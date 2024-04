DoktorABC lance un service de consultation médicale et de pharmacie en ligne en Suisse.





LONDRES, 11 avril 2024 /PRNewswire/ -- DoktorABC, le service de consultation, de prescription et de pharmacie en ligne assurant des livraisons dans des délais de 48 heures, annonce aujourd'hui son expansion en Suisse. Cette décision fait suite à son succès impressionnant en Allemagne et en France et marque la prochaine étape dans le processus de croissance de l'entreprise.

La plateforme propose des traitements personnalisés dans plus de 30 catégories et plus de 1 000 traitements au total. Ces derniers incluent notamment la santé féminine et masculine, les problématiques de santé sexuelle ainsi que les problèmes de santé plus généraux. La plateforme permet désormais un processus de consultation médicale simple et efficace pour plus de 300 000 clients.

Le lancement de DoktorABC en Suisse offre aux clients des avantages non négligeables dans la gestion de leur santé et de leur bien-être grâce à un accès facile, flexible et discret aux conseils et traitements médicaux. Ce type de service réduit considérablement les longs déplacements ainsi que le temps d'attente, ce qui permet de gagner un temps précieux. De plus, il s'agit d'une alternative parfaite pour obtenir un traitement de façon discrète et personnalisée, ainsi qu'une livraison rapide des traitements concernés directement à votre domicile.

David Barnan, CMO chez Helfy, la société mère de DoktorABC, souligne : "Avec notre succès en Allemagne et en France, il est désormais clair qu'il existe une demande pour les solutions de télémédecine innovantes en Europe. Avec notre expansion, nous pouvons combler une lacune importante dans le système de santé suisse au sein duquel la numérisation est lente et où il existe une demande croissante de la population suisse pour des services de télémédecine en ligne."

Gilad Tisona, président de Helfy, souligne le potentiel de la télémédecine, qui devrait représenter une part de marché d'environ 27 milliards d'euros d'ici à 2032 sur le seul marché européen: « Le marché européen de la santé numérique est un domaine propice à l'innovation et DoktorABC se positionne comme un pionnier en rendant la santé et le bien-être faciles et accessibles à tous ».

En entrant sur le marché suisse, DoktorABC souligne son engagement à fournir des soins médicaux en ligne de haute qualité et à contribuer ainsi à une vie plus saine et plus heureuse pour ses patients.

Contact média : David Barnan, CMO, [email protected] / +33800901139

11 avril 2024 à 02:00

