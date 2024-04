Supermicro annonce la prochaine famille de serveurs X14 avec prise en charge future du processeur Intel® Xeon® 6 avec des programmes d'accès anticipé





Le vaste portefeuille de systèmes de Supermicro offre la flexibilité nécessaire pour répondre à la demande actuelle de centres de données optimisés pour les charges de travail et refroidis par liquide, et intègre les nouveaux processeurs à coeurs Efficient et à coeurs Performance - des solutions prêtes à l'emploi à l'échelle du rack pour les usines d'intelligence artificielle, les charges de travail d'entreprise/de cloud et les déploiements en périphérie

SAN JOSE, Californie et PHOENIX, 11 avril 2024 /PRNewswire/ -- Intel Vision 2024 -- Supermicro, Inc. (NASDAQ : SMCI), fournisseur de solutions informatiques totales pour le Cloud, l'IA/ML, le stockage et la 5G/Edge, annonce son portefeuille de serveurs X14 avec une prise en charge future du processeur Intel® Xeon® 6. La combinaison de l'architecture modulaire de Supermicro, des solutions prêtes à l'emploi à l'échelle du rack et de refroidissement liquide, et de l'étendue de la nouvelle famille de processeurs Intel Xeon 6 signifie que Supermicro peut fournir des solutions optimisées pour n'importe quelle charge de travail et à n'importe quelle échelle, avec des performances et une efficacité supérieures. Afin d'accélérer la mise en oeuvre de la solution par les clients, Supermicro offre également un accès anticipé aux nouveaux systèmes, qui sont disponibles pour les clients qualifiés, par le biais du programme Early Ship de Supermicro et un accès à distance gratuit pour les tests et la validation par le biais du programme JumpStart .

« Supermicro est le leader du secteur dans la conception et la fourniture d'une large gamme de solutions optimisées pour les applications, et nos nouveaux systèmes X14 équipés des prochains processeurs Intel Xeon 6 vont encore élargir notre gamme d'offres déjà très large », a déclaré Charles Liang, président et PDG de Supermicro. « Avec notre capacité de production de 5 000 racks par mois au niveau mondial, dont 1 350 racks de 100 kW refroidis par liquide, et des délais de livraison de seulement 2 semaines, Supermicro est sans égal dans sa capacité à concevoir, construire, valider et livrer à nos clients des solutions à l'échelle du rack entièrement personnalisées et optimisées pour les charges de travail, y compris le matériel d'IA le plus avancé disponible aujourd'hui. »

Les nouveaux systèmes X14 à l'échelle du rack de Supermicro tireront parti de la plateforme commune d'Intel, offrant une compatibilité de prise pour le processeur Intel Xeon 6 avec une architecture unifiée. Le portefeuille de processeurs à venir sera disponible avec des UGS à coeurs Efficient (E-core) augmentant la performance par watt pour le cloud, la mise en réseau, l'analyse et les charges de travail évolutives, et des UGS à coeurs Performance (P-core) augmentant la performance par coeur pour les charges de travail liées à l'IA, au HPC, au stockage et à l'Edge. Les prochains processeurs seront également dotés de moteurs d'accélération Intel intégrés avec une nouvelle prise en charge du FP16 sur les extensions matricielles avancées d'Intel. Les nouveaux systèmes Supermicro X14 prendront en charge jusqu'à 576 coeurs par noeud, ainsi que PCIe 5.0, CXL 2.0 pour tous les types de périphériques, le stockage NVMe et les derniers accélérateurs GPU, réduisant considérablement les temps d'exécution des applications pour les utilisateurs exécutant des charges de travail d'IA.

Les clients peuvent utiliser les processeurs Intel Xeon 6 avec des coeurs Efficient et des coeurs Performance dans une large gamme de serveurs Supermicro X14, avec une reconfiguration logicielle minimale et de nouveaux avantages architecturaux de serveur.

« Intel est une fois de plus à la pointe de l'innovation dans ce secteur et se réjouit d'apporter plus de choix et de flexibilité grâce aux CPU Intel Xeon 6 dotés de coeurs Efficient et de coeurs Performance, a déclaré Ryan Tabrah, vice-président de la gamme de produits Intel Xeon 6 chez Intel. « Ces CPU offrent deux microarchitectures optimisées de manière unique dans une conception de plateforme commune avec une pile logicielle partagée, ce qui permet aux clients d'obtenir la meilleure valeur pour leurs divers besoins de charge de travail, indépendamment de l'industrie ou du modèle de déploiement sur site, dans le cloud, ou à la périphérie. Notre solide partenariat avec Supermicro nous aidera à offrir aux clients les avantages de cette nouvelle génération de processeurs. »

Supermicro offrira une disponibilité avant le lancement des nouveaux systèmes X14 alimentés par le processeur Intel® Xeon® 6 aux clients qualifiés par le biais de ses programmes d'accès à distance JumpStart et Early Ship pour effectuer la validation des charges de travail.

Le portefeuille de systèmes X14 de Supermicro offre des performances optimisées, intègre une gestion et une sécurité améliorées et prend en charge les normes ouvertes de l'industrie, en plus d'être économe en énergie et optimisée à l'échelle du rack.

Refroidissement liquide et intégration à l'échelle du rack pour créer des solutions optimisées pour les applications de toute taille. Supermicro propose des services complets de conception, de construction, de validation et de livraison, depuis un simple rack jusqu'à un cluster complet de centre de données. En outre, une solution complète de refroidissement liquide est disponible directement auprès de Supermicro, ce qui permet de réduire la consommation électrique globale des centres de données.

Les systèmes sont optimisés en fonction des charges de travail pour des performances et une efficacité maximales, et la plateforme Supermicro X14 prend en charge la dernière génération de GPU, de DPU, de mémoire DDR5, de PCIe 5.0, de stockage NVMe Gen5 et de CXL 2.0.

Efficacité énergétique pour réduire l'OPEX des centres de données avec prise en charge du refroidissement à l'air libre ou directement sur la puce. Les systèmes Supermicro X14 sont conçus pour fonctionner dans des environnements de centre de données à haute température, jusqu'à 40 °C (104 °F), ce qui réduit les coûts de refroidissement. Les systèmes prennent également en charge plusieurs zones de refroidissement par flux d'air pour des performances maximales du CPU et du GPU et sont alimentés par des blocs d'alimentation de niveau Titanium conçus en interne pour une meilleure efficacité opérationnelle.

L'amélioration de la sécurité inclut la plateforme matérielle Root of Trust (RoT) conforme à la norme NIST 800-193 sur chaque noeud de serveur et la RoT Silicon de deuxième génération conçue pour intégrer les normes de l'industrie. L'attestation/assurance de la chaîne d'approvisionnement de Supermicro, basée sur des normes industrielles ouvertes, depuis la fabrication de la carte mère jusqu'aux clients, en passant par la production du serveur, attestant de manière numérique l'intégrité de chaque composant et micrologiciel à l'aide de certificats signés et d'une identité de dispositif sécurisée. Les protections BMC en cours d'exécution surveillent en permanence les menaces et fournissent des services de notification, et les TPM matériels fournissent des capacités et des mesures supplémentaires nécessaires à l'exécution des systèmes dans des environnements sécurisés.

La facilité de gestion améliorée comprend la gestion à distance, basée sur les API Redfish sécurisées et conformes aux normes de l'industrie, une suite logicielle complète permettant la gestion des racks à grande échelle pour les solutions d'infrastructure informatique déployées du coeur à la périphérie, et des solutions intégrées et vérifiées avec du matériel et des micrologiciels standard de tiers permettant aux administrateurs informatiques de bénéficier de la meilleure expérience possible.

Supermicro s'engage à prendre en charge les normes industrielles ouvertes, y compris les disques de stockage EDSFF E1.S et E3.S, les architectures DC-MHS (Data Center Modular Hardware System), les cartes AIOM (Advanced IO module) conformes à la norme OCP 3.0 pour une bande passante allant jusqu'à 400 Gbps basée sur PCIe 5.0, la conception de cartes de base universelles OCP Open Accelerator Module pour le complexe GPU, les barres de bus de rack alimentées en courant continu conformes à l'Open ORV3, et l'Open BMC.

Le portefeuille Supermicro X14 comprend les éléments suivants:

Serveurs GPU avec GPU PCIe ? Systèmes prenant en charge des accélérateurs avancés pour des gains de performances spectaculaires et des économies de coûts. Ces systèmes sont conçus pour les charges de travail de type HPC, IA/ML, de rendu et VDI.

Serveurs GPU universels ? Serveurs ouverts, modulaires et basés sur des normes qui offrent des performances et une facilité d'entretien supérieures grâce à des options de GPU, dont les dernières technologies PCIe, OAM et NVIDIA SXM.

SuperBlade® ? Plateforme multi-noeuds haute performance, optimisée pour la densité et économe en énergie de Supermicro, optimisée pour les charges de travail d'IA, d'analyse de données, de HPC, de cloud et d'entreprise. La plateforme SuperBlade de Supermicro possède la densité de coeurs au niveau du rack la plus élevée de l'industrie - 120 noeuds SuperBlade par rack peuvent contenir jusqu'à 34 560 coeurs de CPU.

Stockage Petascale ? Densité de stockage et des performances de pointe avec des disques EDSFF E1.S et E3.S, permettant une capacité et des performances sans précédent dans un seul châssis 1U ou 2U. Les nouveaux systèmes de stockage Petascale seront également dotés de l'architecture DC-MHS.

Hyper ? Les serveurs à montage en rack aux performances exceptionnelles sont conçus pour prendre en charge les charges de travail les plus exigeantes en plus du stockage & Flexibilité d'E/S qui offre un ajustement personnalisé pour une large gamme de besoins d'application.

CloudDC ? Plateforme tout-en-un pour les centres de données cloud, basée sur le système matériel modulaire de centre de données OCP (DC-MHS) avec des configurations d'E/S et de stockage flexibles et deux emplacements AIOM (PCIe 5.0 ; compatible OCP 3.0) pour un débit de données maximal.

BigTwin® ? Plateforme à configuration 2U 2 noeuds ou 4 noeuds offrant une densité, des performances et une facilité d'entretien supérieures avec deux processeurs par noeud et une conception sans outil remplaçable à chaud. Ces systèmes sont idéaux pour les charges de travail cloud, de stockage et multimédias.

GrandTwin® ? Spécialement conçu pour les performances et la densité de mémoire d'un seul processeur, avec des noeuds remplaçables à chaud à l'avant (allée froide) et des E/S avant ou arrière pour faciliter l'entretien.

Hyper-E ? Offre la puissance et la flexibilité de notre gamme phare Hyper optimisée pour un déploiement dans des environnements périphériques. Les fonctionnalités adaptées à la périphérie comprennent un châssis à faible profondeur et des E/S frontales, ce qui permet à Hyper-E de s'adapter aux centres de données périphériques et aux armoires de télécommunication.

Serveurs Edge ? Puissance de traitement haute densité dans des facteurs de forme compacts optimisés pour l'installation d'armoires de télécommunications et de centres de données Edge. Configurations d'alimentation CC en option et températures de fonctionnement améliorées jusqu'à 55° C (131° F).

Stockage d'entreprise ? Optimisé pour les charges de travail de stockage d'objets à grande échelle, utilisant des supports de filage de 3,5" pour une densité élevée et un coût total de possession exceptionnel. Les configurations de chargement avant et par le haut offrent un accès facile aux disques, tandis que les supports sans outil simplifient l'entretien.

WIO ? Offre un large éventail d'options d'E/S pour fournir des systèmes véritablement optimisés pour les exigences spécifiques de l'entreprise.

Grand public ? Plateformes à deux processeurs rentables pour les charges de travail quotidiennes de l'entreprise.

Postes de travail ? Offrent des performances de centre de données dans des facteurs de forme portables et sous bureau, les postes de travail Supermicro X14 sont idéaux pour l'intelligence artificielle, la conception 3D et les charges de travail de médias et de divertissement dans les bureaux, les laboratoires de recherche et les bureaux extérieurs.

Pour plus d'informations sur la famille de serveurs X14 de Supermicro, consultez le site : https://www.supermicro.com/x14

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) est un leader mondial dans le domaine des solutions informatiques complètes optimisées pour les applications. Fondée et opérant à San José, en Californie, Supermicro s'engage à fournir des innovations de premier plan sur le marché pour les infrastructures informatiques d'entreprise, de cloud, d'IA et de 5G Telco/Edge. Nous nous transformons en un fournisseur de solutions informatiques complètes avec des systèmes, des logiciels et des services de serveurs, d'IA, de stockage, d'IdO et de commutateurs, tout en proposant des cartes mères, des produits d'alimentation et des châssis avancés en grande quantité. Ces produits sont conçus et fabriqués en interne (aux États-Unis, à Taïwan et aux Pays-Bas), en tirant parti des opérations mondiales pour la mise à l'échelle et l'efficacité, et optimisés pour améliorer le TCO et réduire l'impact environnemental (informatique verte). Le portefeuille primé de produits Server Building Block Solutions® permet aux clients d'optimiser leur charge de travail et leurs applications en choisissant parmi une large gamme de systèmes construits à partir de nos blocs de construction flexibles et réutilisables, qui prennent en charge un ensemble complet de facteurs de forme, de processeurs, de mémoire, d'unités de traitement graphique, de stockage, de réseaux, de solutions d'alimentation et de refroidissement (climatisation, refroidissement à air libre ou refroidissement liquide).

