Découvrez TeKnowledge : accélérer le progrès, assurer l'avenir.

TeKnowledge marque aujourd'hui ses débuts mondiaux, réunissant les formidables atouts de Cytek Security, Tek Experts et Elev8 en une seule et même solution unifiée. Chaque entité apporte son expertise spécialisée (Cytek Security dans la préparation de pointe en matière de cybersécurité, Tek Experts dans les services techniques gérés d'entreprise inégalés et Elev8 dans les compétences techniques innovantes), créant ainsi un portefeuille complet sous TeKnowledge qui offre des services de transformation numérique de bout en bout. Cette fusion stratégique annonce le début d'une nouvelle ère dans les services technologiques, dans laquelle TeKnowledge constitue le catalyseur de transformation de l'évolution numérique, fournissant aux gouvernements et aux entreprises du monde entier des services de cybersécurité sans précédent, des compétences techniques avancées et des services techniques gérés d'entreprise à grande échelle.

Fort de plus d'une décennie d'accomplissements pionniers dans le secteur des services technologiques et d'une liste distinguée de clients gouvernementaux et d'entreprises du monde entier, TeKnowledge est particulièrement bien équipé pour faire face aux complexités de la modernisation numérique. En intégrant ces marques phares, TeKnowledge relève les défis critiques consistant à combler le déficit de talents technologiques et à accélérer les impératifs numériques, en fournissant une suite holistique de services adaptés pour renforcer les défenses de cybersécurité, cultiver les compétences techniques essentielles et fournir des services techniques gérés experts pour harmoniser et accélérer les stratégies numériques.

Sous la direction d'Aileen Allkins, présidente et directrice générale, TeKnowledge ouvre de nouvelles frontières en matière de services numériques. S'appuyant sur son succès notable auprès de divers géants de la technologie, notamment Microsoft et HP, Aileen a rapidement positionné TeKnowledge comme un leader en solutions technologiques sécurisées et évolutives. Dans le cadre de sa première initiative stratégique, Aileen a mis sur pied une équipe de direction exceptionnelle, fusionnant des dirigeants chevronnés de Tek Experts, Elev8 et Cytek, et enrichie par de nouvelles nominations stratégiques. Cela inclut l'arrivée de Jyllene Miller en tant que directrice des revenus et de la croissance, exploitant sa vaste expérience en matière de stratégies de croissance et de développement de marché acquise auprès de nombreuses sociétés Fortune 500 pour propulser l'expansion mondiale de TeKnowledge. L'équipe est renforcée par Eric Schifflers en tant que responsable de la sécurité de l'information (CISO), dont la vaste expérience au sein d'organisations mondiales telles que l'OTAN, Ria Money Transfer et Roche amplifie les défenses de cybersécurité et les initiatives de sécurité stratégique de TeKnowledge.

L'équipe de direction de TeKnowledge, un groupe dynamique de dirigeants chevronnés, incarne une richesse d'expertise diversifiée, conduisant la vision stratégique de l'entreprise dans les secteurs public et privé. Leurs compétences collectives en matière d'opérations mondiales, de cybersécurité, de transformation numérique et d'expérience client, perfectionnées au fil des décennies, sont cruciales pour naviguer dans les complexités du paysage numérique. L'approche unifiée de cette équipe établit de nouvelles normes industrielles, faisant de TeKnowledge un leader des services numériques et un catalyseur de croissance transformatrice et de résilience à l'ère numérique.

« L'organisation unifiée de TeKnowledge signifie un changement majeur dans les services de transformation numérique », déclare Aileen Allkins, présidente-directrice générale. « Le regroupement de l'expertise de Cytek Security, de Tek Experts et d'Elev8 sous l'égide de TeKnowledge crée une synergie qui profite à nos clients à mesure que nous améliorons notre prestation, en obtenant des résultats plus rapides et plus percutants. Cela nous positionne pour lutter efficacement contre le déficit de talents technologiques et le rythme de l'innovation numérique. Offrant une suite complète de services de cybersécurité d'élite, des compétences numériques de haut niveau et des services techniques gérés évolutifs, TeKnowledge s'engage à guider les gouvernements et les entreprises du monde entier à travers les complexités de la transformation numérique. Notre approche intègre ces services de manière transparente, en maximisant l'efficacité, en simplifiant les processus et en accélérant la réalisation des impératifs stratégiques avec une précision et une efficacité inégalées. »

Comment TeKnowledge comble les divisions mondiales avec un impact local :

Services techniques gérés optimisés : TeKnowledge (f.k.a. Tek Experts) se distingue par son excellence opérationnelle supérieure et ses solutions agiles, soutenues par un réseau mondial de professionnels, y compris une présence significative sur les marchés émergents. Nos services gérés d'entreprise se distinguent par leur capacité à s'intégrer et à évoluer de manière transparente, garantissant aux organisations une supériorité opérationnelle et un succès stratégique dans le paysage numérique.

Compétences techniques de précision : répondant directement au manque de talents à l'échelle mondiale, les programmes de formation personnalisés de TeKnowledge (anciennement Elev8) sont stratégiquement conçus pour doter les générations actuelles et futures des compétences nécessaires pour naviguer et exceller dans un paysage technologique en constante évolution, les préparant ainsi aux défis et opportunités qui nous attendent.

Services de cybersécurité dynamiques : avec une suite complète d'offres de conseils et de services de sécurité gérés (MSS), TeKnowledge (anciennement Cytek Security) équipe les clients de défenses dynamiques contre l'évolution du cyber-paysage.

Le lancement de TeKnowledge annonce une évolution importante dans le paysage numérique mondial, mettant l'accent sur un avenir où la sécurité numérique et l'excellence opérationnelle se transforment d'aspirations en attentes de base à l'échelle mondiale. Au coeur de cette transformation se trouvent de solides talents, des ingénieurs au service des ingénieurs et des développeurs au service des développeurs, pour garantir une expertise et une collaboration sans précédent pour relever les défis numériques à venir.

Pour en savoir plus sur TeKnowledge, rendez-vous sur www.TeKnowledge.com.

À propos de TeKnowledge : accélérer le progrès, assurer l'avenir.

TeKnowledge se présente comme le catalyseur de transformation de l'évolution numérique, permettant aux gouvernements et aux entreprises du monde entier de relever les défis de la transformation numérique d'aujourd'hui et de demain grâce à une mise en oeuvre d'élite de la cybersécurité et des services de sécurité gérés (MSS), des compétences numériques de haut niveau et des services techniques gérés à grande échelle. TeKnowledge envisage un monde dans lequel chaque gouvernement et chaque entreprise dispose des solutions technologiques les plus avancées, les plus sécurisées et les plus accessibles. Notre engagement en faveur de l'activation, de la sécurité et du progrès technologiques nous positionne de manière unique sur le marché, garantissant que nos clients sont équipés pour réaliser leurs impératifs stratégiques à l'ère numérique avec confiance et avec un avantage concurrentiel. Commencez votre voyage vers l'excellence numérique en visitant TeKnowledge.com.

