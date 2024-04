NetApp entre en partenariat avec Google Cloud afin de maximiser la flexibilité pour le stockage des données sur le cloud





NetApp® (NASDAQ : NTAP), la société d'infrastructure de données intelligente, annonce aujourd'hui l'expansion de son partenariat avec Google Cloud pour permettre aux entreprises de tirer plus facilement parti leurs données pour l'IA générative (GenAI) et d'autres charges de travail cloud hybrides. NetApp et Google Cloud annoncent le niveau de service Flex pour Google Cloud NetApp Volumes qui prend en charge les volumes de stockage de pratiquement n'importe quelle taille. NetApp publie également un aperçu de son architecture référentielle de la trousse à outils GenAI pour les opérations de génération augmentée de récupération (RAG) à l'aide de la plateforme Google Cloud Vertex AI.

Nouvelles options de stockage de données flexible pour Google Cloud NetApp Volumes

Google Cloud et NetApp annoncent un nouveau niveau de service pour NetApp Volumes appelé Flex qui donne aux clients un contrôle plus granulaire pour adapter leur stockage et leurs performances en fonction des besoins exacts de leurs charges de travail sur le cloud.

« L'augmentation de la demande pour des applications et des informations à forte intensité de données a renforcé la nécessité d'une nouvelle approche du stockage unifié des données qui donne aux entreprises l'agilité nécessaire pour déplacer et stocker les données partout où elles sont nécessaires et à tout moment », déclare Pravjit Tiwana, vice-président principal et directeur général, Cloud Storage, NetApp. « En élargissant notre collaboration avec Google Cloud, nous fournissons un facteur de forme flexible qui peut être exécuté sur l'infrastructure existante sur le système Google Cloud sans compromettre les capacités de gestion des données d'entreprise. »

Avec l'ajout de Flex, les clients NetApp Volumes peuvent choisir parmi quatre niveaux de service pour tirer parti d'un service de fichiers entièrement géré construit sur NetApp ONTAP TM et exploité par Google Cloud, à savoir :

Standard : stockage à usage général hautement disponible avec des capacités avancées de gestion des données et 16MiB/sec par TiB de performance, recommandé pour prendre en charge les charges de travail telles que les partages de fichiers, les machines virtuelles (MV) et les environnements DevTest.

: stockage à usage général hautement disponible avec des capacités avancées de gestion des données et 16MiB/sec par TiB de performance, recommandé pour prendre en charge les charges de travail telles que les partages de fichiers, les machines virtuelles (MV) et les environnements DevTest. Premium : stockage hautement disponible et haute performance avec des capacités avancées de gestion des données et 64MiB/sec par TiB de performance, recommandé pour les partages de fichiers, les MV et les bases de données.

stockage hautement disponible et haute performance avec des capacités avancées de gestion des données et 64MiB/sec par TiB de performance, recommandé pour les partages de fichiers, les MV et les bases de données. Extreme : stockage hautement disponible, à faible latence et à haut débit avec des capacités avancées de gestion des données et 128MiB/sec par TiB de performance, ce qui est recommandé pour les bases de données haute performance Online Transaction Processing (OLTP) et les applications à faible latence.

stockage hautement disponible, à faible latence et à haut débit avec des capacités avancées de gestion des données et 128MiB/sec par TiB de performance, ce qui est recommandé pour les bases de données haute performance Online Transaction Processing (OLTP) et les applications à faible latence. Flex : volumes de stockage hautement disponible avec une évolutivité d'un GiB à 100 TiB et jusqu'à un GiB/s de performance en fonction de la taille du pool de stockage sous-jacent. Ce niveau de service adaptable peut prendre en charge une grande variété de cas d'utilisation, y compris l'IA.

« Google Cloud NetApp Volumes reste un élément essentiel de la stratégie de transformation numérique de chaque entreprise », déclare Sameet Agarwal, DG/VP, Google Cloud Storage, Google Cloud. « En utilisant les technologies Google Cloud, NetApp Volumes permettra de nouvelles fonctionnalités capables d'améliorer le fonctionnement des entreprises et de générer de la valeur concrète pour leurs organisations. »

Le niveau de service Flex sera disponible d'ici le 2e trimestre 2024 dans 15 régions Google Cloud, et s'étendra aux autres régions Google Cloud d'ici la fin de 2024.

