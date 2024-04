Anycubic dévoile sa stratégie 2024 pour améliorer l'expérience d'impression 3D





SHENZHEN, Chine, 10 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le 8 avril 2024, Anycubic a dévoilé une initiative révolutionnaire visant à révolutionner le paysage de l'impression 3D domestique avec sa stratégie de matrice de produits innovante pour 2024. La feuille de route annuelle tant attendue a été dévoilée avec l'introduction de deux produits très attendus des deux séries de produits de base d'Anyubic, Kobra et Photon : l'imprimante FDM multicolore Kobra 3 combo et l'assistant intellectuel Photon Mono M7 Pro avec une précision de 14K. En s'appuyant sur ces deux avancées, une gamme diversifiée de produits est organisée pour améliorer diverses facettes des scénarios d'impression. Cela va de pair avec l'introduction de la plateforme communautaire créative d'Anycubic, Makeronline , qui favorise un environnement permettant d'améliorer les efforts créatifs des utilisateurs dans le domaine de l'impression 3D.

En quête de l'excellence en matière d'impression : des imprimantes pour tous

Les équipes de R&D d'Anycubic parfaitement constituées suivent méticuleusement les demandes des utilisateurs. Un précédent teaser d'Anycubic laissait présager le lancement imminent de l'imprimante multicolore tant attendue, l'Anycubic Kobra 3 Combo. L'Anycubic Kobra 3 se distingue comme une imprimante FDM à grande vitesse, atteignant une vitesse remarquable de 600 mm/s. Anycubic vise à faire de cette vitesse la nouvelle norme, redéfinissant le concept de « vitesse typique ». L'unité Combo, connue sous le nom de Color Engine Pro, captive les utilisateurs avec sa fonctionnalité la plus excitante : une véritable capacité d'impression 3D multicolore. Elle facilite la mise en cascade de deux unités, augmentant ainsi l'impression de modèles de 4 à 8 couleurs. De plus, le Color Engine offre des fonctionnalités pratiques telles que la reconnaissance RFID, qui détecte les couleurs de filament Anycubic et l'état du surplus, et la fonctionnalité de séchage actif qui sèche le filament pendant l'impression.

En outre, suite à l'enthousiasme suscité par la Kobra 3 Combo, Anycubic souligne sa volonté d'offrir une gamme variée de types d'imprimantes 3D dans les phases à venir, allant de l'imprimante à lit mobile à la structure Core-XY, afin de répondre aux besoins divers des utilisateurs. L'accent mis sur la fonctionnalité « plug-and-play » est en phase avec l'élargissement de la base d'utilisateurs, qui comprend désormais des personnes de tous horizons et de tous niveaux d'expertise.

Anycubic présente également des mises à niveau passionnantes de sa série Photon avec le Photon Mono M7 Pro et le M7. Développé à partir des itérations précédentes, qui ont établi la série Photon actuelle comme synonyme de haute précision jusqu'à 14K et de vitesses d'impression rapides jusqu'à 130 mm/h, l'aspect le plus remarquable du Photon Mono M7 Pro est sa gestion réfléchie de chaque étape du processus d'impression. Ce support d'assistant intelligent développé en interne est rendu possible grâce à des algorithmes de base tels que la vision IA, le contrôle des mouvements et le contrôle des moteurs, qui réduisent la barrière à l'entrée pour les utilisateurs et amplifient l'expérience d'impression globale. Alors que l'intégration d'un assistant intelligent accélère les vitesses d'impression, elle privilégie également la qualité et la fiabilité d'impression.

« Notre objectif est d'améliorer l'ensemble du parcours d'impression 3D de nos utilisateurs grâce aux dernières tendances technologiques, à des fonctionnalités optimales et à une qualité supérieure. En 2024, nous prévoyons de présenter une gamme complète de produits conçus pour inspirer les individus de chaque foyer à libérer leur créativité. »

- OuYang Lu, fondateur d'Anycubic

Dans le domaine de l'impression 3D, le parcours va bien au-delà de la simple machinerie. Anycubic considère que chaque élément contribue à l'expérience d'impression dans son ensemble. Des consommables aux accessoires, des logiciels à l'engagement de la communauté, chaque facette revêt une importance particulière.

Au-delà des simples consommables : l'autonomisation esthétique

La dernière initiative d'Anycubic est une collaboration avec Pantone pour introduire une ligne de filaments exclusive. Reconnaissant le rôle vital de la couleur dans le processus créatif, Anycubic privilégie cette collaboration dans son approche à multiples facettes. Cette collaboration représente plus qu'une gamme de teintes ; elle incarne l'identité d'Anycubic, sa communauté et son engagement collectif en faveur de l'innovation et de la collaboration.

Dans le segment des consommables d'Anycubic, les filaments pour les imprimantes FDM et les résines pour les imprimantes SLA servent de base. Cependant, pour Anycubic, il ne s'agit pas seulement de fournir des matériaux, mais de créer une expérience immersive. Au fur et à mesure que l'entreprise évolue, sa philosophie en matière de consommables évolue également, garantissant aux fabricants l'excellence. Au-delà des spécifications techniques et des indicateurs de performance, l'accent est mis sur l'esthétique et l'expérience utilisateur.

Révolutionner les logiciels : une frontière numérique

Anycubic rassemble une équipe de développeurs de logiciels compétents pour révolutionner les plateformes Anycubic Slicer et Photon Workshop, en se lançant dans un parcours d'innovation. Cette initiative ambitieuse vise à assurer une intégration transparente avec Anycubic Cloud, promettant de redéfinir l'expérience d'impression 3D.

Ces améliorations logicielles englobent notamment une gamme complète de fonctionnalités. Qu'il s'agisse de faciliter la colorisation, la modification et le découpage de modèles multicolores ou de donner aux utilisateurs des capacités de contrôle à distance sur divers appareils, y compris les ordinateurs et les smartphones, les mises à jour logicielles d'Anycubic sont destinées à simplifier les complexités de l'impression 3D multicolore. De plus, la surveillance en temps réel de la progression de l'impression et l'option de surveillance vidéo offrent aux utilisateurs une tranquillité d'esprit et une commodité accrues.

En outre, Le logiciel prendra en charge le mode réseau local pour la série Kobra 3, ce qui permettra aux utilisateurs de commander à distance leurs imprimantes 3D via le logiciel de découpe dans leur environnement réseau local. Cela garantit une fonctionnalité fluide sans les contraintes de latence du réseau, améliorant ainsi la confidentialité des utilisateurs et l'expérience d'impression.

Connecter les communautés : créer des liens, stimuler la créativité

Dans le but de cultiver des liens significatifs, Anycubic présente sa dernière initiative : la plateforme communautaire Makeronline et un site web officiel remanié, dont le lancement officiel est prévu pour la mi-avril. Makeronline a été lancée et activée le 28 mars, attirant plus d'un millier de concepteurs de modèles 3D à s'inscrire. Conçu pour servir de centre dynamique pour les utilisateurs, Makeronline favorisera les interactions et les discussions animées, encouragera l'exploration dans la création, facilitera le partage des modèles et encouragera la création collaborative. Offrant une myriade d'opportunités, notamment divers concours, des forums de contenu généré par les utilisateurs et des ressources enrichissantes, Makeronline est prête à stimuler la créativité et à améliorer l'expérience collective de notre communauté dynamique. Restez à l'écoute pour le premier défi de conception d'impression 3D de Makeronline, qui aura lieu le 15 avril .

La concurrence est intense en 2024, et Anycubic croit fermement qu'une concurrence saine procure des avantages substantiels, ce qui se traduit par une quantité et une qualité accrues de produits et une expérience utilisateur améliorée pour nos clients. Alors qu'Anycubic se projette dans l'avenir avec son annonce de 2024, la vision reste claire : cultiver l'expérience d'impression 3D à domicile et soutenir les créateurs dans le monde entier. Guidée par un engagement envers l'excellence, l'innovation et la communauté, Anycubic progresse régulièrement et entre dans une nouvelle ère de potentiel et de créativité.

À propos d'Anycubic

Depuis sa création en 2015, Anycubic s'est engagée à propulser la technologie d'impression 3D pour faire en sorte que l'impression 3D soit accessible et abordable pour les personnes de tous horizons. Depuis 2015, Anycubic a étendu sa présence à plus de 200 pays et régions. L'entreprise a lancé plus de 20 produits largement appréciés, avec 3 millions d'unités vendues au cours des 9 dernières années. En s'appuyant sur une expérience holistique améliorée et une approche centrée sur l'utilisateur, Anycubic s'engage à fournir des produits de premier ordre et des technologies de pointe à tous les membres de chaque foyer.

