencontre alternée des premiers ministres québécois et français (RAPM), lors de laquelle le premier ministre du Québec, François Legault, a accueilli le premier ministre de la République française, Gabriel Attal, Investissement Québec et Business France sont fiers d'annoncer la concrétisation de projets d'entreprises qui témoignent de la qualité et de l'importance de la relation économique entre le Québec et la France.

Les projets listés ci-après sont ceux d'entreprises québécoises qui poursuivent leur croissance en territoire français et qui ont bénéficié de l'accompagnement d'Investissement Québec International et de Business France, et ceux de sociétés françaises qui ont choisi le Québec pour amorcer ou renforcer leur expansion en Amérique du Nord avec le soutien de la société d'État québécoise.

En effet, Investissement Québec International et son homologue français Business France, s'appuient dans la réalisation de projets porteurs pour les deux nations dans le cadre d'une entente signée par les deux agences en juin 2022.

Accompagnement à l'exportation

Medicom

Fournisseur d'équipements médicaux situé à Pointe-Claire, Medicom inaugurera sous peu une première usine de gants de nitrile en France qui produira 900 millions de gants par an destinés aux établissements de santé publique et privée en France et en Europe et aux industries sensibles européennes. Ce projet représente un investissement total de plus de 145 M$ (100 M?).?L'usine créera 150 emplois dans sa première phase d'activité.

APG Neuros

APG Neuros, leader nord-américain du marché des turbosoufflantes utilisées dans le traitement des eaux usées basé à Blainville, Québec, a établi une filiale en France en 2022 dans le cadre d'une initiative visant à renforcer son engagement dans le marché français. Cette démarche a conduit à des succès notables, notamment l'obtention d'un contrat avec le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP), pour la modernisation des équipements de l'usine d'épuration de Seine Grésillons. Ce projet avec le SIAAP s'effectue en collaboration avec STEREAU, spécialiste des projets d'usine de production d'eau potable et de stations de traitement des eaux usées en France, et représente une avancée majeure pour APG Neuros. Ce projet ouvre également la voie à d'autres projets de grande envergure avec des villes françaises, potentiellement entraînant des ventes annuelles de 20 M$ par année résultant de l'établissement d'APG Neuros sur le marché.

Innergex

Basée à Longueuil, Innergex énergie renouvelable, qui détient et exploite des installations hydroélectriques, éoliennes, solaires et de stockage d'énergie, dans quatre pays, a conclu une entente à long terme avec ses partenaires français Crédit Agricole Assurances et Crédit Agricole Centre Est : ceux-ci ont procédé au rachat de 30 % d'Innergex France pour 188 M$ (128 M?) et se sont engagés à soutenir l'entreprise dans le développement et l'exploitation de ses installations d'énergie renouvelable et dans la gestion des 16 parcs éoliens et d'une installation de stockage dont elle a la responsabilité sur le territoire français.

LALLEMAND

Lallemand, une entreprise basée à Montréal qui développe, produit et commercialise des levures, bactéries, champignons microscopiques et autres ingrédients liés à ces micro-organismes pour les secteurs de l'alimentaire, boissons fermentées, nutrition et santé, investira près de 30 M$ (20 M?) afin d'augmenter les capacités de production et améliorer les infrastructures de son usine d'Aurillac qui fabrique des probiotiques et des médicaments biologiques, et afin de mettre en place un système de refroidissement qui assure une production plus durable, à son usine de La Ferté-sous-Jouarre, en France. Ces investissements se traduiront par la création de nombreux emplois.

Loop Industries

Située à Terrebonne, Loop Industries, qui a développé une technologie brevetée permettant la transition mondiale vers des plastiques et de la fibre de polyester durables, planifie construire une usine de production à Saint-Avold dans la région du grand est en France, en partenariat avec Suez et SK Geo Cenric, qui pourra permettre une réduction des émissions de CO2 de jusqu'à 360 000 tonnes par année comparés à la production de plastique vierge PET traditionnellement produit à partir des combustibles fossiles. Ce projet, qui représente un investissement estimé à plus de 800 M$ (550 M?), générera des retombées au Québec évaluées à 150 M$ de ventes pour les 10 premières années d'opération. Puis, 200 emplois directs et 1200 emplois indirects seront créés en France.

Investissements directs étrangers

Sopra Steria

Sopra Steria, une société française de services informatiques, s'implantera dans l'aéronautique au Canada, et ouvrira des bureaux à Montréal, lesquels deviendront le siège social nord-américain et canadien de la société. Sopra Steria compte y développer ses activités Aeroline dédiées à l'industrie de l'aéronautique et du spatial. Ces services viennent compléter l'expertise des équipes CS Group, filiale de Sopra Steria, déjà présentes en Amérique du Nord.

D'ici 5 ans, Sopra Steria Canada comptera environ 500 personnes dans son vertical Aeroline et sa filiale CS Group.

eXcent

L'entreprise française eXcent, qui conçoit et intègre des solutions industrielles et accompagne les projets d'industrialisation des plus grands donneurs d'ordre des secteurs de l'aéronautique, du ferroviaire, de l'énergie, de la défense, du spatial ou encore du naval, s'est implantée en novembre dernier à Montréal pour créer un centre de services d'ingénierie dédié au développement de produits et à l'optimisation de procédés industriels, à la suite de la signature d'un contrat majeur avec Airbus Canada.

Le projet d'investissement est d'une valeur de 3 M$ et créera 20 emplois sur 3 ans.

Exaion

Exaion et la Plateforme d'Innovation Numérique et Quantique du Québec (PINQ²), acteurs de la zone quantique DistriQ, annoncent conjointement le déploiement de la première plateforme hybride de calcul haute performance & quantique sécurisée au Québec. Cette initiative révolutionnaire combine infrastructure de calcul haute-performance et ordinateurs quantiques notamment celui de Quandela, offrant ainsi une puissance de calcul inégalée tout en assurant la sécurité des données. Cette plateforme sera particulièrement avantageuse pour de nombreuses entreprises locales et internationales désireuses de conserver toutes leurs données au Canada.

PINQ² et Exaion travailleront ensemble à intégrer l'ordinateur quantique IBM Quantum System One, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de recherche et développement dans des secteurs clés dont celui de l'énergie et du développement durable.

Pour Exaion, filiale du groupe EDF (Électricité de France), qui a ouvert son centre de données dans DistriQ à Sherbrooke en février 2024, et ses partenaires, ce projet représente un investissement majeur de 25 millions de dollars sur cinq ans, soulignant ainsi leur engagement envers l'excellence technologique et l'essor économique du Québec.

Depuis deux ans, Investissement Québec International et Business France travaillent à rapprocher les entreprises québécoises et françaises pour leur offrir des opportunités de développement d'affaires au Québec et en France. Chaque année, une vingtaine d'actions de réseautage sont organisées entre entreprises québécoises et françaises à l'occasion de salons-conférences en Amérique du Nord et en Europe et 15 projets d'entreprises qui sont conjointement accompagnées vers le Québec et la France. Cela fait notamment écho à la signature d'une déclaration commune du président Emmanuel Macron et du premier ministre François Legault en 2019, dans laquelle ils souhaitaient donner une impulsion supplémentaire aux relations économiques bilatérales pour créer davantage de richesse et des emplois de qualité et bien rémunérés.

La France accueille également annuellement une cinquantaine de projets d'investissements qui contribuent à environ 2 000 emplois en France et Business France a accompagné plus de 800 entreprises vers le Canada et tout particulièrement le Québec qui est souvent privilégié par les entreprises françaises pour une implantation au Canada.

Dans le cadre de la RAPM, une délégation pilotée par Business France, composée de 16 entreprises françaises est reçue par Investissement Québec International.

« Investissement Québec est fier de souligner les succès d'entreprises d'ici à l'international et la croissance d'entreprises françaises sur le territoire québécois. Cette relation d'affaires d'exception est essentielle pour le rayonnement de nos expertises, le développement de notre économie et l'essor de nos écosystèmes stratégiques. Le Québec est une excellente porte d'entrée pour les entreprises françaises qui souhaitent percer le marché nord-américain; réciproquement, la France constitue un lieu de choix pour nos exportateurs québécois pour lancer des affaires en territoire européen. Nos équipes d'Investissement Québec International continueront de travailler main dans la main avec leurs homologues français pour optimiser les retombées possibles pour nos entreprises et industries respectives. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« La collaboration étroite entre Investissement Québec International et Business France témoigne de notre engagement commun à soutenir et à promouvoir l'essor des entreprises québécoises en France et des entreprises françaises au Québec. Ensemble, nous ouvrons des portes vers de nouvelles opportunités d'affaires, renforçant ainsi les liens économiques et culturels d'une exceptionnelle profondeur qui nous unissent pour bâtir un avenir prospère et partagé. »

Laurent Saint-Martin, Directeur général de Business France

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment l'accompagnement technologique offert par son équipe d'experts en innovation. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

À propos de Business France

Business France est l'agence nationale au service de l'internationalisation de l'économie française. Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l'accueil des investissements internationaux en France. Elle promeut l'attractivité et l'image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le V.I.E (Volontariat International en Entreprise). Business France dispose de plus de 1 400 collaborateurs situés en France et dans 55 pays. Elle s'appuie sur un réseau de partenaires. Au Canada, Business France est présente avec deux bureaux à Montréal et Toronto. Pour plus d'informations : www.businessfrance.fr @businessfrance

