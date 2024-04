TaxBit annonce son expansion en Europe dans un contexte de demande croissante de solutions de conformité pour les actifs numériques





TaxBit accueille le Dr Max Bernt , l'expert européen prééminent en matière de politiques fiscales et de lutte contre le blanchiment d'argent, en tant que directeur général de l'Europe.

NEW YORK, 3 avril 2024 /PRNewswire/ -- TaxBit, le leader du secteur des solutions fiscales et comptables pour les actifs numériques, a annoncé son expansion stratégique en Europe en réponse à l'augmentation rapide de l'adoption des actifs numériques sur le marché européen. Cette décision fait suite aux récents développements réglementaires et à la demande accrue pour les solutions de conformité fiscale et comptable de TaxBit.

« L'Europe a ouvert la voie en clarifiant la réglementation relative aux paiements et à l'innovation en matière d'actifs numériques », déclare Lindsey Argalas, PDG de TaxBit. « Nous sommes ravis de soutenir les gouvernements et les entreprises européennes, en poursuivant notre mission qui consiste à permettre l'adoption conforme des actifs numériques pour l'économie mondiale. »

TaxBit continue de mettre en avant la dynamique de ses produits avec le récent lancement européen de ses offres fiscales DAC7 et CESOP et de sa solution comptable conforme aux normes IFRS . Ces solutions répondent aux exigences d'information complexes qui affectent les entités de l'UE engagées dans des paiements transfrontaliers et des activités d'actifs numériques, ce qui souligne l'engagement de TaxBit à rester à l'avant-garde de la conformité réglementaire dans un paysage en constante évolution.

Le Dr Max Bernt , l'un des principaux penseurs et experts de la politique fiscale européenne pour les actifs numériques, a rejoint TaxBit en tant que directeur général de l'Europe pour diriger les efforts de l'entreprise dans la région. En s'appuyant sur ses connaissances en matière de réglementation et sur son profond réseau d'écosystèmes, le Dr Bernt jouera un rôle essentiel en aidant les entreprises et les gouvernements à naviguer dans les complexités du marché européen des actifs numériques à mesure que les réglementations MiCA et DAC8 entreront en vigueur.

Pour compléter sa solide technologie pour les entreprises et les gouvernements et son expertise en la matière, TaxBit s'est fièrement associée à Blockpit, le principal fournisseur européen de crypto-taxes pour les particuliers. Ensemble, les deux entreprises sont prêtes à relever les défis fiscaux et comptables complexes auxquels sont confrontés les fournisseurs de services de cryptoactifs, les investisseurs institutionnels et les traders individuels. Ce partenariat améliore les offres des deux entreprises et manifeste leur vision commune d'un écosystème mondial d'actifs numériques conforme et transparent.

Florian Wimmer, PDG de Blockpit, y voit une excellente synergie : « Depuis de nombreuses années, la plupart des prestataires de services cryptographiques européens nous ont choisis pour les aider à remplir leurs obligations de déclaration fiscale à l'égard des consommateurs. Le partenariat avec TaxBit nous permet maintenant de compléter cette offre avec une solution de premier ordre pour leurs besoins en matière déclaration, où l'application de la loi est imminente. »

Pour plus d'informations sur les solutions de conformité DAC7, CESOP et IFRS de TaxBit, veuillez vous rendre sur taxbit.com et découvrir comment TaxBit continue de révolutionner le paysage de la conformité des actifs numériques à l'échelle mondiale.

