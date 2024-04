Hôpital Sainte-Croix - Le Parti Québécois s'engage à construire un nouvel hôpital régional et à mettre en place une région sociosanitaire pour le Centre-du-Québec





DRUMMONDVILLE, QC, le 12 avril 2024 /CNW/ - Le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon ainsi que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole en matière de Santé et Services sociaux, Joël Arseneau, appuient les citoyens de Drummondville dans leur désir de construire un hôpital régional à Drummondville et s'engagent à la création d'une nouvelle région sociosanitaire pour le Centre-du-Québec. Un « geste fort de décentralisation et de considération pour les 250 000 centricois », croit le chef péquiste.

Le Parti Québécois s'engage à construire un nouvel hôpital régional à Drummondville ;

Il reconnaît l'importance géostratégique, l'essor et les ambitions de la région du Centre-du-Québec;

Le Parti Québécois s'engage à créer une nouvelle région sociosanitaire pour le Centre-du-Québec

Les deux élus du Parti Québécois ont visité ce matin l'hôpital Sainte-Croix et y ont constaté la désuétude de l'infrastructure. Ils ont également rencontré des représentants de la Coalition pour un nouvel hôpital régional à Drummondville.

« Je m'explique mal que la CAQ reconnaisse les problèmes à l'hôpital Sainte-Croix, mais qu'elle se refuse toujours à l'inscrire au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034, affirme le chef du Parti Québécois. J'ai personnellement demandé au ministre de le faire en février dernier et à la lumière de la visite d'aujourd'hui, je suis plus convaincu que jamais qu'il faut construire un nouvel hôpital à vocation régionale. »

« Les installations sont vétustes et inadéquates, ce qui entraîne un enjeu de rétention de personnel. Nous avons constaté les besoins pour Drummondville et pour la région, c'est pourquoi on enjoint le gouvernement d'agir depuis des mois », rappelle le député Joël Arseneau, qui avait visité l'hôpital pour une première fois le 9 février dernier.

Pour une région sociosanitaire au Centre-du-Québec

Messieurs St-Pierre Plamondon et Arseneau ont également pris acte de l'inexistence de plusieurs services de santé à Drummondville et de la délocalisation grandissante des soins spécialisés vers Trois-Rivières. La région connaît pourtant une croissance économique et démographique qui commande une consolidation des services régionaux.

« Le Centre-du-Québec doit être reconnu à la hauteur de son importance et de ses ambitions. Les usagers doivent être en mesure de se faire soigner à proximité de leur domicile et je trouve que pour être cohérents, si on croit qu'il faut construire un hôpital régional, celui-ci doit nécessairement être attaché à une région. C'est pourquoi le Parti Québécois s'engage aujourd'hui envers les citoyens du Centre-du-Québec à mettre sur pied une région sociosanitaire pour leur région, une promesse cavalièrement rompue par la CAQ. Un gouvernement du Parti Québécois posera ce geste fort de décentralisation en matière de soins de santé, qui sera aussi une marque de confiance envers la région et de considération pour les 250 000 centricois », promet enfin le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon.

Rappelons que le Parti Québécois a déjà déposé deux motions demandant au gouvernement d'inscrire un nouvel hôpital régional au PQI, les 4 octobre et 7 février derniers. La CAQ avait battu ces dernières.

