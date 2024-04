SCALE AI salue l'investissement historique en intelligence artificielle annoncé par le gouvernement du Canada pour propulser la croissance économique





MONTRÉAL, le 7 avril 2024 /CNW/ - SCALE AI , la grappe d'innovation mondiale du Canada spécialisée en intelligence artificielle (IA), accueille avec enthousiasme l'investissement historique de 2,4 milliards de dollars annoncé aujourd'hui par le gouvernement du Canada pour soutenir la croissance économique, entre autres, grâce à une plus grande adoption de l'IA par les entreprises canadiennes.

L'annonce faite par Justin Trudeau, premier ministre du Canada, a eu lieu dans les bureaux de SCALE AI à Montréal, en présence de François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, Mélanie Joly, ministre des Affaires e?trange?res et Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.

Cet apport financier important marque une étape cruciale pour bâtir une économie canadienne propulsée par l'IA. SCALE AI et ses partenaires gouvernementaux travailleront de pair pour s'assurer que cet investissement bénéficie aux startups et aux entreprises canadiennes qui développent des solutions et des produits d'IA grâce à l'expertise d'ici.

En plus de stimuler la demande pour l'IA d'ici, cet investissement en trois volets comprend également une portion dédiée au développement d'infrastructures de pointe et une partie consacrée à la sécurité de l'IA conçue ici, deux piliers essentiels pour soutenir son adoption.

«?Cet engagement financier est un signal fort de la vision du Canada pour propulser l'IA. Nous sommes convaincus que cet investissement sera un catalyseur pour la productivité, l'innovation et la croissance économique durable de notre pays?», commente Julien Billot, directeur général de SCALE AI. « Nous collaborerons de près avec les gouvernements et mettrons à profit notre expertise pour faciliter l'adoption et le déploiement de projets d'IA au sein de l'industrie et au bénéfice des services publics. C'est également un encouragement à poursuivre nos efforts pour soutenir l'émergence de fleurons canadiens de l'IA qui se déploient au pays comme à l'international ».

« Depuis plus de cinq ans, SCALE AI contribue à l'émergence et à la croissance de l'IA et nous sommes aux premières loges pour voir ce secteur prendre sa place parmi les vecteurs de croissance pour le Canada. Cette annonce est une étape importante, tant pour l'écosystème de l'IA que pour les industries qui vont l'adopter pour améliorer leur performance dans un environnement de plus en plus compétitif », déclare Hélène Desmarais, coprésidente du conseil d'administration de SCALE AI.

À l'origine des tout premiers programmes d'adoption de l'IA au Canada, SCALE AI a soutenu plus de 120 projets d'IA au sein d'entreprises canadiennes, représentant des investissements totaux de 600 M$ dans des industries aussi diversifiées que la santé, le manufacturier, la construction, le transport, et plus encore. SCALE AI s'est établie comme véritable force fédératrice de l'écosystème d'IA, rassemblant chercheurs, membres de l'industrie, startups et fournisseurs pour bâtir des solutions et produits d'IA aux retombées concrètes. Elle est d'ailleurs derrière ALL IN, le plus important événement consacré à l'IA du Canada, qui réunira cette année encore plus de 3 000 participants à Montréal. SCALE AI met également sur pied une mission économique canadienne pour faire rayonner l'IA d'ici à VivaTech 2024, le plus grand événement européen dédié aux startups et à la technologie, qui aura lieu en mai à Paris.

En tant que grappe d'innovation de réputation mondiale spécialisée en intelligence artificielle (IA), SCALE AI agit comme un pôle d'investissement et d'expertise en IA pour soutenir les projets qui accélèrent l'adoption de l'IA et contribue au développement d'un écosystème canadien en IA de classe mondiale. Depuis ses débuts, SCALE AI a soutenu plus de 120 projets industriels, représentant des investissements de 600 M$ visant à soutenir des projets d'adoption de l'IA, l'émergence de futurs fleurons du secteur et le développement d'une main-d'oeuvre qualifiée.

