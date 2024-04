La réunion Spéciale du FEM s'achève à Riyad avec les dirigeants du monde appelant à s'engager dans une voie claire et irréversible vers la paix et la prospérité comme priorités mondiales





Riyad a accueilli plus de 1000 dirigeants internationaux pour la réunion spéciale étalée sur deux jours du Forum économique mondial (FEM ) et au cours de laquelle des personnalités des mondes politiques et économiques, mais aussi des secteurs de l'énergie et de la technologie, de premier plan ont appelé à s'engager dans des voies claires menant vers la stabilité, la prospérité et des opportunités de croissance inclusive à travers le monde pour faire face aux défis transfrontaliers croissants.

Avec plus de 1000 participants, la réunion spéciale du FEM à Riyadh sur la collaboration mondiale, la croissance et l'énergie pour le développement a enregistré le nombre d'inscriptions le plus élevé jusqu'à présent pour un événement du FEM tenu en dehors de sa réunion annuelle à Davos, en Suisse.

La réunion spéciale a ouvert la voie au lancement de plusieurs initiatives dans les domaines de la santé, de l'intelligence artificielle, de l'espace et de la durabilité. Au cours du dernier jour de la réunion, le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, a annoncé que la société pharmaceutique américaine travaillait sur le lancement du premier produit contre le cancer sur le marché de la santé, éventuellement dès 2025.

Dans ce contexte, le premier jour de la réunion, le ministère saoudien de la Santé a signé un protocole d'accord avec la Fondation Bill & Melinda Gates visant à garantir un accès équitable aux soins de santé pour tous et à fournir davantage de vaccins contre la polio, la rougeole et d'autres services vitaux à des millions d'enfants dans le monde. Il s'agit de l'un des nombreux accords signés par la Fondation avec le Royaume afin d'améliorer les systèmes de santé mondiaux ainsi que d'y faciliter leur accès.

Au cours de la dernière séance plénière, le ministre Saoudien de l'Économie et de la Planification, Son Excellence Fayçal F. Alibrahim, a annoncé que le Royaume avait rejoint ?l'AI Governance Alliance' pour le co-lancement de « l'Initiative inclusive de l'IA pour la croissance et le développement », qui développera les solutions pour permettre un accès mondial à l'IA ainsi que son adoption.

Pour sa part, l'Agence spatiale saoudienne a également annoncé son intention de créer un Centre pour l'avenir de l'espace, ultérieurement cette année, en collaboration avec le WEF. Ce Centre servira de plateforme pour les discussions public-privé sur la collaboration favoriser la croissance de l'économie spatiale mondiale.

Un réseau de champions du développement durable dirigé par l'Arabie Saoudite a également été lancé en marge de la réunion spéciale pour accélérer les efforts de décarbonation du secteur privé saoudien.

L'Arabie Saoudite a également annoncé avoir étendu sa collaboration avec la plateforme d'innovation ?UpLink' du FEM, avec deux nouvelles initiatives axées sur le développement de solutions pour réduire les émissions de CO2 grâce à l'économie circulaire du carbone, ainsi que sur la régénération des océans du monde à travers les innovations de l'économie bleue.

Par ailleurs, le président du WEF, Børge Brende, a salué la réunion spéciale de Riyad, considérée comme un rassemblement important qui a attiré la participation de dirigeants mondiaux clés, notamment le président de la Palestine, Mahmoud Abbas, le secrétaire d'État des États-Unis, Anthony Blinken, et le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, David Cameron.

De son côté, le philanthrope de renom Bill Gates a participé à une session intitulée « Combler les écarts en matière de santé », aux côtés du Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et de Fahad ben Abderrahman Al-Jalajel, ministre de la Santé de l'Arabie Saoudite.

*Source: AETOSWire

30 avril 2024 à 11:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :