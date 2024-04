Lutte contre les changements climatiques - Québec accorde plus de 468 000 $ pour la réalisation de projets pilotes visant à sensibiliser et à mobiliser les citoyens





QUÉBEC, le 8 avril 2024 /CNW/ - Dans le cadre du Plan de mise en oeuvre 2023-2028 du Plan pour une économie verte 2030, le gouvernement du Québec accorde 468 918 $ pour la réalisation de projets pilotes de dialogues climatiques visant à sensibiliser et à mobiliser les citoyens, les communautés et les organisations autour des enjeux liés aux changements climatiques.

Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, en a fait l'annonce aujourd'hui.

La mobilisation de la société québécoise est essentielle pour faciliter et accélérer la transition climatique. Cela nécessite de créer des occasions pour les citoyens d'échanger sur les enjeux climatiques et de mettre ce sujet à l'avant-plan dans les communautés et les organisations. Les perceptions de la population à l'égard de la lutte contre les changements climatiques montrent qu'il existe un besoin de démocratiser le sujet et de prévenir la polarisation, ce que visent les dialogues climatiques.

Le gouvernement du Québec octroie ainsi trois subventions pour des projets pilotes de dialogues climatiques qui seront réalisés en 2024 par les organismes suivants :

L'Institut du Nouveau Monde : 166 408 $ pour la mise en oeuvre d'activités participatives destinées aux jeunes de 12 à 35 ans axées sur les solutions climatiques et les actions à réaliser;

Le Centre d'écologie urbaine : 152 510 $ pour la tenue d'ateliers visant à mobiliser les citoyens des milieux périurbains autour d'actions et de solutions concrètes visant l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements;

Communagir : 150 000 $ pour un projet de renforcement des capacités des communautés régionales à s'engager dans la transition climatique, y compris un volet de médiation culturelle.

Le soutien financier du gouvernement du Québec permettra à ces organismes d'explorer et d'expérimenter de nouvelles façons de favoriser l'engagement des citoyens et des communautés dans le débat et dans l'action climatiques, notamment ceux qui ne sont pas déjà sensibilisés aux enjeux climatiques. Ces organisations collaboreront avec des groupes communautaires, des institutions, des entreprises ou encore des syndicats, afin de rallier un large éventail de participants.

Citation :

« Le consensus sur l'urgence d'agir pour le climat n'a jamais été aussi fort au Québec. Nous constatons qu'il y a un besoin de rassembler une plus grande diversité de citoyens autour des enjeux climatiques, surtout dans le contexte de polarisation des opinions que l'on connaît aujourd'hui. Les citoyens et les organisations jouent un rôle clé dans la transition climatique, car l'action climatique est faite de choix collectifs et de changements dans les pratiques. L'Institut du Nouveau Monde, le Centre d'écologie urbaine et Communagir ont des expertises précieuses en processus participatifs et en développement des capacités. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur eux pour mettre à l'essai de nouvelles approches de dialogue afin de rejoindre différentes communautés. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan pour une économie verte 2030, le Ministère a élaboré la Stratégie de mobilisation pour l'action climatique 2022-2027, qui a été lancée le 13 novembre 2022 lors de la 27 e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques tenue en Égypte.

Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques tenue en Égypte. Cette stratégie vise à faciliter et à accélérer la transition climatique et prévoit, entre autres, la réalisation de dialogues climatiques. Ceux-ci complètent un éventail d'actions ciblant les citoyens et les organisations et misent sur un effet d'entraînement collectif dans l'action.

À la fin de chaque projet pilote, une évaluation sera produite pour mesurer l'impact des activités.

