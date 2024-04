Quinze scientifiques autochtones remportent des bourses pour des initiatives en matière de santé cardiaque et cérébrale





Les récipiendaires sont des étudiantes et étudiants autochtones émérites de partout au pays qui sont inscrits à des programmes de maîtrise et de doctorat

TORONTO, le 3 avril 2024 /CNW/ - Coeur + AVC, de concert avec la Fondation Brain Canada et l'Institut de la santé circulatoire et respiratoire des Instituts de recherche en santé du Canada (ISCR des IRSC), est heureuse d'annoncer les lauréates et lauréats des toutes premières bourses de fonctionnement pour les chercheurs autochtones. Lancé en 2023, ce programme vise à augmenter le nombre de stagiaires hautement qualifiés dans le domaine de la recherche sur le coeur et le cerveau qui sont issus des communautés autochtones (Premières Nations, Inuits et Métis) et dont les territoires traditionnels et ancestraux sont situés au Canada.

Toutes nos félicitations aux lauréates et lauréats :

Étudiantes et étudiants à la maîtrise :





McCrae Best Université Memorial Hayley Casey Université de Victoria Aimee Dawe Université de Guelph Sabastian Koprich Université de Toronto Olivia Perry Université Memorial Brittany Skov Université Lakehead





Étudiantes et étudiants au doctorat :





David Foubert Université McGill Melissa Anderson Université du Manitoba Morgan Towriss Université de la Colombie-Britannique Sara Scott Université de Calgary Casey Hewes Université de la Colombie-Britannique (campus d'Okanagan) Justin Turner Université de la Colombie-Britannique Ethan Hagen Université de l'Alberta Erin Gurr Université Western Kimberly Fairman Université de Victoria

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de soutenir des étudiants autochtones émérites inscrits à des programmes de maîtrise et de doctorat au pays », affirme Doug Roth, chef de la direction de Coeur + AVC. « Ces bourses visent à renforcer la capacité et la représentation des étudiants autochtones dans le milieu de la recherche sur la santé cardiaque et cérébrale. De concert avec nos partenaires, collaboratrices et collaborateurs du domaine de la santé, nous espérons contribuer à l'amélioration de l'équité en matière de soins de santé pour les communautés autochtones. »

« Nous avons le grand plaisir d'annoncer les quinze lauréates et lauréats exceptionnels des bourses de fonctionnement pour les chercheurs autochtones », annonce Viviane Poupon, présidente et chef de la direction de la Fondation Brain Canada. « Avec ce programme, nous souhaitons ouvrir la voie à de meilleurs résultats en santé cérébrale et à un avenir plus inclusif pour la communauté de la recherche sur le cerveau. »

« Les IRSC continuent de soutenir des activités de recherche menées par des Autochtones et de prioriser l'amélioration de l'équité en santé de façon significative », affirme la Dre Ariane Marelli, directrice scientifique de l'ISCR des IRSC. « L'Institut est fier d'avoir collaboré avec la Fondation Brain Canada et Coeur + AVC pour appuyer les efforts des étudiants autochtones, des futurs dirigeants et dirigeantes des systèmes de santé, ainsi que de leurs communautés, afin de faire évoluer l'excellence en matière de recherche en santé dans toute sa diversité. »

Ces bourses pluriannuelles offrent du soutien financier à six étudiants à la maîtrise pendant au plus deux ans et à neuf étudiants au doctorat pendant au plus trois ans. En réduisant les obstacles financiers, ces bourses visent à permettre à des étudiants exceptionnels de se concentrer sur leurs études, d'entreprendre un programme de recherche et d'interagir avec des mentors dans le cadre de leur formation et de leur perfectionnement.

Le financement des bourses de fonctionnement pour les chercheurs autochtones a été rendu possible grâce à la contribution du Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), une entente novatrice entre le gouvernement fédéral (par le biais de Santé Canada) et la Fondation Brain Canada; les IRSC, l'organisme de financement fédéral sur la recherche en santé, et leur Institut de la santé circulatoire et respiratoire; et de Coeur + AVC, chef de file des organismes de bienfaisance en santé au pays qui se concentre sur les maladies du coeur et l'AVC.

À propos de Coeur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Coeur + AVC mène la lutte contre les maladies du coeur et l'AVC depuis plus de 70 ans. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. En collaboration avec nos généreux donateurs et donatrices, partenaires et bénévoles, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à favoriser le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques. coeuretavc.ca @coeuretavc

À propos de la Fondation Brain Canada

La Fondation Brain Canada joue un rôle unique et inestimable en tant que coordonnateur national de ceux et celles qui soutiennent et font progresser la recherche sur le cerveau. Le fait de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau permet de faire évoluer la prévention, le diagnostic, le traitement et les remèdes pour les maladies cérébrales, et ainsi d'améliorer les résultats en santé de l'ensemble de la population, tant au pays que dans le monde entier. Pour en apprendre davantage, visitez le braincanada.ca/fr @BrainCanada.

À propos de l'Institut de la santé circulatoire et respiratoire des Instituts de recherche en santé du Canada

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) savent que la recherche a le pouvoir de changer des vies. L'un des 13 instituts virtuels des IRSC, l'Institut de la santé circulatoire et respiratoire (ISCR) appuie la recherche axée sur les causes, les mécanismes, la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement, les systèmes de soutien et les soins palliatifs en lien avec un large éventail d'affections associées aux maladies du coeur, des poumons, du cerveau (AVC), du sang ou des vaisseaux sanguins, ainsi qu'aux troubles du sommeil et aux soins intensifs. https://cihr-irsc.gc.ca/f/8663.html @CIHR_ICRH

SOURCE Fondation des maladies du coeur et de l'AVC

3 avril 2024 à 07:08

3 avril 2024 à 07:08