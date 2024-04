Teamwork Commerce s'associe à Loqate pour fournir une solution transparente de recherche d'adresses et de paiement





Ce partenariat permettra aux détaillants de réduire les erreurs d'expédition, de minimiser les taux de retour, de réaliser des économies et d'améliorer l'expérience client.

LONDRES, 8 avril 2024 /PRNewswire/ -- Teamwork Commerce , une solution mondiale de gestion de la vente au détail, a annoncé son partenariat avec le leader mondial de la vérification d'adresses, Loqate , une solution GBG, pour offrir des capacités instantanées de recherche d'adresses et des opérations de paiement plus sûres et plus rapides qui réduiront les erreurs fastidieuses en matière d'expédition et minimiseront les taux de retour.

Le logiciel avancé de Loqate permet aux utilisateurs de collecter, de vérifier et d'enrichir les données de localisation mondiales, offrant ainsi la précision inégalable dont les entreprises ont besoin. Cette solution vérifie les données d'entrée telles que les adresses, les numéros de téléphone et les e-mails en les comparant à la base de données méticuleusement organisée de Loqate, garantissant une précision et une confiance globales à grande échelle. Grâce à la vérification des adresses en temps réel, les marques peuvent atténuer les coûts et les risques tout en optimisant les revenus et en améliorant la fidélité client, en minimisant les échecs de livraison et en augmentant l'engagement de la clientèle.

Intégrée aux opérations de vente au détail grâce à la plateforme de Teamwork Commerce, cette nouvelle solution offre une validation transparente du marketing et de l'expédition en temps réel sans risque d'erreur humaine. Grâce à Teamwork Commerce, qui offre aux détaillants la plus haute intégrité des données qui soit, les utilisateurs peuvent déployer une solution simple mais robuste de recherche d'adresses et de paiement opérationnelle en Europe et aux États-Unis.

Chris Boaz, directeur marketing chez Loqate, a déclaré : « Notre technologie de vérification en temps réel joue un rôle essentiel pour permettre aux détaillants d'améliorer la qualité de leurs données au point de saisie. En combinant cette capacité avec la solution technologique globale de Teamwork Commerce, les utilisateurs seront en mesure d'assurer des taux de livraison considérablement améliorés pour leurs clients, tout en réduisant le coût résultant des livraisons échouées. »

Amber Hovious, vice-présidente du marketing et des partenariats chez Teamwork Commerce, s'est elle aussi exprimée : « En tant qu'entreprise, nous sommes constamment à la recherche de façons innovantes d'aider nos clients à améliorer leur offre de vente au détail. Dans notre environnement actuel, la commodité et la vitesse sont des facteurs majeurs pour améliorer la satisfaction des consommateurs. Notre partenariat avec Loqate permettra aux détaillants de rationaliser leurs opérations en magasin en leur fournissant une validation d'expédition et un processus de confirmation plus efficaces. »

À propos de Teamwork Commerce

Teamwork Commerce est une solution omnicanale de premier plan qui fournit aux détaillants des services de point de vente, de gestion des commandes, de contrôle des stocks, de gestion de la relation client et d'analyse. Elle dispose également de nombreuses intégrations avec les principales solutions, ce qui fait du commerce unifié une activité transparente. Présente dans plus de 20 pays, elle est au service des plus grands détaillants tels que Acne Studios, The Row, Asics, Princesse Tam Tam, Comptoir des Cotonniers et Moose Knuckles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.teamworkcommerce.com .

À propos de Loqate

Loqate est le service de localisation le plus fiable au monde, qui aide toutes les entreprises mondiales à atteindre chaque client à travers le globe grâce à une API internationale unique pour la vérification des adresses. Chaque jour, plus de 14 000 entreprises font confiance à Loqate pour atteindre leurs clients dans 249 pays et territoires. L'expertise de Loqate en matière d'adressage mondial est soutenue par des membres de l'équipe situés dans le monde entier, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Malaisie, en Chine et en Australie. Loqate est une solution GBG. GBG, expert de l'identité numérique, propose toute une gamme de solutions qui aident les organisations à valider et à vérifier rapidement l'identité et la localisation de leurs clients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.loqate.com et www.gbgplc.com .

