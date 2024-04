LE CENTER FOR HORTICULTURAL INNOVATION MET LA SOLUTION DE SOLLUM À L'ÉPREUVE





LE CENTER FOR HORTICULTURAL INNOVATION TESTERA LA SOLUTION D'ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE DEL DE SOLLUM PARMI D'AUTRES SOLUTIONS AFIN DE MESURER LES AVANTAGES DE L'ÉCLAIRAGE DYNAMIQUE POUR LES SERRES

MONTRÉAL, le 3 avril 2024 /CNW/ - Le Center for Horticultural Innovation, une division de South Essex Fabricating (SEF), recherche la meilleure solution d'éclairage d'appoint pour l'industrie des serres. Le centre effectuera des essais sur les fraises dans sa serre expérimentale pour tester la solution d'éclairage dynamique DEL de Sollum® par rapport à l'éclairage DEL traditionnel.

Basé à Leamington, en Ontario, le Center for Horticultural Innovation est une institution dynamique dédiée à l'étude et au développement des pratiques, technologies et innovations horticoles. Le centre sert de plaque tournante pour la recherche, la collaboration avec l'industrie et la diffusion des connaissances. Son équipe de classe mondiale, formée d'individus hautement expérimentés et qualifiés, s'efforce de mener des recherches qui combleront des lacunes dans l'industrie.

« L'éclairage dynamique nous intéresse en raison de sa flexibilité et de sa capacité à cultiver un nombre infini de cultures, » déclare Matt Korpan, directeur général de la recherche et du développement au Center for Horticultural Innovation.

« Sollum Technologies propose une solution qui est non seulement flexible, mais qui contribue à résoudre de nombreux problèmes d'éclairage courants, grâce à des fonctionnalités dynamiques comme la compensation spectrale et la gradation automatique. Nous sommes impatients de la tester dans notre serre R&D et de voir dans quelle mesure elle optimise le rendement des fraises. »

« Nous sommes très fiers d'être choisis pour des projets de recherche et de développement par des établissements comme le Center for Horticultural Innovation de SEF, qui répond aux normes les plus élevées de l'industrie, » déclare Sam Soltaninejad, horticulteur en chef de Sollum Technologies. « Notre solution est conçue pour interagir de manière transparente avec les technologies de serre environnantes. Nous sommes confiants que lorsque le Center for Horticultural Innovation aura testé nos luminaires et notre plateforme infonuagique Le Soleil à votre ServiceMC sur une culture particulièrement difficile comme les fraises, ils seront désireux d'opter pour notre solution. »

Le Center for Horticultural Innovation n'est qu'une des nombreuses entreprises basées à Leamington, la capitale canadienne de la serriculture, qui oeuvrent avec Sollum Technologies. Pour en savoir plus sur le nombre croissant de producteurs qui adoptent l'éclairage dynamique DEL de Sollum à leurs opérations, consultez nos plus récentes annonces ici.

À propos de Sollum Technologies

Sollum Technologies propose la seule solution d'éclairage DEL 100 % dynamique qui module le spectre complet de la lumière naturelle du Soleil afin d'éclairer des environnements fermés tels que des serres, des centres de recherche et des laboratoires. La solution clé en main primée de Sollum® se compose de luminaires alimentés par l'internet des objets et l'IA, qui sont contrôlés par la plateforme infonuagique le Soleil à votre ServiceMC exclusive à Sollum. La solution unique de Sollum est une technologie propre entièrement évolutive qui s'adapte aux besoins d'affaires ainsi que la gestion de l'éclairage multizone, chaque zone bénéficiant de la gradation automatique d'un nombre illimité de recettes de lumière. C'est pourquoi notre solution offre une valeur inégalée sur le plan des économies d'énergie et, en plus pour les serriculteurs, une productivité accrue et une qualité supérieure des produits.

Fondée en 2015, l'entreprise a son siège social à Montréal (Québec, Canada), où sont concentrées ses activités de conception, de développement et de fabrication et possède un bureau de représentation à Leamington (Ontario, Canada). Pour plus d'informations, rendez-vous sur sollum.tech.

©2024 Sollum Technologies. Tous droits réservés. Le Soleil à votre Service, Connectés à la nature, SF-ONE, SF-PRO, SF-MAX, S.E.A.R.C.H. et le logo Sollum sont des marques enregistrées ou de commerce de Sollum Technologies.

