Kelp et PitchBook annoncent un partenariat de données





Kelp, une plateforme de décision et d'analyse FinTech pour les investisseurs alternatifs, et PitchBook, le principal fournisseur de données pour les marchés des capitaux propres privés et publics ainsi que pour les marchés du crédit, sont heureux d'annoncer aujourd'hui un accord visant à intégrer les données de PitchBook au sein de la suite logicielle de Kelp. Cette collaboration marque une étape importante dans la recherche de solutions basées sur les données en combinaison avec une numérisation de pointe pour favoriser l'innovation au sein de l'écosystème du marché privé.

Grâce à ce partenariat, les clients de Kelp pourront intégrer les données de PitchBook, dont les données financières concernant les entreprises privées et publiques, les investisseurs, les fonds, les partenaires limités et les prestataires de services, directement dans leur instance de Kelp.

« Avec l'intégration des données financières et des transactions de PitchBook, combinée à nos propres recherches firmographiques, à nos analyses et à nos algorithmes avancés, les clients de Kelp peuvent superposer leurs propres critères d'investissement nuancés et identifier rapidement et précisément les entreprises à grande échelle », a déclaré Douglas A. Trafelet, Directeur Général de Kelp. « Cette combinaison efficace permettra à nos clients de bénéficier d'avantages concurrentiels en établissant et en conservant des listes de candidats, en modélisant les évaluations et en saisissant les meilleures opportunités de sortie. »

À propos de Kelp :

Kelp est une solution FinTech qui combine de façon originale sa technologie logicielle exclusive et des données à 360° sur les sociétés privées ? rémunérées, publiques et propriétaires - pour accompagner les clients de l'idée à la sortie. La plateforme Kelp est une solution de bout en bout qui couvre l'identification et la gestion des transactions ; elle permet également de créer de la valeur. Kelp renforce l'intelligence organisationnelle et automatise les tâches routinières pour favoriser une prise de décision optimale. La technologie d'aide à la décision prescriptive de Kelp met le pouvoir des données structurées et non structurées à la disposition des professionnels de l'investissement, fait remonter à la surface les enseignements institutionnels exploitables et automatise intelligemment les flux de travail dans un souci d'efficacité et d'apprentissage perpétuel. Kelp a été fondée en 2022 et est implantée à Londres, Singapour et Mumbai.

À propos de PitchBook :

PitchBook est une société de données financières et de logiciels qui offre une transparence sur les marchés des capitaux afin d'aider les professionnels à découvrir et à concrétiser des opportunités avec confiance et efficacité. PitchBook recueille et analyse des données détaillées sur l'ensemble du paysage du capital-risque, du capital-investissement et des fusions-acquisitions, notamment les entreprises publiques et privées, les investisseurs, les fonds, les investissements, les sorties et les personnes. Les données et les analyses de la société sont disponibles sur la plateforme PitchBook, dans les actualités du secteur et dans des rapports détaillés. Fondé en 2007, PitchBook opère à l'échelle mondiale avec plus de 3 000 membres d'équipe. Sa plateforme, ses données et ses recherches sont au service de plus de 100 000 professionnels dans le monde. En 2016, Morningstar a acquis PitchBook, qui fonctionne désormais comme une filiale indépendante.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

10 avril 2024 à 02:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :