Franklin Templeton ouvre les marchés





TORONTO, le 11 avril 2024 /CNW/ - Ahmed Farooq, premier vice-président, chef de la distribution des FNB auprès des investisseurs individuels de Franklin Templeton Canada, et son équipe se sont joints à Keith Wu, chef, FNB et Centre de marché TMX, Bourse de Toronto (TSX), pour ouvrir les marchés et souligner l'inscription du Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin - série FNB (TSX : FGOV).

Franklin Resources, Inc. est une société de gestion de placements mondiale dont les filiales exercent leurs activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 150 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. Revenu fixe Franklin est un nom commercial employé par la Société de Placements Franklin Templeton au Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Grâce à ses gestionnaires de placements spécialisés, la société offre une spécialisation à l'échelle mondiale, apportant des capacités étendues en matière de titres à revenu fixe, d'actions, de placements non traditionnels et de solutions multiactifs. Comptant plus de 1 500 professionnels du placement et des bureaux dans les principaux marchés financiers du monde, la société domiciliée en Californie possède plus de 75 ans d'expérience en placement. Au 31 mars 2024, son actif sous gestion s'élevait à plus de 1,6 billion de dollars américains (environ 2,2 billions de dollars canadiens).

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca, communiquer avec Franklin Templeton sur X (auparavant Twitter), Facebook et LinkedIn, et lire le blogue Beyond Bulls & Bears.

11 avril 2024 à 10:52

