CarbiCrete engage Andrée Pinard en tant que chef de la direction financière

Une cadre talentueuse et expérimentée qui a dirigé le financement de l'expansion de Cogeco aux États-Unis.

MONTRÉAL, le 4 avril 2024 /CNW/ - CarbiCrete, entreprise leader dans la décarbonisation du béton, a annoncé aujourd'hui l'embauche d'Andrée Pinard au poste de chef de la direction financière. Elle sera chargée de la gestion et de la direction des activités financières de l'entreprise, ainsi que des fonctions liées aux ressources humaines et aux technologies de l'information.

Mme Pinard a occupé des postes de direction à BMO/Nesbitt Burns, au Groupe CSL, à Intact Insurance et, plus récemment, à Cogeco, où elle a été directrice de la planification financière et trésorière, puis vice-présidente, relations avec les investisseurs et trésorière. Au cours de ses dix dernières années chez Cogeco, Mme Pinard a financé l'expansion de l'entreprise aux États-Unis, ce qui a entraîné une augmentation importante des revenus.

En février, CarbiCrete a annoncé que le conseil d'administration avait nommé Jacob Homiller au poste de président directeur général de la société.

"Je suis extrêmement heureux d'accueillir Andrée au sein de CarbiCrete en cette période passionnante de l'évolution de l'entreprise", déclare M. Homiller. "Je me réjouis de travailler avec elle alors que nous poursuivons notre croissance rapide et que nous apportons notre technologie de béton décarbonisé à de plus en plus de marchés à travers le monde."

Mme Pinard est comptable agréée (CPA) et titulaire d'un MBA en finance et commerce international de l'Université de Chicago, ainsi que d'un diplôme d'études supérieures en comptabilité et d'un baccalauréat en commerce en finance et comptabilité de l'Université McGill. Elle a siégé sur plusieurs conseils d'administration, dont celui de la section québécoise de FEI Canada, où elle a également été trésorière de 2014 à 2015.

Le procédé breveté de CarbiCrete pour la fabrication de béton décarbonisé élimine les émissions liées au ciment et retire le dioxyde de carbone de l'atmosphère. La technologie est actuellement déployée commercialement au Québec par le fabricant d'aménagements paysagers Patio Drummond. L'entreprise a également annoncé des partenariats qui conduiront à l'utilisation de la technologie CarbiCrete en Ontario, par le producteur de maçonnerie Canal Block, et en France, par l'intermédiaire de POINT.P, la marque principale de Saint-Gobain, un leader mondial dans le domaine de la construction durable.

À propos de CarbiCrete

CarbiCrete est une entreprise montréalaise spécialisée dans l'élimination du carbone, dont la technologie brevetée permet de produire du béton sans ciment et sans émission de carbone à partir de sous-produits industriels et de dioxyde de carbone capturé. Carbicrete.com

