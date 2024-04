Kinaxis dévoile le thème et le conférencier vedette de Kinexions 2024





Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), un leader mondial de la gestion de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui le thème et la première liste de conférenciers de renom qui monteront sur scène lors de Kinexions, l'événement communautaire annuel phare de l'entreprise. Le thème étant « l'innovation au service de la vie », Lisa Bodell, PDG de FutureThink, sera la tête d'affiche de ces quatre jours de festivités qui rassembleront des centaines de dirigeants et d'innovateurs du secteur de la chaîne d'approvisionnement du monde entier.

Se déroulant au JW Marriott Miami Turnberry Resort & Spa du 17 au 20 juin 2024, Kinexions mettra en avant la façon dont les leaders avisés adoptent le changement, améliorent leur résilience et utilisent les outils et technologies les plus récents pour générer un impact réel sur l'ensemble de leurs chaînes d'approvisionnement. Faisant des discours d'ouverture convaincants avec des cadres de Kinaxis, des démonstrations de produits, des ateliers pratiques, des études de cas menées par des clients, ainsi que des activités supplémentaires de réseautage entre pairs, Kinexions est un événement incontournable pour quiconque souhaite mieux comprendre les tendances qui façonnent l'industrie des chaînes d'approvisionnement en constante évolution.

« C'est encore une fois cette période de l'année où la communauté mondiale de la chaîne d'approvisionnement se réunit pour apprendre, partager et s'inspirer », a déclaré John Sicard, président-directeur général de Kinaxis. « C'est lors d'événements comme Kinexions que notre communauté de clients, prospects, partenaires, universitaires et influenceurs peut se connecter les uns aux autres pour découvrir de nouvelles innovations en matière de gestion de la chaîne d'approvisionnement, les meilleures pratiques et des astuces qui les aideront à naviguer dans un environnement changeant constamment. Je ne pourrais pas être plus excité de continuer à innover et à transformer cette industrie ensemble. »

Classée parmi les 50 meilleurs conférenciers principaux dans le monde, Lisa Bodell, PDG de FutureThink et auteure à succès, lancera la conférence en partageant son approche provocatrice mais pratique qui permet aux leaders et à leurs équipes de faire fi de la complexité inutile qui les retient avec pour objectif de faire de la « simplicité » leur avantage concurrentiel.

En plus de la conférence principale, les lauréats des Kinaxis Customer Awards de cette année seront également révélés lors de Kinexions, récompensant les réalisations incroyables d'individus et d'organisations clés dans la résolution de problèmes complexes liés à la chaîne d'approvisionnement. L'« appel à candidatures » pour le programme annuel de récompenses est maintenant ouvert et les clients sont encouragés à soumettre leurs nominations avant le 30 avril dans les catégories suivantes : Pionnier, Excellence, Innovation, Champion et Impact.

Pour vous inscrire et vous tenir au courant des nouvelles sessions ainsi que des orateurs célèbres et des clients au fur et à mesure qu'ils sont ajoutés à l'ordre du jour, veuillez consulter le site Kinexions.com.

Pour plus d'informations sur la façon dont les solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement de Kinaxis pourraient aider votre entreprise, veuillez consulter le site Kinaxis.com.

À propos de Kinaxis

Kinaxis est le leader mondial de la gestion de la chaîne logistique. Nous sommes au service des chaînes logistiques et de leurs gestionnaires - au service de l'humanité. De grandes marques mondiales font confiance à nos logiciels pour obtenir l'agilité et la prévisibilité requises pour survivre à la volatilité et aux aléas du monde moderne. Nous associons à notre technique de simultanéité brevetée une approche de l'intelligence artificielle centrée sur l'humain pour permettre aux entreprises de toutes tailles de coordonner leur chaîne logistique d'un bout à l'autre, de la planification stratégique pluriannuelle jusqu'à l'exécution à la seconde près et la livraison sur le dernier kilomètre. Retrouvez toute l'actualité de l'entreprise sur kinaxis.com ou encore sur LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

10 avril 2024 à 15:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :