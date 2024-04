L'équipe de LattePanda lance LattePanda Mu, un module de calcul micro x86 pour des solutions de conception personnalisées





SHANGHAI, 10 avril 2024 /PRNewswire/ -- L'équipe de LattePanda a lancé le LattePanda Mu , un module de calcul micro x86 exceptionnel prêt à renforcer rapidement les solutions de conception personnalisées. Avec un processeur Intel N100, il est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows et Linux. Le LattePanda Mu présente des performances CPU supérieures à celles du Raspberry Pi 5 et excelle dans les capacités GPU, garantissant un fonctionnement fluide pour les tâches de calcul complexes et les applications exigeantes. Grâce à son facteur de forme compact de 60 mm x 69,6 mm, le LattePanda Mu s'intègre parfaitement dans diverses applications, notamment l'IoT, la robotique, la signalisation numérique et l'edge computing, ce qui permet une gestion efficace des tâches et des performances fiables dans divers scénarios.

L'attribut le plus important du LattePanda Mu est sa personnalisation. Les utilisateurs peuvent concevoir des cartes porteuses en fonction de leurs exigences fonctionnelles, telles que la création d'une carte à double port Ethernet pour un routeur ou la fourniture d'une interface SATA pour une solution de stockage en réseau (NAS). En outre, avec jusqu'à 9 voies PCIe 3.0, le LattePanda Mu peut être équipé d'une carte graphique dédiée pour des applications plus puissantes, ou étendu avec la carte d'interface réseau haute performance pour construire un cluster de calcul.

Le LattePanda Mu offre une plage de puissance thermique nominale (TDP) réglable de 6 W à 35 W, répondant à diverses applications et exigences de performance. Ce module de calcul permet aux utilisateurs de concevoir et d'intégrer des cartes porteuses personnalisées, offrant une vaste gamme d'interfaces, y compris 3 ports HDMI/DisplayPort, 8 ports USB 2.0, jusqu'à 4 ports USB 3.2 et 9 voies PCIe 3.0.

Le LattePanda Mu propose des conceptions de cartes porteuses open source et des bibliothèques au format KiCAD en tant que matériel de référence, accessibles et téléchargeables depuis son référentiel GitHub. Cela permet aux développeurs d'apporter les modifications et les améliorations nécessaires, ce qui se traduit par une réduction significative du temps de développement. En intégrant les composants les plus complexes, le LattePanda Mu offre aux utilisateurs la liberté de concevoir des éléments plus simples. De plus, les services de personnalisation répondent à diverses exigences spécialisées, ce qui permet aux utilisateurs de libérer tout le potentiel du LattePanda Mu et d'obtenir des résultats exceptionnels.

Spécifications :

Processeur : processeur Intel N100 4 coeurs jusqu'à 3,4 GHz

Mémoire : 4 800 MT /s 8 Go avec prise en charge d'IBECC

/s 8 Go avec prise en charge d'IBECC Capacité de stockage : eMMC 5.1 64 Gb

Affichage : 3 sorties ; résolution maximale de 4 096 x 2 160 à 60 Hz

E/S :

PCIe 3.0 : jusqu'à 9 voies

SATA 3.0 : jusqu'à 2 ports

USB 3.2 (10 Gb/s) : jusqu'à 4 ports

USB 2.0 (480 Mb/s) : 8 ports

I2C, UART et GPIO

Système d'exploitation : Windows ; Ubuntu

Environnement : 0~60 °C ; 0~80 % d'humidité relative

Dimensions : 69,6 x 60 mm de longueur

« J'ai pleine confiance et suis enthousiaste pour ce produit innovant. LattePanda Mu n'est pas seulement un module de calcul micro x86, c'est une solution de conception révolutionnaire qui offre aux utilisateurs des possibilités de personnalisation illimitées. Grâce à ses performances de calcul puissantes, à ses capacités GPU qui surpassent les options traditionnelles et à sa plage de puissance de conception thermique flexible, il devient le choix idéal pour divers applications et besoins de performance. Les options de personnalisation du LattePanda Mu permettent aux utilisateurs de concevoir des cartes porteuses en fonction de leurs besoins, offrant ainsi des solutions parfaites pour divers scénarios d'application. Je suis convaincu que le LattePanda Mu sera à la pointe de l'innovation dans l'industrie et obtiendra un succès exceptionnel », a déclaré WangBo, le chef de produit de LattePanda Mu.

Le prix d'origine pour le LattePanda Mu s'élève à 139 $, avec un prix de prévente de 99 $ pendant une semaine. Le kit LattePanda Mu comprend LattePanda Mu, LattePanda Mu Lite Carrier et LattePanda Mu Active Cooler, à l'origine au prix de 190 $, mais le prix promotionnel pour les 100 premiers utilisateurs est de 149 $. Pour plus de détails sur le LattePanda Mu et ses capacités remarquables, veuillez visiter le site officiel de LattePanda Mu .

10 avril 2024

