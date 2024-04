Vantage Data Centers élargit son portefeuille EMEA avec un deuxième campus à Zurich, grâce à un investissement de plus de 370 millions de francs suisses.





Vantage Data Centers, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de campus de centres de données à grande échelle, a annoncé aujourd'hui qu'il ouvrira un deuxième campus à Zurich (ZRH2) cet été. Ce campus très sécurisé et neutre en matière de transporteurs fournira une capacité informatique critique de 24 MW, et lorsqu'il sera combiné avec le campus phare de Vantage à Zurich (ZRH1), les deux campus offriront aux clients une capacité totale de 64 MW pour leurs besoins en informatique.

Ce campus, le 33e de l'entreprise dans le monde, est situé à 30 kilomètres au nord du centre-ville de Zurich à Glattfelden. Il est idéalement situé à un peu plus de 20 kilomètres du campus ZRH1 de Vantage à Winterthur et à 15 minutes de l'aéroport de Zurich.

ZRH2 aura un total de 226 000 pieds carrés (21 000 mètres carrés) d'espace pour les clients de Vantage, composés d'hyperscalers, de fournisseurs de cloud et de grandes entreprises. Il devient opérationnel alors que l'entreprise constate une demande croissante à l'échelle mondiale pour soutenir l'intelligence artificielle et d'autres applications de calcul à haute performance.

« Zurich est un marché des centres de données en croissance rapide en raison de son emplacement central stratégique et de son leadership financier mondial, et nous prévoyons de continuer à nous développer sur ce marché en fonction de la demande des clients », a déclaré David Howson, président de Vantage Data Centers, EMEA. « En Europe et dans le monde, la demande de centres de données hyperscale très efficaces est en plein essor pour répondre aux besoins des applications de nouvelle génération, des puissants modèles d'IA au calcul à haute performance et à la révolution du cloud. Vantage est prêt à répondre à cette demande pour les clients actuels et nouveaux, et nous avons hâte d'ouvrir les portes de notre dernier centre de données cet été. »

Vantage Data Centers s'est engagé à atteindre des émissions nettes de carbone nul à l'échelle mondiale d'ici 2030 en adoptant une approche holistique de la durabilité environnementale. Conformément au plan « Sustainable by Design » de l'entreprise, ZRH2 permettra d'atteindre des niveaux d'efficacité énergétique (PUE) et d'efficacité de l'utilisation de l'eau (WUE) inégalés dans l'industrie, afin d'assurer des opérations à haut rendement énergétique.

En tant que citoyen corporatif responsable déterminé à être un bon voisin, Vantage a installé des pompes à chaleur à air (ASHP) et à eau (WSHP) au sein de ZRH2. Ces pompes à chaleur convertiront la chaleur résiduelle pour être utilisée pour conditionner les espaces administratifs et réduire la consommation d'énergie externe. ZRH2 fournira également de la chaleur résiduelle à un hôtel et à un centre de séminaires à proximité.

De plus, ZRH2 exploitera l'infiltration des eaux de pluie et un toit vert pour minimiser les impacts environnementaux. Il aura une façade en bois unique, et durable pour résister aux saisons difficiles de l'environnement local et s'aligner avec l'aspect et le ressenti de la communauté.

Vantage emploiera plus de 400 personnes lors des périodes de construction maximales et créera environ 25 emplois pour faire fonctionner le campus.

Pour en savoir plus sur la présence croissante de Vantage en EMEA, veuillez visiter : https://vantage-dc.com/data-center-locations/emea.

À propos de Vantage Data Centers

Vantage Data Centers alimente, refroidit, protège et connecte la technologie des hyperscalers, des fournisseurs cloud et des grandes entreprises les plus connus au monde. Avec un développement et des activités sur cinq continents en Amérique du Nord, dans les régions EMEA et Asie-Pacifique, Vantage a fait évoluer la conception des centres de données de manière innovante permettant ainsi d'assurer des gains spectaculaires en matière de fiabilité, d'efficacité et de durabilité dans des environnements flexibles qui peuvent évoluer aussi rapidement que le marché l'exige.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.vantage-dc.com.

