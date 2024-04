Bureau Veritas procède au rachat d'environ 0,8 % de ses actions dans le cadre du placement accéléré annoncé par Wendel





Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l'inspection et de la certification (TIC), annonce aujourd'hui sa décision d'acquérir auprès de Wendel un bloc de ses propres actions - qui s'élèvera à un maximum de 100 millions d'euros et représentera environ 0,8 % de son capital. Ce rachat est réalisé par le biais d'une participation à la procédure accélérée de construction d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels, dont Lac1, géré par Bpifrance, comme annoncé par Wendel aujourd'hui. La transaction a été approuvée à l'unanimité par les administrateurs indépendants.

Wendel reste l'actionnaire principal de Bureau Veritas après la réalisation de cette opération, avec environ 26 % du capital social et 41 % des droits de vote. Lac1, géré par Bpifrance deviendra un nouvel investisseur de référence avec environ 4% du capital.

MISE EN OEUVRE D'UN RACHAT PAR LA SOCIETE DE 0,8 % DE SES PROPRES ACTIONS

A la suite de l'annonce faite ce jour par Wendel de son intention de céder environ 18 millions d'actions Bureau Veritas représentant environ 9 % du capital, soit un montant total maximum de 1,1 milliard d'euros par voie de placement accéléré avec construction de livre d'ordres, Bureau Veritas annonce s'être engagé à y participer en passant un ordre irréductible d'achat, au prix du placement, portant sur ses propres actions (soit environ 0,8 % de son capital) pour un montant maximum total de 100 millions d'euros. Cet ordre s'inscrit dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par les actionnaires de Bureau Veritas lors de l'Assemblée générale du 22 juin 2023 et dont le Conseil d'administration a décidé de faire usage lors de sa réunion du 3 avril 2024.

Le prix de rachat des actions sera égal au prix résultant de la procédure de placement et de construction du livre d'ordres. La Société ne participera pas à la constitution du prix résultant du livre d'ordres.

Avec ce rachat, la société progresse de manière significative vers son objectif, annoncé lors de la présentation de son plan stratégique le 20 mars 2024, de procéder à des achats d'actions dans le cadre du programme de rachat pour un montant maximum de 200 millions d'euros en 2024. Ce rachat permet d'accélérer l'objectif d'amélioration du retour aux actionnaires par l'augmentation du bénéfice net par action.

Le Rachat serait financé en numéraire sur la trésorerie disponible du Groupe et n'affecte pas les capacités de la Société à réaliser le plan stratégique annoncé ou ses capacités de développement et de financement.

Conformément à l'objectif du programme de rachat d'actions adopté par l'Assemblée Générale, les actions rachetées seront affectées à l'objectif d'annulation et à d'autres fins autorisées par les actionnaires de la société lors de l'Assemblée Générale du 22 juin 2023.

PRISE DE PARTICIPATION DU FONDS LAC1, GÉRÉ PAR BPIFRANCE, AU CAPITAL DE LA SOCIETE

Le fonds Lac1, géré par Bpifrance, a annoncé son intention de prendre une participation d'environ 4 % au capital de la Société dans le cadre de l'opération de cession initiée par Wendel.

Le 3 avril 2024, le Conseil d'administration a autorisé la signature d'un accord à conclure entre Lac1, géré par Bpifrance, et la Société, aux termes duquel il sera convenu qu'à la suite de l'entrée de Lac1 au capital de la Société, le Conseil d'administration proposera la nomination de Bpifrance en qualité d'administrateur indépendant dans le respect des règles de parité ou, si une telle nomination ne pouvait pas intervenir dans l'immédiat, de censeur.

Hinda Gharbi, Directrice Générale de Bureau Veritas, a commenté :

« La transaction démontre à la fois notre grande confiance dans le potentiel de croissance de Bureau Veritas et notre engagement à accroitre le retour de nos actionnaires, comme présenté lors de notre Capital Markets Day qui s'est tenu le 20 mars 2024. Je remercie Wendel pour son soutien actif et continu, et je suis ravie d'accueillir Lac1, géré par Bpifrance, un solide investisseur institutionnel français, en tant que nouvel actionnaire significatif de Bureau Veritas et membre du conseil d'administration de la société ».

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable.

Avec la vision d'être le partenaire privilégié des clients pour leur excellence et Durabilité, l'entreprise innove pour les aider à s'adapter au changement.

Créé en 1828, Bureau Veritas compte 83 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l'entreprise aident les clients à adresser les défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l'environnement et à la Durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com. Suivez-nous aussi sur LinkedIn et sur X/Twitter (@bureauveritas).

Nos informations sont certifiées par la technologie blockchain.

Vérifiez l'authenticité de ce communiqué de presse sur www.wiztrust.com.

4 avril 2024 à 14:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :