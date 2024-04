L'EXCELLENCE DU LEADERSHIP PERSONNIFIÉE : LE VICE-AMIRAL COLIN J. KILRAIN REJOINT ACTIVE CRISIS CONSULTING À TITRE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DE CONSEILLER DU CONSEIL D'ADMINISTRATION





DALLAS, 8 avril 2024 /PRNewswire/ -- Active Crisis Consulting (« ACC ») est honoré d'avoir le vice-amiral Colin James Kilrain au poste de directeur général et de conseiller du conseil d'administration. Le vice-amiral Kilrain apporte à l'équipe de direction d'ACC un bagage incroyable de connaissances et d'expérience en matière de sécurité nationale et d'affaires mondiales, grâce à sa carrière dans la marine américaine qui s'étend sur près de quatre décennies. Le vice-amiral Kilrain a été assistant du président de l'état-major interarmées de 2021 à 2023 et directeur associé des Affaires militaires pour la Central Intelligence Agency de 2019 à 2021. Il a également été commandant du quartier général des opérations spéciales de l'OTAN de 2016 à 2019, commandant du Commandement des opérations spéciales du Pacifique, SEAL de la marine américaine et commandant du Naval Special Warfare Group Two.

Jared Febbroriello, directeur général d'Active Crisis Consulting, a déclaré :

« Nous sommes heureux d'accueillir le vice-amiral Kilrain au poste de nouveau directeur général et conseiller du conseil d'administration. La carrière remarquable de Colin en tant que haut responsable dans la marine a été forgée dans le feu et a été gagnée sur le terrain. Son sens de la stratégie est un atout inestimable pour toute organisation qui navigue dans l'environnement des menaces universelles. Son expertise en matière de sécurité géopolitique parmi les grandes puissances et son expérience opérationnelle mondiale sont incontestables.

La stratégie fondamentale de croissance à long terme d'ACC s'appuie sur notre réputation d'attirer des talents de calibre mondial comme Colin et des partenaires technologiques perturbateurs comme SEADAR. Je ne saurais trop insister sur la valeur stratégique que les contributions de Colin apporteront à ACC et à notre clientèle actuelle. »

Active Crisis Consulting ( www.activecrisis.com ) offre des solutions de sécurité et de technologie qui répondent aux divers besoins des agences gouvernementales, des militaires et des entreprises. Notre équipe est composée d'experts de renommée mondiale qui ont passé leur vie au service du gouvernement et de l'armée. Nous sommes fiers d'obtenir des résultats sans précédent. Nos équipes des services de sécurité et de protection assurent la sécurité des clients dans toutes les situations, et nos programmes de formation de calibre mondial sont adaptés et font appel à des technologies émergentes, à des tactiques spéciales de pointe et à des techniques de guerre électronique.

Notre mission consiste à préparer les clients à l'environnement des menaces universelles en leur offrant des solutions qui redéfinissent les exigences professionnelles, militaires et des agences. (Active Crisis Consulting, 1920, avenue McKinney, 7FL, Dallas, TX. Neil McLean, [email protected] , (619)-772-6180)

SEADARtm est le premier système radar sous-marin capable de détecter, géolocaliser et cartographier toutes les formes de matériaux conducteurs au-dessus et en dessous du fond marin. ACC et SEADAR proposent des capteurs remorqués, des systèmes de surveillance et de sécurité sous-marine en réseau.

8 avril 2024

