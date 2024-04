Les traqueurs Vanguard 1P de TrinaTracker alimentent une usine de 520 MW au Brésil





SANTA LUZIA, Brésil, le 9 avril 2024 /CNW/ - TrinaTracker, une unité commerciale de Trina Solar, est fière d'annoncer sa contribution au complexe Santa Luzia de 520 MW, l'une des plus grandes centrales solaires du Brésil. L'usine, dont la mise en service est en cours, est entièrement équipée de traqueurs Vanguard 1P intégrant l'algorithme de suivi intelligent SuperTrack.

TrinaTracker a commencé l'approvisionnement du projet, couvrant plus de 1 700 hectares et comprenant neuf composantes, l'année dernière. Une fois raccordé au réseau, il alimentera environ 123 000 foyers locaux, réduisant ainsi les émissions de CO 2 de 380 000 tonnes. Le projet a permis de créer près de 1 000 emplois locaux pendant les travaux de construction et, une fois achevé, il aura des retombées économiques, environnementales et sociales qui favoriseront le développement durable dans la région.

Le complexe Santa Luzia, situé sur un terrain très accidenté avec un relief semi-aride et irrégulier, utilise le traqueur Vanguard 1P pour son rendement, sa fiabilité et sa rentabilité extraordinaires. Doté de technologies brevetées dans la structure et de systèmes d'entraînement, le traqueur assure un fonctionnement sécuritaire dans des conditions météorologiques défavorables. Aujourd'hui, TrinaTracker a conclu des commandes de plus de 1 GW pour ses solutions de traqueurs Vanguard 1P auprès de clients au Brésil

De plus, SuperTrack intègre l'algorithme Smart Backtracking à la technologie brevetée Mini-Shading Model, ce qui permet d'optimiser les paramètres en temps réel en fonction des données topographiques 3D. Cela augmente le rendement énergétique d'au moins 3 % par rapport aux systèmes traditionnels, ce qui maximise le potentiel de production d'électricité. La centrale bénéficie grandement de ce système de traqueur solaire intelligent, assurant une production d'électricité efficace sur des terrains difficiles et améliorant l'efficacité globale de la centrale.

Marcus Fabrino, directeur de TrinaTracker en Amérique latine, a déclaré : « Nous exprimons notre sincère gratitude au groupe Rio Alto pour avoir placé sa confiance dans Trina et pour avoir travaillé avec nous sur l'un des plus grands projets d'énergie photovoltaïque au Brésil. Ce projet cadre parfaitement avec l'engagement du pays à l'égard de l'énergie propre et du développement durable. »

Alvaro Garcia-Maltras, président de Trina Solar en Amérique latine, a déclaré que l'installation de Santa Luzia est un excellent exemple de progrès dans le domaine des énergies renouvelables. « L'installation répond à la crise climatique, favorise la croissance économique et crée des possibilités d'emploi à l'échelle locale », a-t-il dit. « Ce projet souligne l'importance de la confiance et du partenariat entre Trina Solar et le groupe Rio Alto, et montre comment les solutions photovoltaïques nous mènent vers un avenir plus vert et plus durable. »

Trina Solar est déterminé à créer de la valeur pour ses clients, à améliorer l'offre de produits et à faire progresser la technologie pour fournir des solutions de grande valeur à l'échelle mondiale.