Concrétiser le potentiel des données d'entreprise pour l'IA générative dans Google Cloud

NetApp publie également un aperçu de sa trousse à outils GenAI avec la prise en charge de NetApp Volumes. Cette offre, ainsi que l'architecture de référence qui l'accompagne, accélère la mise en oeuvre des opérations RAG tout en permettant des workflows sécurisés, cohérents et automatisés qui connectent en toute sécurité les données stockées dans NetApp Volumes à la plateforme Google Cloud Vertex AI. Le résultat est une capacité accrue à générer des informations et des automatisations uniques, de haute qualité et ultra pertinentes.

« En tant que société d'infrastructure de données intelligente, nous disposons de capacités inégalées pour prendre en charge la classification, le marquage, la mobilité et le clonage des données pour les données où qu'elles soient, afin que nos clients puissent exploiter des pipelines de données AI efficaces et sécurisés », déclare Pravjit Tiwana, vice-président principal et directeur général, Cloud Storage, NetApp. « En s'appuyant sur notre partenariat avec Google Cloud pour rationaliser les opérations RAG, les clients peuvent profiter de services et de modèles d'IA de premier plan pour générer un avantage concurrentiel unique. »

La trousse à outils NetApp GenAI aide à optimiser les processus RAG avec des capacités uniques, notamment :

Ubiquité des données communes : NetApp ONTAP permet aux clients d'inclure facilement des données de n'importe quel environnement pour optimiser leurs efforts RAG avec des processus opérationnels communs tout en réduisant les risques, les coûts et le temps nécessaire aux résultats.

NetApp ONTAP permet aux clients d'inclure facilement des données de n'importe quel environnement pour optimiser leurs efforts RAG avec des processus opérationnels communs tout en réduisant les risques, les coûts et le temps nécessaire aux résultats. Classification et marquage automatisés : le service de classification BlueXP de NetApp marque automatiquement les données pour prendre en charge le nettoyage rationalisé des données pour les phases d'ingestion et d'inférence du pipeline de données, en veillant à ce que les bonnes données soient utilisées pour les requêtes et que les données sensibles ne soient pas exposées au modèle hors politique.

le service de classification BlueXP de NetApp marque automatiquement les données pour prendre en charge le nettoyage rationalisé des données pour les phases d'ingestion et d'inférence du pipeline de données, en veillant à ce que les bonnes données soient utilisées pour les requêtes et que les données sensibles ne soient pas exposées au modèle hors politique. Instantanés rapides et évolutifs : ONTAP Snapshot offre la création quasi instantanée de copies compactes in-situ des magasins vectoriels et des bases de données, ce qui permet de revenir immédiatement à une version précédente si les données sont corrompues ou avancées si une analyse ponctuelle est nécessaire.

ONTAP Snapshot offre la création quasi instantanée de copies compactes in-situ des magasins vectoriels et des bases de données, ce qui permet de revenir immédiatement à une version précédente si les données sont corrompues ou avancées si une analyse ponctuelle est nécessaire. Clonage en temps réel à grande échelle : la technologie ONTAP FlexClone peut créer des clones instantanés de magasins d'indices vectoriels afin de rendre les données uniques pertinentes instantanément disponibles pour différentes requêtes pour différents utilisateurs, sans avoir d'impact sur les données de production de base.

« La GenAI apporte une kyrielle d'opportunités pour les entreprises capables d'appliquer efficacement leurs données à leur industrie », déclare Miles Ward, CTO, SADA, une société d'Insight. « Chez SADA, nous sommes absolument ravis d'associer notre expertise approfondie à NetApp et Vertex AI pour aider les clients à accélérer leur parcours d'IA. Pourquoi générer des conversations non informées alors que vous pouvez générer des perspectives uniques, spécifiques et pertinentes ? »

La trousse à outils GenAI sera présentée au public au cours du second semestre 2024.

Pour en savoir plus sur le niveau de service Flex pour NetApp Volumes ou l'architecture référentielle de la trousse à outils GenAI pour Vertex AI, venez rencontrer l'équipe NetApp au stand 1231 lors de la conférence Google Cloud Next 2024 qui se déroulera du 9 au 11 avril au Mandalay Bay à Las Vegas.

Ressources supplémentaires

