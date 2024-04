Les innovations de valeur répondent aux préoccupations en matière de santé dans un contexte de hausse des coûts





AUCKLAND, Nouvelle-Zélande, 3 avril 2024 /PRNewswire/ -- Quatre consommateurs sur dix dans le monde trouvent que les produits alimentaires axés sur la santé et le bien-être sont trop chers, un tiers des utilisateurs déclarant que la hausse des coûts les a empêchés de continuer à en acheter.

En dépit de ces difficultés, la santé et le bien-être restent au coeur des préoccupations des consommateurs, puisque 67 % d'entre eux les considèrent comme une priorité absolue.

Tirées du dernier rapport de Nutiani, intitulé Health, Nutrition and Rising Costs (santé, nutrition et hausse des prix), qui a été publié aujourd'hui, ces informations proviennent d'une etude consommateur réalisée en collaboration avec Ipsos. L'étude porte sur 2 500 personnes interrogées en Chine, au Japon, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Malgré l'inflation, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à prendre des mesures préventives pour gérer leur santé et leur bien-être. Cependant, en raison de leur sensibilité accrue à l'augmentation des prix, ils reconnaissent la nécessité d'ajuster leur approche de la nutrition. Si leur budget est plus réfléchi, les consommateurs ne se focalisent pas uniquement sur les prix. En effet, l'étude a mis en évidence l'émergence d'une tendance de consommateurs qui accordent la priorité aux produits nutritionnels essentiels, aux ingrédients efficaces et scientifiquement prouvés, ainsi qu'à la valeur globale des produits.

Komal Mistry-Mehta, directrice de l'innovation et de la marque chez Fonterra, a déclaré à ce sujet : « Même si les budgets se resserrent, nous continuons à voir des points positifs sur le marché de la nutrition-santé, qui reste une priorité pour les consommateurs. Par exemple, 65 % des consommateurs interrogés prévoient de modifier leur régime alimentaire pour améliorer leur santé et leur bien-être au cours de l'année à venir, ce qui représente une augmentation de trois points par rapport à la dernière enquête réalisée en 2021. Il y a là une opportunité massive pour les marques d'exploiter cette demande en restant à l'écoute de l'évolution rapide des préférences des consommateurs sur le marché actuel. »

Le rapport fournit une vue d'ensemble des caractéristiques des produits qui façonnent la perception de la valeur par les consommateurs et leur volonté de payer un supplément pour des solutions nutritionnelles. Grâce à une analyse approfondie d'insights consommateurs, d'études de cas de l'industrie et d'opinions d'experts, le rapport se penche sur quatre thèmes essentiels qui peuvent guider les marques dans leur parcours d'innovation : la pertinence, la science, la praticite et l'expérience.

« Les bonnes stratégies de gestion de l'inflation et les innovations à forte valeur ajoutée qui trouvent un écho profond sont les clés de la réussite en ces temps difficiles. Si les marques parviennent à créer un lien significatif avec les consommateurs aujourd'hui, elles seront en mesure de garder une longueur d'avance et de maintenir l'engagement avec leurs clients au-delà de cette période », a ajouté Mme Mistry-Mehta.

3 avril 2024 à 04:00

