YVR et Pacific Autism Family Network réinventent le voyage pour les familles neurodivergentes

TERRITOIRE DE MUSQUEAM et RICHMOND, BC, le 30 avril 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, dans le cadre du mois de sensibilisation à l'autisme, l'aéroport international de Vancouver (YVR) et le Pacific Autism Family Network (PAFN) viennent de marquer la fin du mois d'avril en dévoilant deux initiatives clés pour soutenir la communauté neurodiverse. La première est le lancement d'une série de vidéos interactives de formation sur les compétences en matière de voyage, créées grâce à un partenariat entre YVR, PAFN et AIDE Canada.

L'atmosphère animée et stressante des aéroports peut être un défi pour les personnes neurodivergentes. Pour remédier à ce problème, YVR, PAFN et AIDE Canada ont combiné leur expertise pour développer une série de vidéos qui simulent l'expérience de voyage, de la zone d'embarquement jusque dans les nuages. Ces vidéos sur demande permettent aux personnes de se familiariser avec les différents processus de voyage, afin de leur donner les moyens d'aborder les situations de voyage réelles en toute confiance.

«?L'aéroport international de Vancouver est une plaque tournante mondiale diversifiée, et nous nous engageons à respecter les normes les plus strictes en matière d'accessibilité et d'inclusion, a déclaré Tamara Vrooman, présidente et chef de la direction de l'Administration de l'aéroport de Vancouver. Se préparer un peu à l'avance peut faire toute la différence lors d'un voyage. Grâce à notre partenariat avec PAFN et AIDE Canada, YVR est fier de fournir une ressource précieuse aux personnes neurodivergentes et à toute autre personne, offrant à tous ceux qui peuvent se sentir anxieux à l'idée de voyager en avion la possibilité de se préparer en toute confiance. »

Élaborée avec la participation des intervenants clés de l'écosystème de l'aviation, la série en trois parties couvre les processus de voyage importants, notamment l'enregistrement, les procédures de contrôle de sécurité, l'embarquement à bord de l'avion et le dédouanement après un voyage à l'international. Conçu pour fournir des conseils pratiques, l'outil interactif proposé dans les vidéos permet aux utilisateurs de naviguer dans différents scénarios possibles dans les aéroports, d'interagir avec le personnel et d'observer les résultats de leurs choix, ce qui leur permet d'être plus confiants dans les situations de voyage réelles.

"Nous sommes ravis de soutenir les communautés neurodiverses en introduisant la merveille du voyage et ce à quoi elles peuvent s'attendre grâce à ces vidéos interactives de formation au voyage. En voyant un avion et le personnel d'Air Canada dans ces vidéos, et avec notre adoption et notre reconnaissance du programme des Cordons de tournesol, nous espérons que les personnes neurodivergentes et leurs familles pourront développer la confiance nécessaire pour bientôt partir en voyage", a déclaré Christianna Scott, Directrice de la diversité, l'équité et l'inclusion.

Les vidéos, qui mettent en scène la personne neurodivergente Kayla Tellier sont disponibles sur le site Web d'AIDE Canada.

En plus de soutenir la série de vidéos de formation, YVR offre une formation complète sur l'inclusion de la neurodiversité à ses employés, qu'il s'agisse des travailleurs de première ligne tels que les bénévoles de l'expérience client et du programme en veste verte, ou du personnel de divers secteurs, y compris le personnel des services d'incendie et de secours. Ces programmes de formation sont axés sur les meilleures pratiques en matière de communication et de soutien aux personnes neurodivergentes, afin de garantir un voyage accueillant, sûr et positif pour tous les passagers. Des invitations aux séances de formation, présentées par la Dre Fakhri Shafai, ont été envoyées à d'autres organisations, et un grand nombre d'entre elles y ont participé, y compris, mais sans s'y limiter, des membres du personnel de la GRC en poste à l'aéroport, de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA), du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (U.S. CBP) et de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

« L'Agence des services frontaliers du Canada accueille chaque jour des milliers de voyageurs au Canada et nous comprenons que le passage de la frontière peut présenter des défis uniques pour les personnes neurodivergentes », a déclaré Linell Redmond, directrice de l'ASFC à l'aéroport international de Vancouver. « Nous avons un rôle important à jouer dans l'élimination des obstacles existants et nous apprécions l'occasion offerte à nos agents des services frontaliers de participer à cette formation par le biais de YVR, PAFN et AIDE Canada. »

«?L'ACSTA s'efforce de créer une expérience de contrôle de sécurité sans obstacle qui soit inclusive et respectueuse de tous les voyageurs, a déclaré Jim Doucette, directeur de la prestation des services à l'ACSTA. Cette formation permet aux agents de contrôle d'apprendre la meilleure façon d'apporter du soutien aux passagers neurodivergents tout au long du processus de contrôle et nous sommes reconnaissants de cette opportunité.?»

Le président du conseil d'administration et cofondateur de PAFN, Sergio Cocchia (O.B.C.), a félicité YVR et Tamara Vrooman présidente et directrice générale de YVR, pour son leadership et son soutien aux personnes et aux familles touchées. Il a également apprécié la capacité de YVR à reconnaître la nécessité de se préparer à une expérience de voyage d'un point de vue différent et novateur. «?Les programmes sont généralement axés sur la personne neurodivergente qui apprend à s'adapter dans notre communauté. Les familles passent leur vie à éduquer leurs enfants neurodivergents sur la façon de s'adapter à notre communauté, et dans ces nouvelles séances de formation, nous aidons la communauté à s'adapter aux personnes neurodivergentes. Tous les partenaires de l'aéroport doivent impérativement participer activement à la promotion de ces formes d'inclusion?».

En avril 2024, 97 % des membres de l'équipe responsable de l'expérience client YVR avaient suivi la formation pour les personnes neurodivergentes. Les séances se poursuivent et ont été ajoutées au programme d'intégration de l'aéroport pour les nouveaux bénévoles qui se joignent à notre programme de bénévoles en veste verte.

