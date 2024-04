Déclaration conjointe du premier ministre Trudeau et du premier ministre Attal





OTTAWA, ON, le 11 avril 2024 /CNW/ - Nous, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le Premier ministre de la République française, Gabriel Attal, nous sommes rencontrés hier et aujourd'hui pour approfondir les relations bilatérales déjà fortes entre nos deux pays qui sont fondées sur une histoire partagée, une langue commune et des valeurs universelles telles que la démocratie et le respect des droits de la personne. Le Canada et la France entretiennent des liens étroits grâce à une coopération bilatérale qui s'étend à des domaines très diversifiés allant de la sécurité internationale à la protection de l'environnement, la promotion de la paix, l'éducation, le développement durable et la coopération économique, et ce, tant sur le plan bilatéral que multilatéral au sein du G7, du G20, de l'OTAN, de l'Organisation internationale de la Francophonie et des instances onusiennes. Nos engagements bilatéraux sont renforcés par ailleurs par les forts échanges humains et le nombre important de nos ressortissants dans chacun des deux pays.

Nos discussions au cours des dernières heures nous ont permis de faire progresser des priorités communes, telles que la protection de l'environnement, la lutte contre le changement climatique, la transition vers une économie carboneutre, la sécurité énergétique, la promotion du commerce inclusif fondé sur des règles, et un engagement inébranlable à promouvoir la langue française et les cultures francophones. Nous avons aussi réaffirmé notre engagement envers l'Accord économique et commercial global Canada-Union européenne (AECG) qui a créé d'importantes occasions pour les entreprises et les travailleurs du Canada et de France.

Liens culturels et linguistiques

Les liens linguistiques et culturels partagés par le Canada et la France font de nous des partenaires naturels pour faire la promotion de la langue française comme pilier de développement économique, social et culturel, et de solidarité entre les peuples de l'espace francophone. Le Canada et la France profitent d'une collaboration solide établie depuis longtemps dans le secteur de la culture, qu'il s'agisse des industries culturelles et créatives, de la régulation des plateformes numériques, de la coproduction audiovisuelle, ou de la promotion de la langue française. À cet effet, nous continuons à soutenir TV5MONDE et la plateforme numérique francophone TV5MONDEplus pour enrichir et faire découvrir le contenu francophone à travers le monde. Grâce à l'adoption de la Loi sur les langues officielles modernisée en 2023, le Canada peut désormais compter sur une loi renforcée dans son engagement envers la promotion et la protection du français partout au Canada.

La coopération entre nos entreprises et nos communautés d'affaires

Nous félicitons le Mouvement des entreprises de France et le Conseil canadien des affaires pour la signature d'une entente qui établit un Conseil d'affaires France-Canada, une structure de réflexion et d'échanges réguliers entre les deux organisations, désireuses de renforcer les échanges entre les entreprises françaises et canadiennes afin de promouvoir le développement des relations commerciales et économiques entre le Canada et la France.

Nous sommes heureux d'annoncer le renouvellement de l'entente entre la Banque de développement du Canada (BDC) et la Banque publique d'investissement France (Bpifrance) pour soutenir la réussite et l'essor international des petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes et françaises.

La BDC et Bpifrance, la Banque publique d'investissement française, dont les mandats comportent de nombreux points de convergence, officialisent leur collaboration et leur engagement à soutenir la réussite des PME. Outre le partage des meilleures pratiques en matière de soutien à l'entreprenariat, BDC et Bpifrance travailleront de concert pour le développement de projets concrets au bénéfice des PME, notamment dans le but de favoriser l'accès aux marchés et aux investisseurs des deux pays.

Notre coopération pour l'environnement

La France et le Canada reconnaissent l'importance de travailler ensemble pour faire face à la triple crise planétaire du changement climatique, de la pollution et du déclin de la biodiversité. Aussi sommes-nous fiers d'annoncer le renouvellement du Partenariat franco-canadien pour le climat et l'environnement qui réitère notre engagement commun pour appuyer la lutte contre le changement climatique par la promotion et la mise en application de l'Accord de Paris.

La France et le Canada travailleront notamment ensemble pour mobiliser des moyens innovants pour éliminer la pauvreté et préserver la planète et pour mieux protéger les pays vulnérables face aux crises résultant des changements climatiques et des conflits. La France et le Canada saluent le Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète (4P) adopté en juin 2023.

Nous soutenons la conclusion d'un accord international juridiquement contraignant pour combattre la pollution plastique et continuerons de travailler ensemble au sein de l'Alliance des pays hôtes du processus du Comité intergouvernemental de négociation sur la pollution plastique (CIN) et de la Coalition pour la haute ambition pour éliminer la pollution plastique. Nous soulignons également l'importance de freiner et inverser la perte de la biodiversité d'ici 2030. En tant que membres du Réseau des champions de la nature et la Coalition pour la haute ambition pour la nature et les peuples, nous poursuivrons nos efforts conjoints pour accélérer l'élan et la mise en oeuvre du Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal (CMB).

La France et le Canada continueront à aider les pays en développement à contribuer aux 23 cibles du Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal en leur fournissant des fonds suffisants, prévisibles et opportuns. Les pays soulignent la nécessité de lutter contre la déforestation mondiale en préservant, en protégeant et en restaurant les écosystèmes vitaux, notamment les forêts et autres terres boisées, ainsi que les zones humides, telles que les tourbières, les mangroves et les océans, qui constituent les principaux puits de carbone et réservoirs de biodiversité naturels. Le Canada et la France continueront leur travail conjoint pour faire avancer les objectifs du Partenariat des leaders pour les forêts et le climat, dédié à mettre en oeuvre des actions ambitieuses alignées sur la Déclaration de Glasgow sur les forêts.

La France et le Canada reconnaissent également que la tarification du carbone demeure un des outils les plus efficaces pour réduire les émissions de gaz à effets de serre. Le Canada est heureux d'accueillir la France en tant que Partenaire au sein du Défi mondial sur la tarification du carbone qui vise à créer un partenariat de champions de la tarification du carbone du monde entier, qui permettra d'étendre l'utilisation de la tarification du carbone en renforçant les systèmes existants et en soutenant les nouveaux systèmes. L'objectif du Défi est d'atteindre 60% des émissions mondiales visées par la tarification de la pollution par le carbone d'ici 2030.

Notre coopération pour lutter contre les feux de forêts

Les catastrophes naturelles et phénomènes météorologiques extrêmes survenus récemment ont dévasté des communautés au Canada et en Europe. Les incendies et feux de végétation qu'ont subis la France et le Canada en 2022 et 2023 ont été exceptionnels par leur ampleur et leur durée. Le Canada est reconnaissant du soutien opérationnel majeur que la France lui a apporté en 2023. Compte tenu de la menace grandissante des feux de forêts sur les populations, les infrastructures et les écosystèmes, nos deux pays prennent les mesures nécessaires pour sceller officiellement notre coopération en matière de gestion des feux de végétation. Grâce à la signature d'une déclaration d'intention, la France et le Canada renforceront leur collaboration en la matière, notamment par le biais d'échanges de personnels lors de situations d'urgence, dans des domaines comme l'innovation et le partage de données et d'information, ainsi que pour la formation du personnel de lutte contre les incendies. En concertation avec la Province de Colombie-Britannique, nous confirmons notre intérêt pour le déploiement d'un expert français au sein des services de lutte contre les feux de forêt pour intensifier nos apprentissages mutuels.

Enfin, la France, à l'image de ses partenaires européens dans le cadre mis en place par l'Union européenne, acquerra deux appareils De Havilland de lutte contre les incendies, tout en envisageant de nouvelles acquisitions pour le renouvellement de sa flotte.

Notre coopération pour la transition vers les énergies propres

Le Canada et la France soulignent leur appui à l'Alliance Énergiser au-delà du charbon et à l'Accélérateur de la sortie du charbon (Coal Transition Accelerator) qu'ils ont lancé ensemble lors de la COP28 et poursuivront leur coopération au sein de cette Alliance et de l'Accélérateur pour favoriser la transition vers les énergies propres. Le Canada et la France reconnaissent l'importance de la promotion du développement durable et la transition vers une économie neutre sur le plan climatique. Nous nous réjouissons des investissements qui appuient cet objectif et travaillerons ensemble pour la transparence et contre la concurrence à somme nulle sur la voie de la neutralité climatique.

Pour travailler pleinement ensemble à cette transition, le Canada et la France annoncent aujourd'hui la nouvelle coopération bilatérale sur les transports, et en particulier la décarbonation de l'aviation et des activités aéroportuaires, le transport ferroviaire, la décarbonation du secteur maritime ainsi que sur les chaînes d'approvisionnement. Un partenariat sera signé pour formaliser cette initiative bilatérale.

Notre coopération pour la Recherche, le Développement et l'Innovation

Pour faire face aux enjeux scientifiques et technologiques du monde, la France et le Canada sont déterminés à approfondir leur coopération en matière de recherche scientifique et d'innovation, en particulier pour la recherche, la technologie et l'innovation, à savoir les technologies émergentes (quantique, intelligence artificielle notamment), pôles et océans, santé et transition énergétique.

Nous soulignons la signature d'un protocole d'entente pour la création d'un Réseau international de recherche (IRN) franco-canadien sur l'hydrogène, coordonné par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et impliquant 10 universités dans nos deux pays. Cette initiative vise à approfondir les collaborations entre les chercheuses et chercheurs français et canadiens pour l'amélioration des technologies de production d'hydrogène à faible émission de carbone.

Crises géopolitiques

Lors de notre entretien, nous avons également abordé les grandes crises géopolitiques auxquelles nous sommes confrontées. Le Canada et la France coopèrent étroitement pour mobiliser la communauté internationale en soutien aux efforts des Haïtiens en vue du rétablissement de la sécurité, de l'État de droit et de la démocratie. Nous sommes profondément préoccupés par la gravité de la crise sécuritaire et ses conséquences dramatiques pour la population. Nous encourageons le Conseil présidentiel de transition, une fois en place, à former un gouvernement et des institutions permettant de rétablir la sécurité et de progresser le plus rapidement possible vers l'organisation d'élections transparentes, équitables et crédibles pour le bénéfice de la population haïtienne. La France et le Canada appellent au déploiement rapide de la Mission multilatérale d'appui à la Sécurité en Haïti pour aider la Police haïtienne à combattre la criminalité organisée.

Le Canada et la France condamnent sans équivoque la guerre d'agression menée actuellement par la Russie contre l'Ukraine et restent fermement attachés à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues, y compris ses eaux territoriales. Nous croyons qu'il revient à l'Ukraine de choisir comment elle se défend et protège son peuple. Le Canada et la France continueront à soutenir l'Ukraine sur le plan bilatéral et dans toutes les organisations internationales auxquels ils appartiennent, et continueront de soutenir la perspective d'une paix juste et durable pour l'Ukraine dans le cadre du plan de paix et de ses groupes de travail, ainsi que tous autres forums où nous pouvons exercer notre influence. Le Canada et la France poursuivrons les efforts qu'ils mènent dans le cadre de la Coalition internationale pour le retour des enfants ukrainiens. Nous poursuivrons notre soutien financier, humanitaire, militaire et diplomatique à l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Nous réaffirmons notre soutien à l'Ukraine à long terme dans le cadre de la Déclaration du G7 de soutien à l'Ukraine et des accords bilatéraux respectifs qui ont été récemment adoptés en 2024. Le Canada et la France sont déterminés à contribuer au redressement et à la reconstruction de l'Ukraine, en répondant aux besoins humanitaires immédiats, en soutenant les efforts de réforme, en luttant contre la corruption et en renforçant l'environnement des investissements commerciaux en Ukraine pour favoriser la participation du secteur privé.

Le Canada et la France sont extrêmement préoccupés par la crise humanitaire à Gaza et par la terrible situation de la population civile. Nous condamnons la frappe qui a mené aux décès de plusieurs travailleurs de World Central Kitchen, y compris un citoyen canadien. Le Canada et la France insistent sur l'obligation qu'a Israël, en vertu du droit international humanitaire de permettre et de faciliter l'accès sans entrave de l'aide humanitaire à Gaza, et de protéger les travailleurs humanitaires ainsi que la population civile. Nous sommes clairs, il faut instaurer un cessez-le-feu de toute urgence. Nous condamnons avec la plus grande fermeté les attaques terroristes perpétrées par le Hamas contre Israël le 7 octobre et appelons à la libération immédiate et sans condition de tous les otages. Le Canada et la France restent fermement attachés à la solution des deux États, qui comprend la création d'un État palestinien, vivant en paix et en sécurité aux côtés d'Israël.

Il y a 80 ans, les forces armées alliées, notamment les forces armées canadiennes et les forces françaises libres, ont participé au débarquement en Normandie. Nous avons tenu bon face à la tyrannie. Bien que le prix à payer ait été élevé, notre détermination à défendre la cause de la liberté est restée inébranlable. La Normandie restera à jamais gravée dans l'histoire comme un tournant majeur dans la lutte contre les nazis. Son nom même sera à jamais associé à la bravoure et à la libération.

Aujourd'hui, nous nous sommes réunis au Cimetière Beechwood en ce 80ème anniversaire du Débarquement de Normandie pour commémorer les Forces canadiennes qui sont tombées au combat pour la France, l'Europe et nos démocraties. Nous avons aussi inauguré le monument Amicitia avec un regard vers l'avenir célébrant l'amitié Canada-France.

La tenue cette année au Canada du premier Conseil des ministres conjoint Canada-France

Face à des défis mondiaux toujours croissants, la France et le Canada poursuivront leur coopération étroite. Nous sommes heureux d'annoncer la tenue du Conseil des ministres conjoint Canada-France en Acadie, au Canada, cette année autour du président de la République française et du premier ministre du Canada. Ce Conseil des ministres se réunira pour la première fois pour faire un bilan de notre coopération renforcée et développer des actions conjointes.

Le prochain Sommet de la Francophonie

Nous aurons l'occasion de pousser plus loin notre engagement ferme et commun en faveur de la langue française et des cultures francophones à l'occasion du prochain Sommet de la Francophonie. Ce sommet réunira les Chefs d'État et de gouvernement de la Francophonie les 4 et 5 octobre 2024 à Paris et à Villers-Cotterêts, à la Cité internationale de la langue française, sur le thème « Créer, innover et entreprendre en français ». Nous avons hâte de travailler de pair et avec tous les autres partenaires à l'avancement de priorités communes, telles que l'enseignement du et en français, le renforcement de la démocratie et des droits de la personne, l'égalité des genres, la coopération dans les domaines économique et numérique, l'action climatique et la participation active de la société civile et de la jeunesse.

