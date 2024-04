Les données du mois de mars laissent entrevoir un marché printanier actif





OTTAWA, ON, le 12 avril 2024 /CNW/ - Alors que l'on s'attend à ce que le marché de l'habitation canadien connaisse une certaine reprise cette année, selon les dernières données de L'Association canadienne de l'immobilier (ACI), les ventes et les prix des propriétés résidentielles sont restés pratiquement inchangés d'un mois à l'autre en mars 2024.

Les ventes résidentielles enregistrées sur les systèmes MLS® canadiens ont légèrement augmenté de 0,5 % de février à mars 2024, se maintenant à environ 10 % sous la moyenne des dix dernières années. (Graphique A)

En mars 2024, l'Indice des prix des propriétés MLS® (IPP MLS®) national et composé est également demeuré stable d'un mois à l'autre, baissant de 0,3 %. (Graphique B)

Cela dit, un suivi hebdomadaire a démontré un rebond de l'offre autour de la deuxième semaine de mars, ce qui a entraîné une poussée des ventes à la dernière semaine du mois et une augmentation des inscriptions au cours de la première semaine d'avril.

« Nous devrons attendre les données d'avril pour comprendre comment les acheteurs réagiront à toutes ces nouvelles propriétés sur le marché, mais si l'on se fie au printemps dernier, et que l'on considère la croissance démographique record enregistrée au cours de la dernière année ainsi que le fait que la Banque du Canada est beaucoup plus susceptible de réduire les taux cet été que de les augmenter, comme elle l'a fait l'année dernière, cela pourrait devenir intéressant », a déclaré Shaun Cathcart, économiste principal à l'ACI. « L'année sera-t-elle caractérisée par des taux d'intérêt élevés qui refroidiront les ardeurs des acheteurs, ou par de premières baisses de taux, très attendues et anticipées, qui inciteront beaucoup de gens à revenir sur le marché? Probablement un peu des deux. »

Faits saillants

En mars, les ventes résidentielles nationales ont augmenté de 0,5 % d'un mois à l'autre.

Les ventes réelles (non désaisonnalisées) ont augmenté de 1,7 % comparativement à mars 2023.

Le nombre de propriétés nouvellement inscrites a baissé de 1,6 % d'un mois à l'autre.

L'Indice des prix des propriétés MLS® (IPP MLS®) a baissé de 0,3 % d'un mois à l'autre, mais affiche une hausse de 0,7 % d'une année à l'autre.

En mars, le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays a augmenté de 2 % d'une année à l'autre.

Le nombre réel (non désaisonnalisé) de transactions a augmenté de 1,7 % par rapport à mars 2023. Il s'agit d'une hausse beaucoup moins importante que celles enregistrées au cours des deux mois précédents, même si cela s'explique en partie par le fait que le marché est resté inactif pendant le long week-end de Pâques.

En mars, le nombre de propriétés nouvellement inscrites a baissé de 1,6 % d'un mois à l'autre.

« Si les chiffres officiels du mois de mars sont restés relativement stables, des données anecdotiques de la fin du mois de mars et du début d'avril suggèrent une reprise de l'activité », a déclaré Larry Cerqua, président de l'ACI. « Si vous souhaitez acheter ou vendre une propriété ce printemps, communiquez avec un courtier ou agent immobilier de votre région dès aujourd'hui », a poursuivi M. Cerqua.

Comme les ventes ont augmenté et que les nouvelles inscriptions ont baissé en mars, le ratio national des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions s'est resserré pour s'établir à 57,4 %. Notons que la moyenne à long terme est de 55 %. On parle normalement d'un marché du logement équilibré lorsque le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions se situe entre 45 et 65 %; les résultats au-dessus ou en dessous de cette étendue indiquent qu'il s'agit respectivement d'un marché favorable au propriétaire-vendeur ou à l'acheteur.

On comptait 3,8 mois d'inventaire à l'échelle nationale à la fin de mars 2024, tout comme à la fin de février. La moyenne à long terme de cette mesure est de cinq mois.

Le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays en mars 2024 s'élevait à 698 530 $, soit une hausse de 2 % comparativement à mars 2023.

Le prochain rapport de statistiques de l'ACI sera publié le mercredi 15 mai 2024.

VEUILLEZ NOTER que les renseignements dans ce communiqué comprennent à la fois les données des systèmes MLS® sur les principaux marchés et sur les ventes réalisées à l'échelle nationale le mois précédent.

L'ACI tient à signaler que le prix moyen peut servir à déterminer les tendances au cours d'une période, mais qu'il ne désigne pas les prix réels dans les centres composés de quartiers très différents et qu'il ne tient pas compte des différences de prix d'une région géographique à l'autre. Les renseignements statistiques que renferme la présente analyse comprennent toutes les catégories de propriétés.

Les systèmes MLS® sont des systèmes de vente collaboratifs utilisés uniquement par les chambres immobilières canadiennes aux fins de la diffusion maximale des propriétés à vendre.

L'Association canadienne de l'immobilier (ACI) est l'une des plus grandes associations à vocation unique au Canada et représente plus de 160 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® répartis parmi 69 chambres et associations immobilières.

