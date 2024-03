Déclaration - Le gouvernement du Canada souligne la Journée internationale de visibilité transgenre





OTTAWA, ON, le 31 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a fait la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale de visibilité transgenre.

« Le gouvernement du Canada reste clair : les femmes transgenres sont des femmes, les hommes transgenres sont des hommes, et nous continuons à nous opposer à la haine partout et à tout moment. On assiste à une augmentation inquiétante de la haine anti-transgenre, tant en personne qu'en ligne. Il est important de le reconnaître non seulement aujourd'hui, mais tous les jours.

En ce jour, nous rendons hommage à la résilience et à l'esprit inébranlable des personnes transgenres, bispirituelles et non binaires, et nous célébrons leur diversité et leurs nombreuses contributions. Alors que nous travaillons à bâtir un Canada inclusif, nous encourageons les Canadiennes et les Canadiens à dénoncer les effets néfastes de la transphobie et de toutes les formes de discrimination.

Le Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+ a été créé dans le but de contrer la discrimination et la stigmatisation fondées sur l'orientation sexuelle, les caractéristiques sexuelles, de même que l'identité de genre et l'expression de genre, et d'éviter qu'elles n'apparaissent ou ne s'aggravent à l'endroit des futures générations 2ELGBTQI+. Le gouvernement demeure déterminé à soutenir les organismes qui accomplissent un travail crucial pour les personnes de sexe différent. Nous continuerons à donner la priorité à l'édification d'un pays plus sûr et plus inclusif en finançant des initiatives qui soutiennent les communautés 2ELGBTQI+. Comme annoncé précédemment, un appel de propositions demeure ouvert jusqu'au 10 avril. Il permettra de faire progresser l'égalité des personnes 2ELGBTQI+ grâce à des projets communautaires qui cernent les obstacles à l'égalité.

Le gouvernement du Canada élabore un nouveau Plan d'action de lutte contre la haine qui se penchera sur la haine à laquelle sont confrontées les communautés 2ELGBTQI+, y compris les personnes transgenres. Ce nouveau plan d'action comprendra des mesures visant à contrer les discours haineux et à bâtir des communautés plus sûres et plus inclusives.

L'histoire des personnes transgenres au Canada est celle d'un triomphe face à l'adversité. Leurs vies, leurs joies et les contributions des personnes trans qui nous entourent comme les activistes, les artistes, le personnel enseignant, les fonctionnaires, les leaders communautaires, les membres de nos familles et nos proches constituent une partie cruciale de notre pays.

Ensemble, nous pouvons créer un Canada plus équitable et nous le ferons, car nous savons que la diversité est véritablement notre force. »

31 mars 2024

