Converge Technology Solutions est lauréate du prix IBM Partner Plus dans la catégorie de la protection numérique en Amérique du Nord

TORONTO, et GATINEAU, QC, le 11 avril 2024 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) a annoncé aujourd'hui avoir reçu le prix IBM Partner Plus 2024 dans la catégorie de la protection numérique en Amérique du Nord.

Les premiers prix IBM Partner Plus récompensent les partenaires commerciaux de l'écosystème d'IBM qui font progresser les entreprises, réorganisent les industries et créent un impact positif grâce au partenariat. Les candidatures ont été évaluées au moyen de données anonymisées en fonction de l'expertise, du partenariat, de l'impact et de l'innovation. Les lauréats ont été sélectionnés parmi des centaines de candidatures dans six catégories. Le prix de Converge a été décerné en reconnaissance du travail de l'entreprise dans le secteur des services financiers, afin d'aider les clients à gérer les problèmes de sécurité des données tout en favorisant une plus visibilité, une conformité et une surveillance plus efficaces des données à l'aide d'IBM Guardium. Converge a également permis d'améliorer considérablement la stratégie de sécurité et de conformité des données des clients, de réduire les risques de violation des données et d'améliorer la gestion globale. Les services gérés fournis par Converge, y compris les services uniques d'analyse des données de vérification, ont également aidé les clients à cibler les facteurs de risque potentiels grâce à la détection des modèles et à l'enrichissement du contexte. La mise en oeuvre et les services gérés fondés sur Guardium ont également permis d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de réaliser des économies.

« En tant que membre de l'écosystème des partenaires d'IBM depuis la création de Converge, nous sommes honorés d'être reconnus pour nos réalisations qui aident à bâtir des entreprises plus sûres pour nos clients », a déclaré Greg Berard, chef de la direction de Converge. « Nous sommes très fiers de nos solutions de cybersécurité efficaces et services gérés pour nos clients, qui s'appuient sur le portefeuille de logiciels de sécurité d'IBM. »

En tant que lauréat en Amérique du Nord, Converge a également été nommé finaliste pour les prix mondiaux qui seront annoncés le 20 mai 2024 à l'occasion de la journée IBM Partner Plus lors du salon Think 2024. Pour en savoir plus sur les prix IBM Partner Plus, y compris la liste des gagnants dans les six catégories selon les régions, consultez le https://www.ibm.com/partnerplus/awards-winners.

Les partenaires admissibles à un prix font partie d'IBM Partner Plus, un programme conçu pour aider les partenaires à approfondir leur expertise technique, à accélérer le délai de mise sur le marché et à connaître du succès auprès de leurs clients au moyen de l'IA et du nuage hybride. Pour de plus amples renseignements sur IBM Partner Plus, consultez le www.ibm.com/partnerplus.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, d'intelligence artificielle (IA), de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique aux clients de divers secteurs. L'entreprise soutient ces solutions grâce à son expertise en matière de conseils, de mise en oeuvre et de services gérés auprès de tous les principaux fournisseurs de TI du marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins opérationnels et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

