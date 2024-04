BMO publie une mise à jour du cadre d'obligations durables avec des catégories innovantes de financement vert, social et de transition





Le nouveau cadre d'obligations durables de BMO régit les émissions d'obligations vertes, sociales, de transition et de durabilité de BMO et remplace son cadre de financement durable.





Les critères d'utilisation sociale du produit du cadre intègrent l'initiative EMpower de BMO (en anglais), axée sur la croissance économique inclusive.





Le cadre comprend des catégories d'utilisation du produit à la pointe du marché, notamment le financement de l'énergie nucléaire et de la transition climatique, qui ont reçu une cote de qualité « très bonne » de Moody's dans son deuxième avis.

MONTRÉAL, le 4 avril 2024 /CNW/ - BMO annonce des changements à son cadre d'obligations durables (anciennement appelé « cadre de financement durable de BMO »), lancé en 2019, qui améliorent les critères existants d'utilisation verte et sociale du produit. Les ajouts au cadre comprennent des activités de financement liées à l'énergie nucléaire, aux carburants à faible teneur en carbone, à l'électrification d'activités industrielles clés, à l'adaptation aux changements climatiques, à de nouvelles catégories reflétant l'initiative EMpower de BMO (en anglais), et plus encore.

Dans le cadre actualisé des obligations durables, BMO peut émettre quatre types d'obligations durables : les obligations durables, les obligations vertes, les obligations de transition et les obligations sociales. Le cadre, qui a reçu de Moody's une cote de qualité en matière de durabilité de SQS2 (« très bonne ») dans son deuxième avis, contient dix-huit catégories d'utilisation du produit pour les quatre types d'obligations. Le produit de chaque type d'obligation sera utilisé pour financer ou refinancer, en partie ou en totalité, des actifs nouveaux ou existants qui sont alignés sur les quatre composantes essentielles des Principes applicables aux obligations vertes (2021), des Principes applicables aux prêts verts (2023) et des Lignes directrices applicables aux obligations durables (2021) de l'International Capital Market Association (« ICMA »). Le cadre d'obligations durables s'appuie également sur les orientations du Guide sur le financement de la transition climatique (2023) de l'ICMA en ce qui concerne les pratiques, les actions et les informations à fournir pour les émissions d'obligations dont les produits sont utilisés pour la transition.

Reconnaissant le rôle de l'énergie nucléaire dans la transition énergétique, BMO a inclus l'énergie nucléaire parmi les activités de financement vert admissibles. Les critères pour les activités liées à l'énergie nucléaire comprennent le déploiement et l'exploitation de technologies qui produisent de l'énergie à partir de processus nucléaires, la construction et l'exploitation de nouvelles centrales nucléaires, ainsi que la prolongation de la durée de vie et la remise à neuf d'installations d'énergie nucléaire existantes.

« Nous sommes heureux d'annoncer ces mises à jour du cadre d'obligations durables de BMO, y compris l'ajout de l'énergie nucléaire et des utilisations des produits pour la transition, a déclaré Sharon Haward-Laird, conseillère générale, BMO Groupe financier, et présidente de l'Institut pour le climat de BMO. BMO a conseillé des entreprises clientes et des gouvernements sur leurs cadres d'obligations durables et, ce faisant, nous reconnaissons l'importance de l'innovation et d'une approche pratique de la durabilité. Cela se reflète dans l'inclusion de catégories innovantes de financement vert, de transition et social dans notre cadre actualisé. Nous restons attachés à la transparence et continuons à rendre compte de la répartition des actifs et des répercussions des projets dans le cadre de notre série de rapports annuels sur le développement durable. »

Pour en savoir plus sur le cadre d'obligations durables de BMO, cliquez ici.

4 avril 2024

