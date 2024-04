Les Switches Metro Ethernet d'Alcatel-Lucent Enterprise sont désormais certifiés par le MEF





Alcatel-Lucent Enterprise, l'un des principaux fournisseurs de solutions de réseau, de communication et de cloud adaptées aux différents secteurs d'activité de ses clients, annonce la certification de ses Switches Metro Ethernet par le Metro Ethernet Forum (MEF), l'association professionnelle mondiale des fournisseurs de réseaux, de cloud et de technologies qui participent à accélérer la transformation numérique des entreprises. Elle propose des services dynamiques, fiables et certifiés qui permettent aux entreprises d'adopter leur propre processus de transformation numérique et de développer leur activité.

Les OmniSwitch® 6570M, OmniSwitch® 6560 et OmniSwitch® 6465T d'Alcatel-Lucent Enterprise ont été testés et validés conformes aux spécifications rigoureuses de performance, d'assurance et d'agilité du MEF 3.0, répondant aux besoins des fournisseurs de services, des opérateurs, des villes intelligentes et des entreprises.

La certification par le MEF des modèles OmniSwitch d'Alcatel-Lucent Enterprise donne aux clients de Metro Ethernet l'assurance que leur trafic utilisateur peut être acheminé en toute sécurité à travers les réseaux des fournisseurs de services, de manière flexible, résiliente et évolutive. Tous les Switches certifiés sont également optimisés pour l'exploitation, l'administration et la maintenance (OAM). Les utilisateurs peuvent facilement identifier les problèmes liés aux flux, visualiser les paramètres de qualité de service, analyser les schémas de trafic et effectuer des tests de transfert ainsi que des contrôles de résultats à la demande.

Stephan Robineau, Vice-président exécutif de la division Network Business d'Alcatel-Lucent Enterprise, commente : "L'obtention de la certification MEF pour notre dernière génération de Switches Ethernet est une étape importante pour Alcatel-Lucent Enterprise, qui reflète notre engagement à offrir une technologie de réseau de classe mondiale. Nos clients ont ainsi la certitude que leurs solutions réseau sont optimisées et qu'elles offrent les meilleures performances possibles. Nous sommes heureux de continuer à soutenir nos clients Metro Ethernet et à favoriser la transformation numérique des entreprises. "

A propos d'Alcatel-Lucent Enterprise

Alcatel-Lucent Enterprise offre les expériences technologiques personnalisées dont les entreprises ont besoin pour tout connecter.

ALE fournit des solutions de mise en réseau, de communication et de cloud à l'ère numérique avec des services adaptés pour assurer le succès des clients, avec des modèles commerciaux flexibles dans le cloud, sur site et hybrides. Toutes les solutions ont une sécurité intégrée et un impact environnemental limité.

Plus de 100 ans d'innovation ont fait d'Alcatel-Lucent Enterprise un conseiller de confiance pour plus d'un million de clients dans le monde entier.

Avec son siège social en France et 3 400 partenaires commerciaux dans le monde, Alcatel-Lucent Enterprise atteint une portée mondiale efficace avec une orientation locale.

al-enterprise.com | LinkedIn | Facebook | Instagram (en)

2 avril 2024 à 02:05

