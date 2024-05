MGI présente l'excellence en sciences de la vie au congrès ESCMID Global 2024 avec le dernier séquenceur DNBSEQ-E25 et un nouveau partenariat avec ABL Diagnostics





BARCELONE, Espagne, 2 mai 2024 /PRNewswire/ -- MGI Tech (MGI), une entreprise engagée dans la création d'outils et de technologies de base pour diriger les sciences de la vie, a présenté aujourd'hui le dernier ajout à sa gamme de séquenceurs, la plateforme DNBSEQ-E25 portable et facile à utiliser, pour le marché européen et africain. En outre, la société a présenté son offre actuelle de produits d'automatisation et de séquençage de laboratoire, notamment le DNBSEQ-G99 et l'ensemble du flux de travail pour le projet Million Microbiomes from Humans (MMHP), lors du 34e Congrès européen de la microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ESCMID Global également connu sous le nom d'ECCMID 2024). Au cours de l'événement qui se tiendra du 27 au 30 avril à Barcelone, MGI et ABL Diagnostics (Woippy, France, Euronext : ABLD ? ISIN : FR001400AHX6) sont heureux d'annoncer leur partenariat et la compatibilité des tests DeepChek® d'ABL Diagnostics avec les plateformes DNBSEQtm de MGI.

« Une fois de plus, MGI montre son engagement à soutenir les soins de santé et la recherche ainsi que les applications en Europe et en Afrique. Chez MGI, nous sommes convaincus que la puissance et le potentiel de la génomique sont illimités, a déclaré le Dr Yong Hou, directeur général de MGI Europe et Afrique. En mettant à disposition notre technologie, notre expertise et nos installations techniques, nous espérons permettre à un plus grand nombre d'entreprises et d'institutions de développer plus facilement du contenu sur nos plateformes DNBSEQ, ce qui leur donnera les moyens d'améliorer la santé et le bien-être de tous. »

Présentation du DNBSEQ-E25 portable pour les clients européens et africains

À la question « Et si vos capacités de séquençage pouvaient être mobiles ? », la réponse est que le produit phare de MGI, dans sa série E, le DNBSEQ-E25, est un séquenceur portable et convivial avec un débit de données quotidien allant jusqu'à 7,5 G. Construit sur le nouveau système biochimique autolumineux, le E25 a mis à niveau son système de séquençage, ses cellules de flux et sa cartouche de séquençage, tout en intégrant des fonctions bioinformatiques. Sa facilité d'installation signifie qu'il est prêt à fonctionner en quelques minutes, et un délai d'exécution rapide signifie qu'il ne faut que 20 heures pour que le PE150 passe des données DNB aux données FASTQ. Le DNBSEQ-E25 répond aux besoins des applications pour les maladies infectieuses, le séquençage du petit génome, les petits panels et la vérification des brins. Le séquenceur est désormais disponible pour les clients européens et africains.

Renforcer les laboratoires de microbiologie grâce à la collaboration avec ABL Diagnostics

De plus, lors de l'ESCMID Global 2024 de cette année, MGI a annoncé une évaluation technique des solutions par ABL Diagnostics (ABL), une société cotée sur Euronext qui développe des tests de biologie moléculaire et des logiciels pour le génotypage microbiologique. Les tests DeepChek® d'ABL ont été testés avec succès sur les plateformes DNBSEQ-G400 et DNBSEQ-G99 de MGI. D'autres études de vérification et de validation des tests DeepChek® seront également réalisées sur le nouveau DNBSEQ-E25.

« Cette nouvelle évaluation technique avec MGI renforcera notre présence dans le génotypage microbiologique grâce à la vérification de nos tests DeepChek® et de nos logiciels sur d'autres plateformes de séquençage de nouvelle génération (NGS), a déclaré Dimitri Gonzalez, responsable des diagnostics chez ABL Diagnostics. Il élargit l'accès et l'offre de nouveaux types de technologie NGS et de solutions de bout en bout pour les laboratoires de microbiologie afin de couvrir un portefeuille d'applications sur des maladies infectieuses en constante augmentation, y compris, mais sans s'y limiter, le VIH, l'hépatite virale, les virus respiratoires, les infections tropicales, et la tuberculose. »

ABL offre un portefeuille unique de tests et de systèmes logiciels d'analyse en aval pour les laboratoires qui cherchent à mettre en oeuvre le génotypage microbiologique par le biais du séquençage de l'ADN, couvrant un large éventail de maladies infectieuses pour le diagnostic clinique et les applications de recherche.

« MGI transforme le paysage clinique avec sa gamme élargie d'instruments adaptée au marché clinique. Grâce à des collaborations stratégiques avec des entreprises tierces sur des solutions NGS cliniques, nous nous engageons à fournir des réponses précises et rentables aux divers défis de la microbiologie clinique, a déclaré Ludwig Ortner Eurlings, responsable du développement commercial de MGI Europe et Afrique. Le lancement du DNBSEQ-E25 marque une étape importante, en permettant aux laboratoires qui manipulent moins d'échantillons d'avoir un accès sans précédent à la technologie de séquençage de nouvelle génération. Cette avancée permet à ces laboratoires de fournir plus rapidement des rapports plus précis aux patients, ce qui améliore les résultats diagnostiques et révolutionne les soins aux patients. »

Présentation du portefeuille de produits de sciences de la vie avancées de MGI au congrès ESCMID Global 2024

Outre le DNBSEQ-E25, plusieurs produits du portefeuille de MGI en matière d'automatisation avancée des laboratoires, de plateformes de séquençage et de plateforme de séquençage métagénomique du microbiome seront exposés afin que les clients et les partenaires puissent les découvrir, notamment le produit phare DNBSEQ-T7, un séquenceur à débit ultra-élevé capable d'atteindre plus de 20 000 WGS 30 fois par an, et le DNBSEQ-G99 qui affiche l'une des vitesses les plus rapides au monde parmi ceux qui ont le même débit. De plus, la société a présenté deux systèmes automatisés de préparation d'échantillons, le MGISP-960 et le MGISP-Smart 8, le système automatisé de traitement du transfert d'échantillons à haut débit, le MGISTP-7000, ainsi que la plateforme MGI pour l'identification microbienne rapide (PFI) avec une base de données intégrée sur les espèces pour l'analyse simplifiée du séquençage génétique à haut débit de plus de 27 600 micro-organismes.

« Conformément à notre campagne de marque mondiale « What If We Had A Choice! » lancée l'année dernière, MGI a permis aux scientifiques et aux professionnels de la santé du monde entier de bénéficier de sa technologie de pointe et de ses produits innovants. Nous sommes ravis d'avoir la possibilité de les rencontrer lors de l'ESCMID Global 2024, tout en dévoilant le dernier DNBSEQ-E25 de MGI, un séquenceur portable conçu pour exécuter le séquençage et la production de rapports en déplacement, a déclaré le Dr Nicole Neubauer, directrice du marketing de MGI Europe et Afrique. En outre, nous présenterons notre contribution révolutionnaire au MMHP grâce à la technologie DNBSEQtm, nous montrerons le flux de travail de détection rapide des pathogènes sur le DNBSEQ-G99 et nous ferons part de notre collaboration avec ABL Diagnostics. »

MGI accueille tous les clients, distributeurs et partenaires au stand D23, situé dans le hall 7 de Fira Barcelona Gran Via, pour découvrir de visu ses séquenceurs et plateformes d'automatisation de haute qualité et en apprendre plus à leur sujet.

À propos de MGI

MGI Tech Co. Ltd. (ou ses filiales, collectivement dénommées MGI), dont le siège social est situé à Shenzhen, s'engage à créer des outils et des technologies essentiels pour faire avancer les sciences de la vie grâce à une innovation intelligente. Sur la base de sa technologie propriétaire, MGI se concentre sur la recherche et le développement, la production et la vente d'instruments de séquençage, de réactifs et de produits connexes pour soutenir la recherche en sciences de la vie, l'agriculture, la médecine de précision et les soins de santé. MGI est l'un des principaux producteurs de séquenceurs de gènes cliniques à haut débit, et ses plateformes multiomiques incluent le séquençage génétique, l'imagerie médicale et l'automatisation des laboratoires. La mission de MGI est de développer et de promouvoir des outils avancés en sciences de la vie pour les soins de santé de demain. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de MGI ou contactez-nous sur Twitter , LinkedIn ou YouTube .

À PROPOS D'ABL DIAGNOSTICS

ABL Diagnostics S.A. (ABLD) est une société internationale de premier plan au monde qui propose des tests de biologie moléculaire innovants et exclusifs et des solutions de bout en bout destinées à être utilisées pour la détection moléculaire par réaction en chaîne par polymérase (PCR) ? UltraGene® et pour le génotypage par séquençage de l'ADN ? DeepChek®.

ABL Diagnostics, basée à Woippy, est une société publique cotée dans le compartiment B du marché réglementé d'Euronext à Paris (Euronext : ABLD ? ISIN : FR001400AHX6). Ces produits de biologie moléculaire génèrent des revenus récurrents et couvrent l'un des plus grands portefeuilles d'applications en microbiologie.

ABL Diagnostics commercialise toute sa gamme de produits dans le monde entier grâce à sa propre équipe de vente et à un réseau de distributeurs exclusifs actifs sur tous les continents. Les clients d'ABL Diagnostics sont des laboratoires de pathologie clinique universitaires, des laboratoires de référence privés et des chercheurs désireux de mettre en oeuvre un contenu microbiologique innovant et robuste en constante expansion.

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.abldiagnostics.com .

1 mai 2024 à 22:32

