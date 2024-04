Plus de 4,4 M$ sont accordés au Fonds d'action Saint-Laurent pour restaurer et valoriser la biodiversité dans les aires marines protégées





QUÉBEC, le 9 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 4 480 000 $ au Fonds d'action Saint-Laurent afin qu'il mette en oeuvre un nouveau programme visant à financer des projets de restauration de la biodiversité, notamment dans les zones côtières d'aires marines protégées (AMP) du Saint-Laurent d'ici 2028. Cette subvention découle du budget historique de 650 millions de dollars du Plan Nature 2030, qui est la réponse du Québec en vue d'atteindre les objectifs du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette. Le Programme de restauration dans les aires marines protégées du Saint-Laurent vise à assurer le maintien de la biodiversité de celles-ci à long terme. Il a également comme objectif de rehausser l'état de santé de leurs écosystèmes côtiers et marins en appuyant financièrement les initiatives d'organismes tiers souhaitant contribuer à la restauration de milieux naturels d'intérêt et de haute valeur écologique.

Le programme permettra également d'offrir une aide financière à des projets de transfert de connaissances pour sensibiliser certains partenaires clés quant aux impacts des activités humaines sur les milieux naturels côtiers et marins, et afin de les outiller, entre autres, dans la mise en place de projets de restauration avec des plantes marines. Il permettra ainsi de consolider l'expertise québécoise dans ce domaine d'action prioritaire, tout en améliorant la qualité de vie des Québécoises et des Québécois grâce à un accès bonifié à la nature sur l'ensemble du territoire.

« Je suis ravi que le nouveau Programme de restauration dans les aires marines protégées du Saint-Laurent bénéficie de ce financement important pour appuyer des organismes qui ont à coeur de restaurer et de préserver notre riche biodiversité. Avec ce programme, notre gouvernement souhaite mener des actions concrètes de restauration dans les aires marines protégées afin de rehausser l'état de santé de ces écosystèmes essentiels. De plus, comme les solutions fondées sur la nature sont parmi les plus efficaces pour lutter contre les changements climatiques, les projets financés contribueront autant à l'atteinte des cibles mondiales en matière de biodiversité qu'à prévenir les conséquences négatives des facteurs climatiques. Par l'amélioration des environnements côtiers, ce programme contribuera également au développement économique et récréotouristique régional. J'invite les organismes intéressés à y participer en grand nombre! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

L'aide financière accordée est répartie sur les quatre prochaines années financières, soit un montant maximal de 2 000 000 $ pour 2023-2024 visant à financer un maximum de projets lors du premier appel à projets, suivi d'un montant maximal de 620 000 $ pour les exercices financiers de 2024-2025 à 2027-2028.

Actuellement, le réseau québécois d'aires marines protégées (AMP) représente 16 140 km2, soit un total de 10,4 % du territoire en milieu marin et côtier du Québec. Il comprend des AMP jouissant d'un statut légal, telles que le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent (1 245 km2), la réserve aquatique de l'Estuaire-de-la-Rivière-Bonaventure (1,8 km2), la réserve aquatique projetée de Manicouagan (712 km2) et l'AMP conjointe du Banc-des-Américains (1 000 km2), ainsi que les réserves de territoires aux fins d'aires protégées dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent .

