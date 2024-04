Un nouveau volet Étudiant au Défi OSEntreprendre!





QUÉBEC, le 3 avril 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Enseignement supérieur et OSEntreprendre établissent un partenariat pour mettre en place le volet Étudiant du Défi OSEntreprendre, spécifiquement dédié aux étudiants du collégial et de l'université qui réalisent des initiatives entrepreneuriales dans leur établissement. Ce nouveau volet permettra d'offrir une expérience de participation bonifiée à la clientèle postsecondaire, en plus d'intensifier l'accompagnement des acteurs clés qui soutiennent ces jeunes.

Des bonifications dès cette année

Dévoilés en mai 2024, les 10 finalistes nationaux Collégial et Universitaire auront la chance de vivre une entrevue devant un jury, de présenter leur projet dans une capsule vidéo, de participer à une activité de codéveloppement dans le cadre du Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre et peut-être même de remporter l'un des prix nationaux de 2?000 $ et de 5?000 $!

À partir de l'automne 2024, s'ajouteront au volet Étudiant une campagne de rayonnement ciblée, un formulaire d'inscription et des critères de sélection distincts, en plus des entrevues par jury à l'échelon régional.

Des retombées sur la réussite et la rétention des étudiants

«?Ça faisait longtemps qu'on souhaitait offrir un volet spécifique aux étudiants! Par la bonification de l'expérience des jeunes et le rayonnement de ce qui se fait d'extraordinaire partout au Québec, le volet Étudiant encouragera l'expérimentation entrepreneuriale, une approche qui contribue à la culture entrepreneuriale, à la persévérance et la réussite académique, à la satisfaction personnelle en plus de l'orientation professionnelle?», a souligné Mme Manon Théberge, présidente-directrice générale d'OSEntreprendre.

«?En soutenant la création de ce nouveau volet Étudiant, nous souhaitons faire rayonner l'esprit d'entreprendre en enseignement supérieur. Nombreux sont les étudiants qui sont créatifs et ont une foule d'idées originales et innovantes, et nous nous devons de les encourager. Le Défi OSEntreprendre, en rendant visibles les initiatives entrepreneuriales étudiantes, contribue à la persévérance et à la réussite des étudiants?», a affirmé Mme Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur.

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de plus de 57?000 personnes annuellement : des jeunes du préscolaire jusqu'à l'université et d'entrepreneurs.

Cette initiative d'envergure, déployée en collaboration avec une quarantaine d'alliés stratégiques, est soutenue par des partenaires engagés : le gouvernement du Québec, Desjardins, Québecor, Vidéotron Affaires, Les Éditions CEC, l'Ordre des CPA du Québec, la Caisse d'économie solidaire, la Fondation pour l'éducation à la coopération et à la mutualité, Hydro-Québec et Spektrum.

SOURCE OSEntreprendre

3 avril 2024 à 08:01

Communiqué envoyé leet diffusé par :