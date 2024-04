Sopra Steria s'implante au Canada





PARIS, le 12 avril 2024 /CNW/ -- Sopra Steria, acteur majeur de la tech, annonce son implantation au Canada. Sopra Steria entend ainsi mieux accompagner les enjeux de ses clients du secteur aéronautique établis sur place, en y développant la présence des équipes de son vertical Aeroline.

« La création d'une filiale de Sopra Steria au Canada marque une étape significative dans le développement de notre vertical Aeroline. Faisant déjà partie des leaders du marché en Europe, nous accompagnons des acteurs industriels d'envergure mondiale. Pour être au plus près de leur activité, nous nous implantons à présent au Canada », commente Youssoupha Diop, en charge des activités Aeroline de Sopra Steria au Canada.

La présence de Sopra Steria au travers de son vertical Aeroline s'organise autour de deux implantations à Montréal et Toronto. Elle est complétée par la présence de CS Group, filiale de Sopra Steria spécialisée dans la gestion des systèmes critiques dont l'aéronautique, implantées à Ville Saint-Laurent au Canada et East Hartford aux Etats-Unis.

Les équipes canadiennes d'Aeroline collaborent d'ores et déjà avec celles de CS Group Canada et du vertical Infrastructures & Security Services I2S de Sopra Steria. Elles peuvent également s'appuyer sur les capacités de l'entreprise en Europe et en Inde.

Sopra Steria - un savoir-faire reconnu en aéronautique

Le vertical Aeroline de Sopra Steria, dédié aux clients de l'aéronautique, est un acteur reconnu dans le secteur. Déjà fortement implanté en Europe et en Inde, il propose à l'écosystème aéronautique une offre complète de services numériques pour accompagner les enjeux de digitalisation des métiers de l'ingénierie, de la production, des activités de services et maintenance et de la gestion du trafic aérien.

Ce sont plus de 180 experts qui sont au service des enjeux de l'industrie aéronautique nord-américaine. D'ici 5 ans, Sopra Steria vise un effectif de 500 collaborateurs et collaboratrices au Canada.

« Nous étions impatients de débuter cette nouvelle phase de notre aventure. Ce déploiement au Canada répond directement aux besoins de proximité de nos clients, et à notre stratégie. Alors que ce territoire est clé dans l'aéronautique, il était primordial que nous y soyons représentés », commente Xavier Pecquet, Membre du Comité Exécutif et directeur du vertical Aeroline de Sopra Steria.

Cliquez ici pour en savoir plus

Contact: Aurélien Flaugnatti, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1861938/Sopra_Steria_Logo.jpg

SOURCE Sopra Steria

12 avril 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :