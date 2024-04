Corporater présente la gestion des processus d'affaires pour améliorer la gestion de la gouvernance, du risque et de la conformité (GRC) et la gestion de la performance (GPRC)





STAVANGER, Norvège, 3 avril 2024 /PRNewswire/ -- Corporater, leader mondial des solutions logicielles pour la gouvernance, le risque et la conformité (GRC) ainsi que la gestion de la performance (conjointement appelée GPRC ), est fier d'annoncer le lancement d'un nouveau moteur de gestion des processus d'affaires. Ce puissant complément, d'abord introduit sur le marché nordique, est maintenant disponible dans sa deuxième version à l'échelle mondiale.

Dans un contexte de volatilité des marchés et d'évolution des réglementations, la complexité de la GRC s'accroît. Les exigences réglementaires émergentes en matière d'ESG, de cybersécurité et de DORA/résilience opérationnelle remettent en question les implémentations numériques existantes des programmes GRC. L'accent mis sur la gouvernance, la responsabilité, l'audit et la résilience ouvre la voie à la gestion des processus métier (BPM) en tant qu'outil fondamental et vital pour une transformation numérique réussie du programme GRC d'une organisation.

En tant que partie intégrante de la plateforme Corporater, le moteur de gestion des processus métier complète la riche boîte à outils des fonctionnalités existantes qui permettent aux entreprises de mettre en oeuvre un programme GRC complet, facile à utiliser et à l'échelle de l'entreprise. Il vient s'ajouter à la liste des fonctionnalités de pointe de la plateforme GRC de Corporater , telles que la quantification des risques, les simulations Monte Carlo, un moteur flexible de formulaires et d'enquêtes, l'agrégation des risques et l'assistance de l'IA.

Le nouveau moteur de gestion des processus d'affaires de Corporater permet de concevoir et d'exécuter de bout en bout des processus d'affaires vérifiables et mesurables afin d'assurer la conformité aux exigences réglementaires, d'accroître l'efficacité opérationnelle, de se conformer aux objectifs organisationnels et de prendre en charge l'intégration alimentée par l'IA avec les données pertinentes de GRC et de gestion de la performance. Cela contribue en outre à l'agilité globale, à la résilience et à l'augmentation de la performance de l'entreprise.

« Avec l'amélioration du moteur de gestion des processus d'affaires, Corporater continue d'établir la norme pour les solutions intégrées de GRC et de gestion des performances de l'entreprise, a déclaré Owe Lie-Bjelland, directeur du GPRC chez Corporater. Notre objectif est de permettre aux entreprises non seulement de gérer efficacement les risques et la conformité à l'échelle de l'entreprise, mais aussi d'améliorer leurs performances globales grâce à un programme de GRC intégré. »

À propos de Corporater :

Corporater est un fournisseur mondial de premier plan de solutions logicielles d'entreprise pour la gestion de la gouvernance, de la performance, du risque et de la conformité (GPRC). Avec plus de 20 ans d'expérience, d'innovation et de satisfaction de la clientèle, Corporater permet aux moyennes et grandes entreprises d'atteindre leurs objectifs en matière de programmes efficaces de GRC et de performance. Qu'il s'agisse de défis traditionnels de GRC tels que le risque d'entreprise, le système de contrôle interne, le risque informatique, la gestion des incidents et l'audit interne, ou de défis émergents tels que l'ESG ou la résilience opérationnelle, Corporater peut fournir un système intégré sur une seule plateforme. Consultez le site corporater.com ou suivez-nous sur LinkedIn .

