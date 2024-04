Brightcove nomme John Wagner au poste de directeur financier





Brightcove (NASDAQ : BCOV), la société de technologie de streaming la plus fiable au monde, a annoncé aujourd'hui que John Wagner rejoignait la société en tant que directeur financier (CFO), à compter d'aujourd'hui. M. Wagner sera responsable de l'organisation financière mondiale de Brightcove, qui inclut les opérations financières, la planification, la comptabilité et les relations avec les investisseurs.

« L'expertise financière stratégique de John et son expérience impressionnante en matière de gestion d'entreprises à différents stades de croissance, de rentabilité et d'amélioration de la valeur actionnariale font de lui le complément idéal à la direction de Brightcove », déclare Marc DeBevoise, directeur général de Brightcove. « Ses idées et son leadership seront déterminants pour respecter notre engagement à fournir les meilleures solutions à nos clients et à maintenir notre position de leader dans le domaine de la technologie de diffusion en continu. »

M. Wagner apporte plus de vingt ans d'expérience en matière de direction financière stratégique et opérationnelle dans l'industrie technologique. Il possède une vaste expérience de la gestion et de l'évolution des opérations financières pour soutenir la croissance et la rentabilité, ainsi que dans la levée de capitaux publics et privés et les acquisitions. Plus récemment, M. Wagner a occupé pendant neuf ans le poste de directeur financier d'EverQuote, un marché de l'assurance en ligne, où il a supervisé l'introduction en bourse réussie de la société et a dirigé l'organisation financière pendant les cinq années qui ont suivi. Il a également occupé des postes de direction financière dans plusieurs sociétés de logiciels, dont Carbonite, Constant Contact, NuoDB et Salesnet.

« Brightcove s'est forgé une réputation de qualité et d'innovation dans le domaine de la technologie de diffusion en continu, en alimentant certains des médias et des entreprises les plus importants », déclare M. Wagner, directeur financier de Brightcove. « L'engagement de l'équipe en faveur de l'innovation et sa passion pour ses clients placent Brightcove dans une position favorable pour l'avenir. J'ai hâte de travailler avec Marc et le reste de l'équipe de direction pour aider à façonner l'entreprise et diriger la stratégie et les opérations financières de Brightcove. »

M. Wagner est titulaire d'un B.B.A. en comptabilité de l'Université du Massachusetts, à Amherst, et d'un M.B.A. de l'Université de Boston. Il est expert-comptable agréé dans le Massachusetts.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur Brightcove.com.

À propos de Brightcove Inc.

Brightcove crée les solutions technologiques de diffusion en continu les plus fiables, les plus évolutives et les plus sûres au monde, afin de renforcer le lien entre les entreprises et leur public, où qu'il se trouve et quel que soit l'appareil sur lequel il consomme le contenu. Dans plus de 60 pays, la plateforme vidéo intelligente de Brightcove permet aux entreprises de vendre plus efficacement à leurs clients, aux leaders des médias de diffuser et de monétiser leur contenu de manière plus fiable, et à chaque organisation de communiquer plus efficacement avec les membres de son équipe. Avec deux Technology and Engineering Emmy® Awards pour l'innovation, un temps de disponibilité toujours en tête du secteur et une évolutivité inégalée, nous repoussons sans cesse les limites de ce que la vidéo peut faire. Suivez-nous sur LinkedIn, X, Facebook, Instagram, Threads et YouTube. Rendez-vous sur Brightcove.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

10 avril 2024 à 14:45

