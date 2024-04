L'ITHQ LANCE UN RÉPERTOIRE DE FORMATIONS DÉDIÉ À L'INDUSTRIE DU TOURISME, DE L'HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION





MONTRÉAL, le 2 avril 2024 /CNW/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est heureux de lancer un répertoire de formations qui répondent précisément aux besoins de l'industrie du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et des institutions publiques. Développé par le Centre d'expertise de l'ITHQ avec des professeurs et des spécialistes des différents secteurs, le répertoire rassemble des outils concrets pour accompagner le personnel dans le développement de leurs compétences en service, en cuisine, en vente ou en gestion.

Axées sur les besoins exprimés par la clientèle, ces formations sont courtes, clés en main et accessibles. Le répertoire est une solution idéale pour les gestionnaires de l'industrie qui souhaitent former rapidement et efficacement leurs équipes.

« Grâce à son répertoire de formations, le Centre d'expertise de l'ITHQ renforce son rôle de partenaire de développement et de soutien auprès de l'industrie du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration ainsi que des institutions publiques. L'offre de formations regroupée sous un guichet unique soutiendra les efforts des entreprises dans le développement de compétences de leurs employés et gestionnaires, dans un contexte de rareté de la main-d'oeuvre qualifiée et de difficulté à retenir les talents. » - Mélanie Bergeron, directrice du Centre d'expertise de l'ITHQ

Parmi les formations offertes, on retrouve Végétaliser ses menus, Les bases du service en restauration I : les essentiels, Les bases de la mixologie et l'offre complète des formations en Hygiène et salubrité alimentaires dans les langues française, anglaise et espagnole. Au courant du printemps, le répertoire sera bonifié avec de nouvelles formations comme Vente suggestive - Vendre mieux en restauration ou Les bases du service en Restauration II : l'expérience client. Pour plus de renseignements sur l'ensemble de l'offre de formations du Centre d'expertise de l'ITHQ, rendez-vous sur le site web de l'ITHQ.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et de la sommellerie. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école, deux restaurants d'application pédagogique et un bar, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi des formations aux professionnels, des services aux entreprises et aux institutions, ainsi que des ateliers au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ).

