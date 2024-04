TriLink BioTechnologies® et Lonza signent un contrat de licence et d'approvisionnement non exclusif pour la technologie de capsulage d'ARNm CleanCap®





TriLink BioTechnologies (TriLink®), une société de Maravaitm LifeSciences (NASDAQ : MRVI) et fournisseur mondial de réactifs et de services dans le domaine des sciences de la vie, a signé un accord de licence et d'approvisionnement non exclusif avec Lonza, un partenaire mondial de développement et de fabrication des industries pharmaceutique, biotechnologique et nutritionnelle. Cet accord avec Lonza renforce l'objectif de TriLink d'améliorer l'accès aux technologies de capsulage de l'ARNm CleanCap® à mesure que la demande d'ARNm, une modalité thérapeutique prometteuse, continue de croître.

En vertu des clauses de l'accord, TriLink® fournira ses analogues brevetés CleanCap® M6, CleanCap® AG 3'OMe, CleanCap® AG et CleanCap® AU pour une utilisation dans les services mondiaux de développement et de fabrication d'ARNm de Lonza, depuis les programmes précliniques jusqu'aux programmes de phase III. La technologie CleanCap® est une solution monotope avec une efficacité de capsulage de plus de 95 % qui rationalise les processus de production d'ARNm par rapport aux méthodes de capsulage traditionnelles.

« La technologie CleanCap® accélère les programmes de la phase de découverte à la phase clinique via l'amélioration de la fonction d'ARNm, la rationalisation de la fabrication et la maximisation du rendement des matériaux capsulés », déclare Drew Burch, président de la production d'acides nucléiques, TriLink. « Nous sommes ravis d'offrir nos solutions innovantes de capsulage à Lonza et à ses clients. »

Depuis son lancement en 2017, la technologie de capsulage CleanCap® de TriLink continue de faire progresser l'industrie du capsulage de l'ARNm et est utilisée dans la majorité des vaccins à ARNm et à ARNsa approuvés. En mai 2023, TriLink a présenté son analogue CleanCap le plus robuste à ce jour, CleanCap® M6, avec des études indiquant une augmentation de l'expression de l'ARNm de plus de 30 % par rapport aux méthodes de capsulage enzymatique.

À propos de TriLink BioTechnologies

TriLink BioTechnologies, une société de Maravai LifeSciences, est un leader mondial dans le domaine des solutions pour les acides nucléiques et les ARNm. TriLink offre une expérience chimique et biologique inégalée, des services CDMO et des matériaux prêts à l'emploi et sur mesure d'excellente qualité, notamment sa technologie brevetée de capsulage de l'ARNm CleanCap®. Les leaders pharmaceutiques, les disrupteurs biotechs et les gouvernements du monde entier comptent sur TriLink pour relever leurs plus grands défis, qu'il s'agisse d'administrer le vaccin contre la COVID-19 à un rythme très soutenu, de mettre en oeuvre des traitements innovants dans les domaines de l'oncologie, des maladies infectieuses, de la cardiologie et des troubles neurologiques, ou de mettre en place de futurs plans d'intervention en cas de pandémie.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur trilinkbiotech.com.

À propos de Maravai LifeSciences

Maravai est un chef de file des sciences de la vie qui fournit des produits essentiels pour contribuer au développement de thérapies médicamenteuses, de diagnostics et de nouveaux vaccins. Les entreprises de Maravai sont leaders dans la fourniture de produits et de services dans les domaines de la synthèse des acides nucléiques et des tests de sécurité des produits biologiques à de nombreuses entreprises biopharmaceutiques, de vaccins, de diagnostics, de thérapies cellulaires et géniques de premier plan.

Pour de plus amples renseignements à propos de Maravai LifeSciences, visitez maravai.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

30 avril 2024 à 16:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :