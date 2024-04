Stonebranch publie son rapport 2024 sur l'état mondial de l'automatisation des TI





Stonebranch, un chef de file des solutions d'orchestration et d'automatisation de services, publie aujourd'hui son rapport sur l'état mondial de l'automatisation des TI en 2024 : points de référence en automatisation et orchestration des TI pour les équipes IT Ops, DevOps, CloudOps et DataOps. Il s'agit de la troisième édition de cette étude annuelle sur les priorités, les attentes et les défis de l'automatisation des professionnels des TI dans le monde entier.

« Nous sommes heureux de publier notre rapport sur l'état mondial de l'automatisation des TI, qui souffle sa troisième bougie », déclare Giuseppe Damiani, CEO de Stonebranch. « Cette étude offre une analyse détaillée des tendances actuelles, des défis et des opportunités en matière d'automatisation et d'orchestration des TI, fournissant ainsi des repères précieux pour les professionnels des TI dans le monde entier. Nous nous engageons sans relâche en faveur de l'évolution et de l'innovation du secteur des TI, et continuons à accompagner nos clients dans la concrétisation leur plein potentiel d'automatisation. »

Conclusions clés du rapport 2024 sur l'état mondial de l'automatisation des TI

Le rapport 2024 se base sur un sondage mené auprès de spécialistes et responsables de l'automatisation des TI, réalisé par Censuswide entre le 24 janvier et le 5 février 2024.

Le rapport de cette année présente des informations cruciales sur l'évolution de l'écosystème de l'automatisation des TI, proposant un angle de lecture exclusif à travers lequel les IT Ops, DevOps, CloudOps et DataOps peuvent anticiper l'avenir des technologies d'automatisation et d'orchestration. Voici les trois principales tendances émergentes :

L'automatisation évolue vers l'orchestration : animés par la volonté d'orchestrer des environnements TI hybrides complexes, 82 % des répondants envisagent de remplacer les outils d'automatisation existants ou d'ajouter de nouveaux outils d'automatisation.

animés par la volonté d'orchestrer des environnements TI hybrides complexes, 82 % des répondants envisagent de remplacer les outils d'automatisation existants ou d'ajouter de nouveaux outils d'automatisation. La démocratisation de l'automatisation poursuit son chemin : 88 % des répondants permettent aux utilisateurs finaux de toute l'entreprise d'accéder en libre-service à l'automatisation des TI. Ceux qui envisagent d'ajouter ou de remplacer des outils d'automatisation TI par une solution plus moderne ont mentionné la volonté d'ajouter du libre-service comme principale raison du changement.

88 % des répondants permettent aux utilisateurs finaux de toute l'entreprise d'accéder en libre-service à l'automatisation des TI. Ceux qui envisagent d'ajouter ou de remplacer des outils d'automatisation TI par une solution plus moderne ont mentionné la volonté d'ajouter du libre-service comme principale raison du changement. Les entreprises privilégient un mix d'environnement sur site et sur cloud : en à peine un an, l'utilisation des TI hybrides a doublé, passant de 34 % à 68 %. Les entreprises décident de l'endroit où stocker les données (sur site ou sur cloud), au cas par cas. Cette approche est efficace et flexible mais pose un défi au moment d'automatiser et d'orchestrer ces environnements.

en à peine un an, l'utilisation des TI hybrides a doublé, passant de 34 % à 68 %. Les entreprises décident de l'endroit où stocker les données (sur site ou sur cloud), au cas par cas. Cette approche est efficace et flexible mais pose un défi au moment d'automatiser et d'orchestrer ces environnements. Les pipelines d'apprentissage automatique évoluent et revêtent une importance croissante : une part significative (74 %) des répondants ont déjà intégré des données et des pipelines ML pour mettre en oeuvre leurs initiatives axées sur l'IA. Cette tendance témoigne de l'engagement solide de nombreuses entreprises envers le rôle charnière joué par l'IA dans l'élaboration de leur succès futur.

Peter Baljet, CTO, Stonebranch, déclare : « Nos conclusions montrent que les entreprises adaptent leurs stratégies d'automatisation et d'orchestration des TI afin de relever les défis spécifiques aux technologies du cloud. Dans le monde complexe des environnements TI hybrides d'aujourd'hui, l'automatisation est essentielle pour améliorer les performances, sécuriser les systèmes et maîtriser les coûts. »

À propos de Stonebranch

Stonebranch crée des solutions d'orchestration et d'automatisation informatiques qui transforment les environnements IT des entreprises : une simple automatisation des tâches informatiques devient une automatisation sophistiquée et en temps réel des services métier. Quel que soit le degré d'automatisation, la plateforme Stonebranch est simple, moderne et sécurisée. Grâce à la plateforme Stonebranch Universal Automation Center, les entreprises peuvent orchestrer harmonieusement les charges de travail et les données au sein des écosystèmes et silos technologiques. Basé à Atlanta, en Géorgie, et disposant de points de contact et d'assistance dans les Amériques, en Europe et en Asie, Stonebranch est au service de certaines des plus grandes entreprises mondiales des secteurs financier, manufacturier, des soins de santé, des voyages, des transports, de l'énergie et des technologies.

