La CALU joint les rangs de la Smart Health Benefits Coalition

La Coalition préconisera des changements intelligents au projet de loi C-64 sur l'assurance-médicaments

OTTAWA, ON, le 11 avril 2024 /CNW/ - La Smart Health Benefits Coalition (SHBC) est heureuse d'annoncer qu'elle prend de l'expansion et qu'elle accueillera la Conference for Advanced Life Underwriting (CALU), l'association professionnelle canadienne des chefs de file du secteur de l'assurance vie et des services-conseils financiers.

Avec l'ajout de CALU, la Smart Health Benefits Coalition bénéficie maintenant de sept organisations membres qui ont de vastes réseaux nationaux dans différentes collectivités partout au Canada, composés d'experts sur le terrain qui appuient les régimes d'assurance médicaments, d'assurance-maladie et de retraite sur lesquels comptent les employeurs et les employés canadiens. Ces organisations soutiennent 65 000 petites et moyennes entreprises dans toutes les provinces et tous les territoires, y compris plus de 4 800 régimes d'avantages sociaux syndicaux. Ensemble, les membres de la SHBC appuient des régimes d'avantages sociaux solides pour 10 millions de Canadiens et leurs familles.

« L'ajout de la CALU donne une valeur supplémentaire à la SHBC », a déclaré Carolyne Eagan, principale porte-parole de la SHBC et présidente de Benefits Alliance, une organisation membre de la SHBC. « La CALU est déjà une voix bien connue et respectée qui a fait ses preuves en ce qui concerne d'autres enjeux dans le secteur de l'assurance-vie et des conseils financiers. L'ajout de la CALU renforce la représentation des conseillers auprès de la SHBC partout au pays. Nos conseillers de la coalition sont des ressources précieuses pour les Canadiens qui composent avec le système de soins de santé afin d'avoir accès à une couverture publique et payée par l'employeur. Ils connaissent les points sensibles et ont des connaissances précieuses sur la façon de créer des solutions intelligentes qui sont durables pour l'avenir. »

La SHBC est un défenseur solidaire de solutions intelligentes et novatrices qui entraînent des changements positifs en temps opportun pour les Canadiens qui ne sont pas assurés ou sont sous-assurés. La Coalition jouera un rôle actif dans la période critique à venir dans le cadre des discussions sur l'assurance-médicaments au Parlement et dans nos collectivités. Elle proposera des changements constructifs au projet de loi C-64 tout au long du processus législatif.

« La CALU est ravie de se joindre à la SHBC et à six autres organisations respectées », a déclaré Guy Legault, président et chef de la direction de la Conference for Advanced Life Underwriting. « Nous avons hâte de prêter notre voix pour aider à offrir une assurance-médicaments à ceux qui ont besoin de médicaments essentiels, mais qui n'en ont pas les moyens. Nous croyons que la meilleure façon d'y parvenir est de préserver le système actuel d'assurance collective qui fonctionne bien pour des millions de Canadiens tout en comblant les lacunes dans la couverture d'une manière responsable sur le plan financier. »

La SHBC abonde dans le même sens : il est troublant qu'un trop grand nombre de Canadiens vivent actuellement sans accès abordable aux médicaments essentiels parce qu'ils ne sont pas suffisamment couverts par les régimes d'avantages sociaux publics ou offerts par l'employeur.

Même si 97 % des Canadiens bénéficient d'une certaine assurance-médicaments dans le cadre des régimes publics et des régimes en milieu de travail1, près d'un Canadien sur cinq déclare tout de même avoir de la difficulté à payer lui-même ses médicaments2. Il s'agit d'un problème d'abordabilité et d'accès qui nécessite des solutions intelligentes pour faire en sorte que les gens obtiennent des traitements efficaces et accessibles pour répondre à leurs besoins tout en maintenant la viabilité de notre système de santé et son accessibilité pour les Canadiens au moment où ils en ont le plus besoin.

Nous croyons que le gouvernement fédéral peut collaborer avec les provinces et les territoires pour relever ces défis de façon plus efficace, rapide et rentable, en consacrant des ressources financières et autres ressources à combler les lacunes en matière de couverture et à améliorer l'abordabilité. C'est la meilleure façon d'utiliser les ressources limitées des contribuables pour prendre des mesures ciblées afin d'aider ceux qui en ont besoin, plutôt que d'assumer les énormes dépenses requises pour remplacer les régimes d'avantages sociaux publics ou offerts par l'employeur, qui fonctionnent déjà bien pour la plupart des familles canadiennes.

À propos de la Smart Health Benefits Coalition (SHBC)

Créée en 2023, la SHBC est une force collective qui se consacre à la transformation des soins de santé au Canada. En tant qu'intervenant nécessaire dans le cadre des discussions sur l'assurance-médicaments, elle est déterminée à tenir un dialogue constructif qui façonnera des solutions efficaces pour tous les Canadiens. Pour en savoir plus, visitez www.smarthealthbenefits.ca.

À propos de la Conference for Advanced Life Underwriting (CALU)

La Conference for Advanced Life Underwriting (CALU) est l'association professionnelle canadienne des chefs de file du secteur de l'assurance vie et des conseils financiers. Nous parlons au nom de milliers de conseillers en assurance et en finances de toutes les régions du Canada et, par conséquent, nous défendons les intérêts de millions de Canadiens. Pour en savoir plus, visitez www.calu.com.

___________________________________ 1 "Understanding the Gap: A Pan-Canadian Analysis of Prescription Drug Insurance Coverage", Conference Board of Canada, 2022: https://www.conferenceboard.ca/wp-content/uploads/2022/10/understanding-the-gap-2.0_2022.pdf 2 "Inequities in pharmaceutical access and use", Statistics Canada, 2022, https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/221102/dq221102a-eng.htm

11 avril 2024 à 09:00

