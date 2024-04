Le traitement de l'acné vulgaire par PrARAZLO(MC) (lotion de tazarotène, 0,045 %) est maintenant accessible aux patients couverts par PharmaCare, le régime d'assurance-médicaments public de la Colombie-Britannique





LAVAL, QC / ACCESSWIRE / le 11 avril 2024 / Bausch Health, Canada Inc., du groupe Bausch Health Companies Inc. (NYSE:BHC)(TSX:BHC), a annoncé aujourd'hui que PrARAZLOMC (lotion de tazarotène, 0,045 % p/p) est maintenant accessible aux patients de la Colombie-Britannique couverts par PharmaCare, le régime provincial d'assurance-médicaments.

ARAZLO est la seule lotion de tazarotène approuvée par Santé Canada pour le traitement topique de l'acné vulgaire chez les patients âgés de 10 ans et plus1. Avec son inscription sur la liste de médicaments de PharmaCare de la Colombie-Britannique, ARAZLO est maintenant couvert par tous les régimes d'assurance-médicaments publics du Canada.

« Nous sommes très heureux que les résidents de la Colombie-Britannique couverts par PharmaCare aient maintenant accès à ARAZLO, une lotion de rétinoïde pour le traitement de l'acné vulgaire dont l'excipient est issu d'une technologie de pointe, affirme Cees Heiman, vice-président principal, Europe et Canada, Bausch Health. ARAZLO occupe une place importante au sein de notre vaste gamme de produits dermatologiques conçus pour aider à répondre aux besoins des Canadiens. »

ARAZLO est le seul traitement contre l'acné à base de tazarotène qui se présente sous forme de lotion. Il est conçu à partir de la technologie PRISMATREXMC (formule ayant des effets hydratants qui peut atténuer la sécheresse de la peau)1. Les rétinoïdes, comme le tazarotène, sont des composants de base des traitements contre l'acné. La formulation à base de lotion aide à limiter la sécheresse et l'irritation, lesquelles représentent depuis longtemps une barrière à l'usage à long terme du tazarotène par les patients2.

« La technologie utilisée pour la lotion ARAZLO peut favoriser la tolérabilité du traitement, et donner lieu à une plus grande efficacité et à de meilleurs résultats pour les patients atteints d'acné. C'est donc une excellente nouvelle pour les patients couverts par BC PharmaCare, souligne la Dre Christina Han, dermatologue établie à Vancouver et professeure adjointe de clinique au Département de Dermatologie et des Sciences de la peau de l'Université de la Colombie-Britannique. Lorsque l'on traite l'acné, il est important d'avoir différentes options thérapeutiques pour trouver celle qui convient le mieux à chaque patient. »

Environ 5,6 millions de Canadiens sont touchés par l'acné3. Les patients doivent souvent essayer différentes options de traitement avant de trouver celle qui leur convient.

« Heureusement que les régimes publics d'assurance-médicaments offrent de nouvelles options de traitement pour les personnes atteintes d'acné, car l'acné peut avoir des répercussions négatives sur la qualité de vie, soutient Sue Sherlock, directrice générale de la Société canadienne de l'acné et de la rosacée. Chaque fois qu'un nouveau traitement devient accessible à tous, c'est une bonne nouvelle. »

ARAZLO est produit par Bausch Health, Canada Inc. pour les patients canadiens et pour l'exportation dans l'usine de l'entreprise à Laval, au Québec.

À propos de l'acné vulgaire

L'acné vulgaire (« vulgaire » signifie « commun ») est le problème de peau que les médecins du Canada voient le plus souvent. Elle survient lorsque les pores de la peau deviennent obstrués par de l'huile et des cellules mortes, ce qui cause souvent l'apparition de points blancs, de points noirs, de boutons ou de kystes sur le visage, le front, la poitrine, la partie supérieure du dos ou les épaules. L'acné touche environ 5,6 millions de Canadiens, ou près de 20 % de la population du pays. Elle est non seulement à l'origine de détresse émotionnelle, mais elle peut également causer des cicatrices permanentes1 ou des changements de pigmentation4. On estime qu'environ 90 % des adolescents souffrent d'acné et qu'environ 25 % des jeunes seront encore aux prises avec l'acné à l'âge de 25 ans3.

À propos d'ARAZLO

ARAZLO (lotion de tazarotène, 0,045 % p/p) est un médicament topique d'ordonnance indiqué pour le traitement de l'acné vulgaire. Il peut être utilisé sur les zones atteintes chez les patients de 12 ans et plus et sur les zones atteintes du visage uniquement chez les patients de 10 et 11 ans. L'innocuité et l'efficacité d'ARAZLO n'ont pas été établies chez les enfants âgés de moins de 10 ans1.

À propos de Bausch Health

Bausch Health Companies Inc. (NYSE:BHC)(TSX:BHC) est une société pharmaceutique mondiale diversifiée qui a pour mission d'enrichir la vie des gens en travaillant sans relâche pour produire de meilleurs résultats de santé. Bausch Health met au point, fabrique et commercialise une vaste gamme de produits, principalement dans les domaines de la gastroentérologie, de l'hépatologie, de la neurologie, de la dermatologie et de l'esthétique médicale, des produits pharmaceutiques internationaux, ainsi que des produits de santé oculaire par l'entremise de Bausch + Lomb, dans laquelle elle détient une participation majoritaire. Notre ambition en tant qu'entreprise de soins de santé mondialement intégrée est d'être un partenaire de confiance pour les patients, les professionnels de la santé, les employés et les investisseurs. Pour plus de renseignements, visitez le site www.bauschhealth.com et communiquez avec nous sur Twitter et LinkedIn.

La gamme de médicaments d'ordonnance de Bausch Health cible principalement la dermatologie, les troubles gastro-intestinaux et les affections cardiométaboliques. Bausch Health possède deux usines de fabrication pour les médicaments d'ordonnance au Canada : une à Laval, au Québec, et l'autre à Steinbach, au Manitoba. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site Web de la société à www.bauschhealth.ca.

RÉFÉRENCES

1. Monographie de PrARAZLOMC (lotion de tazarotène, 0,045 % p/p). 7 juillet 2021.

2. « Targeted Topical Delivery of Retinoids in the Management of Acne Vulgaris: Current Formulations and Novel Delivery Systems ». Pharmaceutics. Gemma Latter et al, octobre 2019, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6835300/, consulté le 1er novembre 2022.

3. Association canadienne de dermatologie, Acné, Faits saillants, https://dermatologue.ca/patients-et-grand-public/peau/acne/, consulté le 1er novembre 2022.

4. « What to Know about Hyperpigmentation Acne ». Medical News Today, Jessica Caporuscio, 28 avril 2021, https://www.medicalnewstoday.com/articles/hyperpigmentation-acne, consulté le 1er novembre 2022.

Personne-ressource pour les investisseurs : Personne-ressource pour les médias : [email protected] Kevin Wiggins (877) 281-6642 (sans frais) [email protected] 908-541-3785

LE SOURCE: Bausch Health Companies Inc.

11 avril 2024 à 08:00

View the original press release on accesswire.comCommuniqué envoyé leet diffusé par :